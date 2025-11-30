Derbys enden unentschieden, 05 und Gifhorn siegen deutlich

Der Favorit aus Vorsfelde rannte im Derby lange einem Rückstand hinterher. Jedli traf per Elfmeter zur Fallerslebener Führung (30.). Vorsfelde erhöhte den Druck und belohnte sich schließlich, als Joker Lucas Friedrich (75.) den 1:1-Ausgleich erzielte. Ein Erfolg für den Underdog Fallersleben, der dafür sorgte, dass Vorsfelde die Tabellenführung an den MTV Gifhorn verlor und nach sechs Siegen in Folge die Serie nicht fortsetzen konnte.