Derbys enden unentschieden, 05 und Gifhorn siegen deutlich

In der Landesliga Braunschweig fand nach gefühlten Ewigkeiten wieder ein Wechsel an der Tabellenspitze statt, nachdem Fallersleben dem SSV Vorsfelde ein Remis abtrotzte. Außerdem holte BSC Acosta ganz spät einen Punkt im Parkderby und krönte eine wilde Aufholjagd. Wir schauen auf die Partien des 17. Spieltags..
Ein wildes Parkderby endete torreich und ohne Sieger. Die Freien Turner legten einen Traumstart hin: Koch traf bereits nach 60 Sekunden, Siranidis (9.) und Gerlof (20.) erhöhten auf 3:0. Doch Acosta zeigte Moral – Djeutcha (31.) und Neudorf (64.) brachten die Gäste zurück. In der Nachspielzeit sorgte Franke (90.+3) für den umjubelten Ausgleich, sodass Acosta vor dem Rivalen bleibt.
Northeim setzte ein Statement in der Fremde und entschied die Partie früh. Lennard Metje (7.) und Runge (23.) stellten schnell auf 0:2. Nach der Pause zeigte Vahdet Moral und kam durch Karakash (59.) heran, doch die Eintracht nimmt die drei Punkte mit, wodurch man auf Rang sieben springt und Abstand auf Vahdet aufbaute.
Gifhorn ließ keinen Raum für Zweifel. Upmann (15.), De Gaetani (34.) und Kolmer (44.) sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Wöckener (52.) und Bahr (81.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, bevor Weiß (89.) für Sülbeck den Ehrentreffer erzielte. So holt der Aufsteiger die Tabellenführung und hat sogar noch ein Spiel weniger als Vorsfelde absolviert.
Göttingen überrollte die Germania und das von Beginn an. Wenzel traf doppelt (1./36.), Ismail (59.), Nolte (60.) und Sieburg (62.) entschieden die Partie innerhalb von wenigen Minuten komplett. Schlüschen (88.) sorgte spät für Ergebniskosmetik, mehr aber nicht. Mit einer super Serie verabschiedet sich Göttingen 05 in die Winterpause, während Wolfenbüttel auswärts punktlos bleibt.
Der Favorit aus Vorsfelde rannte im Derby lange einem Rückstand hinterher. Jedli traf per Elfmeter zur Fallerslebener Führung (30.). Vorsfelde erhöhte den Druck und belohnte sich schließlich, als Joker Lucas Friedrich (75.) den 1:1-Ausgleich erzielte. Ein Erfolg für den Underdog Fallersleben, der dafür sorgte, dass Vorsfelde die Tabellenführung an den MTV Gifhorn verlor und nach sechs Siegen in Folge die Serie nicht fortsetzen konnte.