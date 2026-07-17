Derbys eröffnen Saison – Regenstauf mit interner Interimslösung

Der VfB Bach mit Niksa Tadic startet runderneuert und stark verjüngt in die neue Bezirksliga-Saison. – Foto: Felix Schmautz

Zwei Landesliga-Absteiger, vier Aufsteiger und zwei Ligawechsler. Dazu einige neue Gesichter auf der Trainerbank. Die Bezirksliga Süd startet mit einem frischen Anstrich in die Saison 2026/27. Bezeichnend: Nur eine einzige Paarung des ersten Spieltags gab es schon in der letzten Saison. Los geht's am heutigen Freitagabend mit zwei Lokalduellen. Der Blick auf die acht Spiele.

Freitag







Ein Stadt-Derby zum Auftakt: An der Alfons-Auer-Straße kreuzen Wiederaufsteiger SC Regensburg und der BSC die Klingen. Nach einjähriger Abstinenz zurück in der Bezirksliga, möchte der Sportclub gut aus den Startlöchern kommen. Auf der Trainerbank machte der langjährige SC-Coach Thomas Karl Platz und übergab das Zepter an Stefan Michalka. Dieser stieg vom spielenden „Co“ zum Cheftrainer auf. Derweil geht man im BSC-Lager voller Tatendrang in die zweite Bezirksliga-Saison. Nach dem geschafften Ligaerhalt im Mai, soll nun der nächste Schritt erfolgen – auch tabellarisch. Von der spielstarken Mannschaft des Trainerduos Klica/Verschl darf durchaus einiges erwartet werden.





Heute, 19:00 Uhr FC Ränkam FC Ränkam TB 03 Roding TB Roding 19:00 PUSH



Parallel bildet ein weiteres Lokalduell den Startschuss für die neue Spielzeit. Im Landkreis Cham steigt das Kracher-Derby zwischen dem FC Ränkam und dem TB 03 Roding. Es darf mit einer guten Kulisse gerechnet werden. Die von Andy Herrmann gecoachten Ränkamer haben als souveräner Meister der Kreisliga Ost die Rückkehr auf Bezirksebene geschafft. Ob sie anfangs von der Aufstiegseuphorie getragen werden? Auf der anderen Seite musste die Klebl-Truppe in den „sauren“ Apfel des Abstiegs beißen. Dennoch konnte der TB seinen Kader weitestgehend zusammenhalten und sich punktuell verstärken.





Parallel bildet ein weiteres Lokalduell den Startschuss für die neue Spielzeit. Im Landkreis Cham steigt das Kracher-Derby zwischen dem FC Ränkam und dem TB 03 Roding. Es darf mit einer guten Kulisse gerechnet werden. Die von Andy Herrmann gecoachten Ränkamer haben als souveräner Meister der Kreisliga Ost die Rückkehr auf Bezirksebene geschafft. Ob sie anfangs von der Aufstiegseuphorie getragen werden? Auf der anderen Seite musste die Klebl-Truppe in den „sauren“ Apfel des Abstiegs beißen. Dennoch konnte der TB seinen Kader weitestgehend zusammenhalten und sich punktuell verstärken. Der erst heute vorgestellte und sofort spielberechtigte Neuzugang Kennedy Osei Mensah könnte bereits sein Debüt im Rodinger Dress geben.





Samstag





Morgen, 15:00 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen TV Parsberg TV Parsberg 15:00 PUSH



Eine lange und kräftezehrende Kreisliga-Runde liegt hinter dem FC Oberhinkofen. Drei Relegationsspiele galt es zu absolvieren. Die Schinderei hat sich ausgezahlt. Es glückte der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga. Dauertrainer Kyros Farahmand trat mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte ab, übergab das Traineramt an Thomas Sommer. Der Kelheimer soll die junge Mannschaft zum Klassenerhalt führen. Das ist das oberste Ziel. Seine Bezirksliga-Premiere feiert der FCO am Samstag mit einem Heimspiel gegen den TV Parsberg. Gleich mal eine harte Nuss! Mit dem Vorjahresvierten ist definitiv auch in dieser Saison zu rechnen.





