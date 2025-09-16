 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
St. Tönis und Ratingen sind diesmal "nur" Gäste.
St. Tönis und Ratingen sind diesmal "nur" Gäste. – Foto: Jens Terhardt

Derbys in der U19: Meerbusch, Unterrath & Bocholt haben Heimvorteil

Englische Woche in der U19-NIederrheinliga: Der TSV Meerbusch, die SG Unterrath und der 1. FC Bocholt sind Gastgeber am Mittwochabend.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Spieltag 3 in der U19-Niederrheinliga! Wie in der Vorwoche die Senioren, treffen diesmal die U19-Teams des Wuppertaler SV und ETB SW Essen aufeinander. Ein Kreis-Derby erwartet den TSV Meerbusch und SC St. Tönis ebenso wie den 1. FC Bocholt und VfL Rhede sowie die SG Unterrath und Ratingen 04/19. Der KFC Uerdingen muss zum VfB Homberg.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - VfL Rhede

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30live

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - ETB SW Essen

Morgen, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
19:30

________________

Liveticker: SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:00

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - SF Baumberg

Morgen, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
19:30

________________

Liveticker: SG Unterrath - Ratingen 04/19

Morgen, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - KFC Uerdingen

Morgen, 20:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
20:00

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - SC St. Tönis

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30

Das sind die nächsten Spieltage



4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

5. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Rhede
So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath
So., 28.09.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19
So., 28.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.09.25 11:00 Uhr TSV Meerbusch - FSV Duisburg

>>> Zum vollständigen Spielplan der U19-Niederrheinliga

>>> Zur U19-Niederrheinliga

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 016.9.2025, 10:00 Uhr
André NückelAutor