Derbys in Espenau und Holzhausen – stoppt WBO Wolfsanger?

Wenn der 13. beim 12. antritt, braucht es keine große Deutung: Das ist ein Spiel mit erheblichem Gewicht im Abstiegskampf. Holzhausen/Reinhardswald steht nach dem 1:6 bei Bosporus unter Druck, Hombressen/Udenhausen kommt dagegen mit Rückenwind aus dem spektakulären 4:3 gegen Wilhelmshöhe. Für beide gilt: Ein Sieg würde die Lage sofort aufhellen, eine Niederlage würde die Sorgenlage verschärfen.

Der VfL Wanfried steckt mit neun Punkten tief im Keller und braucht dringend ein Signal, bekommt aber ausgerechnet die offensivstärkste Mannschaft der Liga vor die Brust. TuSpo 1912 Rengershausen reist als punktgleicher Tabellenführer an und hat mit 80 Toren in 20 Spielen die klar beste Angriffsreihe des Feldes. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, gerade weil Rengershausen im Titelrennen mit Sandershausen keinen Schritt verlieren will.

Die TSG Wilhelmshöhe hat mit dem 1:0 gegen Bosporus und trotz der 3:4-Niederlage in Hombressen gezeigt, dass sie sich noch nicht aufgegeben hat. Nun kommt mit TSG Sandershausen der andere Spitzenreiter, der nach dem 4:2 im Topspiel gegen Lohfelden mit breiter Brust anreist. Die Rollen sind klar verteilt, aber Wilhelmshöhe hat zuletzt immerhin bewiesen, dass es Favoriten ärgern kann.

Der SV Kaufungen 07 hat beim 0:4 in Wolfsanger einen Dämpfer kassiert und will zuhause sofort reagieren. Bosporus Kassel hat seinerseits mit dem 6:1 gegen Holzhausen die Antwort auf das kleine Formtief gegeben und steht mit 37 Punkten wieder direkt in der Verfolgergruppe. Das Duell verspricht viel, weil beide Mannschaften eher nach vorn als nach unten schauen wollen – Kaufungen für die Stabilisierung im Mittelfeld, Bosporus für den Kontakt zu Lohfelden und Grebenstein.

Anschluss oder Rückschlag?

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:00 PUSH

Der TSV Hertingshausen ist nach dem 2:3 in Reinhardshagen auf Rang zehn abgerutscht und braucht ein Resultat, um nicht weiter ins enge Mittelfeld hineingezogen zu werden. TuSpo Grebenstein hat wegen des abgesagten Spiels gegen Wanfried zwei Partien weniger als die direkte Konkurrenz und kann mit einem Sieg sofort wieder stärker nach oben schauen. Für Hertingshausen ist es ein unangenehmes Heimspiel, für Grebenstein die Chance, die schiefe Tabelle zu seinen Gunsten zu begradigen.

Klares Derby erwartet?

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:00 live PUSH

Der SV Espenau bleibt nach dem 2:7 in Baunatal mit vier Punkten abgeschlagen Letzter und braucht inzwischen beinahe in jeder Partie ein kleines Wunder. SG Reinhardshagen reist dagegen mit dem 3:2 gegen Hertingshausen im Rücken an und kann mit einem Auswärtssieg die gute Position im oberen Mittelfeld festigen. Auf dem Papier ist die Lage deutlich, für Espenau zählt aber längst jeder Punkt als Hoffnungsträger.

Wolfsanger on Fire