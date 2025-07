Derbys in Eggenfelden & Seebach - Bogen erwartet Top-Favoriten

Personalien: Definitiv fehlen weiterhin Lukas Pritzl, Simon Meindl und Matthias Müller. Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer plagt sich mit Leistenproblemen herum und steht deshalb auf der Kippe. Ob der bereits in Teisbach wegen Knieprobleme pausierende Luca Schmid auflaufen kann, ist ebenfalls noch unsicher. Youngster David Iglhaut ist aus schulischen Gründen nicht verfügbar. Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Unter der Woche eine sehr weite Fahrt zur besten Heimmannschaft der Vorsaison - recht viel schwieriger kann ein Auftaktspiel nicht sein. Lam hat eine überragende Qualität im Kader, spielt einen variablen und attraktiven Fußball. Zudem wird die Kowalski-Truppe von ihren Fans immer top unterstützt. Wir werden gleich an unser Limit kommen müssen, um diese harte Aufgabe meistern zu können. Ziel ist es nämlich, nicht leer auszugehen. Die Jungs haben in den vergangenen fünfeinhalb Wochen gut gearbeitet und ich hoffe, dass man das am Dienstagabend auch sehen wird.“

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserer Aufholjagd letztlich verdienten Punkt in Roding gilt nun den vollen Fokus auf den Heimspielauftakt gegen die DJK Vornbach zu legen. Die Truppe von Heiko Schwarz hat gegen den langjährigen Landesligisten Bogen bewiesen, zu was sie in der Lage ist. Wir sind definitiv von den Stärken der DJK gewarnt. Wir wiederum wollen die drei Punkte bei uns an der Birkenallee behalten und unseren Matchplan durchbringen. Jedoch sollten wir die leichtsinnigen Fehler im Spielaufbau vermeiden."Personalien: Jonah Ramstetter, Nicolas Barth, Marius Koskowski, Bernhardt Maier und Manuel Schwaighofer sind keine Optionen.Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Uns erwartet beim heimstarken SSV Eggenfelden ein richtiger Härtetest. Die Heimelf verfügt über viel Qualität im Kader und wird uns dementsprechend fordern. Wir werden als Team defensiv viel Laufarbeit verrichten müssen, wollen aber gerade offensiv auch mutig sein."Personalien: Auf der Ausfallliste stehen Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck, Lukas Spannbauer und Fabian Kreilinger



Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "In Vornbach haben wir unser Minimalziel erreicht und nicht verloren. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und auf die gezeigte Leistung lässt sich aufbauen. Mit Schwandorf-Ettmannsdorf kommt einer der Topfavoriten zu uns, gegen den wir nochmal eine Schippe draufpacken werden müssen, um bestehen zu können. Daheim wollen wir aber auch einen solchen Gegner Paroli bieten und nicht leer ausgehen."



Personalien: Ob der in Vornbach kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallene Jonas Gmeinwieser wieder auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Patrick Fuchs ist wieder dabei. Ansonsten können nur der gesperrte Makamba Sidibe und Michael Kraskov nicht mitwirken.







Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach dem verdienten Pokalerfolg in Etzenricht können wir nun auch endlich um Punkte kämpfen. Ähnlich wie am vergangenen Freitag erwarte ich auch am Dienstag eine schwierige Auswärtsaufgabe. Der TSV Bogen, der mit einem Unentschieden in Vornbach in die Saison gestartet ist, wird mit Sicherheit alles versuchen, mit einem Dreier im Heimspiel nachzulegen. Daher müssen wir - nicht wie im Pokalspiel - dieses Mal von der ersten Minute präsent und konzentriert in die Begegnung starten. Schaffen wir es, im eigenen Ballbesitz und auch gegen den Ball eine hohe Laufleistung an den Tag zu legen, dann ist für uns auch trotz der schweren Aufgabe einiges möglich. Wir möchten auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen."



Personalien: Die Kadersituation ist angespannt, denn neben den Dauerpatienten Alexandru Dragut, Felix Wifling, Maximilian Schreiner und Luca Oberndorfer muss auch der wegen einer roten Karte aus der Vorsaison gesperrte Johannes Böhm ersetzt werden. Timo Vollath ist fraglich. Kevin Grünauer, Balthasar Sabadus und Dustin Weikl befinden sich allesamt erst im Aufbau und kommen deshalb nur für Teileinsätze in Frage.