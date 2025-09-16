Derbys in der U19: Meerbusch, Unterrath & Bocholt haben Heimvorteil

Spieltag 3 in der U19-Niederrheinliga! Wie in der Vorwoche die Senioren, treffen diesmal die U19-Teams des Wuppertaler SV und ETB SW Essen aufeinander. Ein Kreis-Derby erwartet den TSV Meerbusch und SC St. Tönis ebenso wie den 1. FC Bocholt und VfL Rhede sowie die SG Unterrath und Ratingen 04/19. Der KFC Uerdingen muss zum VfB Homberg.
4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
5. Spieltag
Sa., 27.09.25 17:15 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Rhede
So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath
So., 28.09.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19
So., 28.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC St. Tönis 1911/20
So., 28.09.25 11:00 Uhr TSV Meerbusch - FSV Duisburg