Morgen, 16:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn FC Raindorf FC Raindorf 16:00 PUSH



Eine starke Frühjahrsrunde hat der SV Breitenbrunn gespielt. Platz sechs in der Rückrundentabelle unterstreicht das. An den gezeigten Leistungen möchten die Kicker aus dem Altmühltal anknüpfen. Personell gibt es zu Saisonbeginn insbesondere im Abwehrbereich Sorgen. Mit Jochen Mosandl und Spielertrainer Waffler fallen zwei Defensivstrategen aus. Nichtsdestotrotz wird gegen den FC Raindorf ein erfolgreicher Saisonstart angestrebt. Beide Mannschaften standen sich noch nie gegenüber. Die Gäste aus dem Landkreis Cham kamen aus der Bezirksliga Nord, wo sie die Vorsaison auf dem fünften Rang abschlossen. Aus SVB-Sicht gilt es vor allem Raindorfs starke Offensivabteilung um Top-Torjäger Luca Politanow in den Griff zu bekommen.





Sonntag







Eine Woche vor dem Saisonstart gab es beim TB/ASV Regenstauf einen Paukenschlag.



Eine Woche vor dem Saisonstart gab es beim TB/ASV Regenstauf einen Paukenschlag. Übungsleiter Thorsten Seufert packte überraschend seine Sachen. Für das Auftaktspiel gegen den TV Riedenburg setzen die „Blitzer“ zunächst auf eine interne Lösung. Co-Spielertrainer Sven Hofmann übernimmt gemeinsam mit Sven Leppien interimsmäßig. Im Hintergrund wird eine dauerhafte Trainerlösung ausgelotet. Der volle Fokus liegt nun auf dem Sportlichen. Der Dritte der Vorsaison geht favorisiert ins Heimspiel gegen die junge Riedenburger Mannschaft. Die Altmühltäler feierten als Meister der Kreisliga 2 nach neun Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga. Freilich steht der Klassenerhalt über allem. Neu im Riedenburger Trainerteam ist Michael Pöppel, der an die Seite von Andreas Schäffer rückte.



Komplettiert wird das Quartett aus dem Landkreis Cham vom FC Furth im Wald. Die Drachenstädter haben im Frühjahr die „Mission Klassenerhalt“ in der Bezirksliga Nord erfolgreich beendet. In der Süd-Staffel gibt es künftig neue Herausforderungen. Eine erste wartet am Sonntag in Hainsacker. Nach dem Abstieg des FC Thalmassing ist die SpVgg der umumstrittene Liga-Dino. Die Verantwortlichen am Harreshof haben diesen Sommer mehrere interessante Neuverpflichtungen getätigt. Mal sehen, was für den Vorjahresachten in dieser Saison drin ist.





So., 19.07.2026, 16:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen FC Kosova Regensburg FC Kosova 16:00 PUSH



Das womöglich größte Fragezeichen im 16er-Feld der Bezirksliga Süd ist der FC Kosova. In Folge des Abstiegs aus der Landesliga blieb im Spielerkader der Regensburger kein Stein auf dem anderen. Viele Leistungsträger verließen den Verein. Gestopft wurden die entstandenen Lücken vorrangig mit jungen Spielern. „Kopf“ des Ganzen ist Enkel Alikaj, der nach einem halben Jahr wieder den Trainerposten übernahm. Am ersten Spieltag geht's zum FC Viehhausen. Dort gibt mit Armando Zani der ehemalige Trainer und Sportchef des FC Kosova die Kommandos. Überdies wechselte Kosovas Kapitän Lirim Gashi nach Viehhausen. Bei den Gastgebern würde man den sechsten Platz der Vorsaison gerne bestätigen.





So., 19.07.2026, 17:00 Uhr VfB Bach VfB Bach SpVgg Ramspau Ramspau 17:00 PUSH



Kurios: Das Kräftemessen zwischen dem VfB Bach und der SpVgg Ramspau ist das einzige Match am Auftaktspieltag, das es schon in der Saison 2025/26 gab. Hier gewann Bach beide Duelle (1:0 und 6:1). Einen großen Umbruch gab es im Kader des VfB. Die Fluktuation war gewaltig; viele der Neuzugänge kommen frisch aus dem Jugendbereich. Dementsprechend steht eine Art Übergangssaison an. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Truppe des neuen Trainerduos Thomas Seitz/Markus Schnabl in den nächsten Monaten performen wird. Verhältnismäßig ruhig ging es am Regen-Ufer zu. Allerdings waren auch die Ramspauer auf dem Transfermarkt nicht untätig. Neben fünf externen „Neuen“ stießen einige Jugendspieler dazu. Das Team von Chefcoach David Romminger schloss die alte Saison als Tabellenelfter ab. Was ist in der neuen Spielzeit drin für die Grünweißen?