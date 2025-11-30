 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
– Foto: Friedhelm Brauner

Derbys enden unentschieden, 05 und Gifhorn siegen deutlich

Wechsel an der Tabellenführung

In der Landesliga Braunschweig fand nach gefühlten Ewigkeiten wieder ein Wechsel an der Tabellenspitze statt, nachdem Fallersleben dem SSV Vorsfelde ein Remis abtrotzte. Außerdem holte BSC Acosta ganz spät einen Punkt im Parkderby und krönte eine wilde Aufholjagd. Wir schauen auf die Partien des 17. Spieltags..

Gestern, 14:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
3
3
Abpfiff

Ein wildes Parkderby endete torreich und ohne Sieger. Die Freien Turner legten einen Traumstart hin: Koch traf bereits nach 60 Sekunden, Siranidis (9.) und Gerlof (20.) erhöhten auf 3:0. Doch Acosta zeigte Moral – Djeutcha (31.) und Neudorf (64.) brachten die Gäste zurück. In der Nachspielzeit sorgte Franke (90.+3) für den umjubelten Ausgleich, sodass Acosta vor dem Rivalen bleibt.

Gestern, 16:30 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
1
2
Abpfiff

Northeim setzte ein Statement in der Fremde und entschied die Partie früh. Lennard Metje (7.) und Runge (23.) stellten schnell auf 0:2. Nach der Pause zeigte Vahdet Moral und kam durch Karakash (59.) heran, doch die Eintracht nimmt die drei Punkte mit, wodurch man auf Rang sieben springt und Abstand auf Vahdet aufbaute.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
5
1
Abpfiff

Gifhorn ließ keinen Raum für Zweifel. Upmann (15.), De Gaetani (34.) und Kolmer (44.) sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Wöckener (52.) und Bahr (81.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, bevor Weiß (89.) für Sülbeck den Ehrentreffer erzielte. So holt der Aufsteiger die Tabellenführung und hat sogar noch ein Spiel weniger als Vorsfelde absolviert.

Heute, 15:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
5
1
Abpfiff

Göttingen überrollte die Germania und das von Beginn an. Wenzel traf doppelt (1./36.), Ismail (59.), Nolte (60.) und Sieburg (62.) entschieden die Partie innerhalb von wenigen Minuten komplett. Schlüschen (88.) sorgte spät für Ergebniskosmetik, mehr aber nicht. Mit einer super Serie verabschiedet sich Göttingen 05 in die Winterpause, während Wolfenbüttel auswärts punktlos bleibt.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
1
1
Abpfiff

Der Favorit aus Vorsfelde rannte im Derby lange einem Rückstand hinterher. Jedli traf per Elfmeter zur Fallerslebener Führung (30.). Vorsfelde erhöhte den Druck und belohnte sich schließlich, als Joker Lucas Friedrich (75.) den 1:1-Ausgleich erzielte. Ein Erfolg für den Underdog Fallersleben, der dafür sorgte, dass Vorsfelde die Tabellenführung an den MTV Gifhorn verlor und nach sechs Siegen in Folge die Serie nicht fortsetzen konnte.

