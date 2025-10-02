Derbys in Burglengenfeld und Abbach – Gradmesser für Luhe-Wildenau

Drei Oberpfalz-Duelle, darunter zwei Nachbarschaftsduelle, zeichnen in der Landesliga Mitte das Bild an diesem verlängerten Wochenende. Am Samstag messen der TSV Bad Abbach und der FC Tegernheim die Kräfte. Beide Teams waren sich letzte Saison noch in der Bezirksliga Süd begegnet. Tags darauf steigt das Schwandorfer Landkreisderby ASV Burglengenfeld gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Ein besonderes Spiel ist es für ASV-Coach Erkan Kara, einst langjähriger und beinharter Abwehrchef in Ettmannsdorf. Was ist sonst geboten? Um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf fechten der SV Etzenricht und der FC Kosova Regensburg. Vor schweren Auswärts-Prüfungen stehen der Rangzweite SC Luhe-Wildenau in Seebach sowie die SpVgg Lam in Passau. Bereits am Nachmittag des morgigen Feiertags gastiert der 1. FC Bad Kötzting in Dingolfing.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Bad Kötzting hatte im Sommer einen großen Umbruch und die sportliche Leitung hat es geschafft, einen sehr spannenden Kader zusammenzustellen. Eine richtig gute Mischung aus erfahrenen Kräften wie die früheren Bayernliga-Spieler Schwander und Brandl sowie jungen Talenten wie Torjäger Weidlich. Wir stehen vor einer anspruchsvollen Hausaufgabe, die wir aber meistern und daheim zu Punkten kommen wollen. Grundvoraussetzung dafür wird das gleiche Engagement wie zuletzt in Schwandorf sein.“



Personalien: Am vergangenen Spieltag mussten kurzfristig auch noch Sebastian Thanner, Jonas Petri und Frode Füllner passen, so dass den BMW-Städtern zwölf(!) Akteure aus ihrem Landesliga-Kader fehlten. Gegen Bad Kötzting ist neben den wiedergenesenen Thanner auch Routinier Andreas Eglseder erstmals nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei, dafür fehlt Marlon Nicklas aus beruflichen Gründen.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Mit 17 Punkten liegen wir aktuell gleichauf mit Dingolfing. Für beide Teams wird es eine richtungsweisende Partie. Der Sieger wird sich in das gesicherte Mittelfeld absetzen können. Wir werden alles daran setzen, auswärts zu punkten. Dazu müssen wir die immer offensiv gefährlichen Hochstetter und Hofer ausschalten und unser eigenes Angriffsspiel durchbekommen.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen Andreas Kussinger und Felix Baumann gesellen sich die beiden Jungspunde Simon Pönn und Frodo Gilch. Ob Offensivmann Kevin Dombois mitwirken kann, ist fraglich.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Mit der SpVgg Lam erwartet uns eine Mannschaft, die über sehr gute Qualität verfügt und die uns sicher alles abverlangen wird. Für uns war es wichtig, dass wir zuletzt gegen Kosovo unsere Torflaute beenden konnten – das hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Jetzt wollen wir auch im Dreiflüssestadion wieder ein gutes Spiel zeigen und unseren Zuschauern etwas bieten, im Idealfall natürlich mit drei Punkten.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es keine Veränderungen im Kader.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Passau erwartet uns ein sehr schwerer Auswärtsgegner, der gerade ebenfalls auf einer Erfolgswelle schwimmt. Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl nach Passau und wollen auch dort bestehen.“



Personalien: Neben Dauerpatient Simon Meindl muss Benjamin Tolks ersetzt werden. Der junge Mittelfeldmann plagt sich mit einer Zerrung an den Adduktoren herum.







Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Tegernheim hat trotz einiger Ausfälle in den letzten Wochen gezeigt, dass sie durchaus in der Landesliga bestehen können. Der momentane Tabellenplatz des Gegners darf uns auf gar keinen Fall in Sicherheit wiegen. Nach wie vor hat Tegernheim viele gute Einzelspieler und ein gut funktionierendes Trainerteam. Ihnen traue ich während der Saison noch sehr viel zu. Die Trainingseinheiten unserer Mannschaft während dieser Woche zeigen schon auf, welch Gier und Freude unsere Jungs auf das Spiel am Samstag haben. Die Mannschaft hat sich fest vorgenommen, vor hoffentlich zahlreichen Zuschauern drei Punkte einzufahren.“



Personalien: Die üppig gefüllte Liste der fixen Ausfälle umfasst André Dod, Max Legler, Nico Nefe, Felix Fuss und Tim Pillmeier (alle langzeit) sowie Sebastian Pfann, Tim Poschenrieder und Tobias Pauli (alle angeschlagen). Immerhin kehren Jonas Wich und Ludwig Fischer nach überstandener Grippe in den Kader zurück.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Es spricht für sich, dass in diesem Derby Brisanz drin ist. Wir kennen uns aus der letzten Saison. Auch die Trainer kennen sich untereinander sehr gut. Deshalb wird es vermutlich wenige Überraschungen geben. Bad Abbach hat bisher eine etwas solidere Saison gespielt als wir und hat daher einige Punkte mehr. Wir wollen unbedingt etwas mitnehmen gegen einen direkten Konkurrenten. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Derby vor hoffentlich einigen Zuschauern.“



Personalien: Tobias Schwarzmeier, der schon letzte Woche sein Saison-Debüt gab, steht nach langer Verletzungspause wieder vollumfänglich zur Verfügung. Ansonsten kehrt von den bisherigen Ausfällen noch niemand zurück. Daneben gibt es das ein oder andere Fragezeichen.







Bad Abbach und Tegernheim waren im Frühjahr geschlossen aus der Bezirksliga Süd aufgestiegen. – Foto: Florian Würthele









Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „In Lam haben wir keine offensive Durchschlagskraft entwickeln können und hatten vor der Pause eine 20-minütige Phase, in der wir in der Defensive Probleme hatten. Daher ging die Niederlage in Ordnung und die Partie gegen Luhe-Wildenau hat wegweisenden Charakter. Gegen eine absolute Spitzenmannschaft werden wir einen Top-Leistung brauchen, um daheim erfolgreich sein zu können.“



Personalien: Neben Langzeitausfall Christoph Beck stehen auch Kapitän Sandro Nickl und Simon Griesbeck auf der Ausfallliste.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In Seebach erwartet uns eine richtig gute Landesliga-Mannschaft, die seit Jahren in der Spitzengruppe mitmischt und gespickt ist mit physisch und fußballerisch starken Spielern. Dennoch gehen wir die schwere Auswärtsaufgabe positiv gestimmt an. Wir wollen im dritten Anlauf endlich auch aus Seebach Punkte mit nach Hause nehmen.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „In Tegernheim war es unterirdisch, was wir vor der Pause abgeliefert haben. Schade, dass es in der zweiten Halbzeit nach so drückender Überlegenheit und Chancen für uns nicht zum vierten Tor gereicht hat. Gegen Kosova wollen wir sicherlich versuchen den zweiten Sieg der Saison zu holen. Können wir über 90 Minuten an den Auftritt aus der zweiten Halbzeit in Tegernheim anknüpfen, stehen die Chancen auch nicht schlecht. Allerdings hat der Gegner sehr gute Fußballer in seinen Reihen, die wir möglichst nicht zur Geltung kommen lassen dürfen.“



Personalien: Personell sieht es in etwa wie gegen Tegernheim aus, Klarheit besteht jedoch erst am Spieltag.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und befreit aufspielen. Es wird sehr wichtig sein, von der ersten Minute an wach zu sein und als Team aufzutreten, wo jeder für jeden kämpft. Wir haben diese Woche viele Gespräche geführt und sind von unserem Kader voll überzeugt! Wir wissen, dass das Spiel in Etzenricht sehr schwierig wird, vor allem aufgrund unserer aktuellen Form. Etzenricht ist seit acht Spielen ungeschlagen und gehört zu den formstärksten Teams der Landesliga Mitte. Umso wichtiger ist es für uns, ein solches Spiel zu gewinnen.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten fallen Kapitän Lirim Gashi sowie Silvester Shkalla, Geraldo Ballaj und Jurgen Sina aus, die aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen.









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Mit Vornbach kommt der derzeit beste Aufsteiger zu uns an den Esper. Sie haben schon viele Punkte eingesammelt und sind sehr gut in die Liga gestartet. Um den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren, brauchen wir gegen Vornbach unseren ersten Heimsieg. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“



Personalien: Aufgrund von Knieproblemen muss Leon Reisinger passen. Finn Albert ist beruflich verhindert. Der Rest ist im Normalfall an Bord.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Roding. Wir sind nach wie vor ein Aufsteiger und dürfen niemanden unterschätzen. Letzte Woche hatten wir gegen Burglengenfeld zu viele schwache Phasen und haben den Gegner zu leichten Toren eingeladen. Wollen wir auswärts punkten, müssen wir uns als Team wieder steigern.“



Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck , Daniel Fuchs und Lukas Spannbauer sind keine Optionen.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Derby oder kein Derby: Mir geht es hauptsächlich darum, dass wir als Mannschaft in der Spur bleiben. Wir wollen das Spiel unaufgeregt und selbstbewusst angehen, und die gleiche Leidenschaft und Emotion reinnehmen wie gegen Vornbach. Genau diese Eigenschaften sind auch in einem Derby elementar wichtig. Wenn wir unser Können auf den Platz bringen und wenig Fehler machen, werden wir dieses 50/50-Spiel gewinnen. Und das ist zu Hause auch unser Ziel. Die Truppe hat Bock auf mehr, was sie in Vornbach wieder gezeigt hat. Wir wissen aber auch, dass der Gegner aus den letzten Wochen etwas gutmachen möchte. Trotzdem wollen wir an unsere eigenen Stärken glauben und bestätigen, dass wir eine sehr starke Mannschaft sind. Ich bin überzeugt davon, dass meine Mannschaft einen richtig guten Auftritt hinlegen wird.“



Personalien: Einige Rückkehrer geben dem Trainerteam wieder wesentlich mehr Optionen. Die Käufer-Brüder Patrick und Nico, Tobias Wunderle sowie Quirin Stadler haben sich zurückgemeldet. Neue Ausfälle gibt es keine.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Mit kleinen positiven Schritten müssen wir derzeit versuchen, unsere Sicherheit und Selbstverständlichkeit wieder zurückzubekommen. Dieser erste kleine Schritt war am vergangenen Wochenende hoffentlich der Ausgleich in den Schlussminuten. Mit diesem ersten positiven Moment wollen wir jetzt auch im Derby in Burglengenfeld viele kleine und einzelne positive Schritte gehen. Nach einer guten und intensiven Trainingswoche sind wir gut vorbereitet auf diese schwere Aufgabe. Der Gegner hat sich in den vergangenen Monaten zu einer Spitzenmannschaft in der Landesliga entwickelt und wird uns in allen Bereichen alles abverlangen. Wie in einem Derby üblich wird es natürlich viel um eine positive Zweikampfquote, eine hohe Laufbereitschaft und um eine geschlossene Mannschaftsleistung gehen. Ich bin positiv, dass das meine Mannschaft am Sonntag auch abrufen wird. Wir haben gut trainiert, und wollen uns dafür jetzt auch mal wieder im Spiel belohnen.“



Personalien: Im Aufgebot wird es voraussichtlich keine Veränderungen gegenüber der Vorwoche geben. Maximilian Bauer und Cesar Sodji sind noch rotgesperrt.





Außerdem spielen:





