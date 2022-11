Die Chamer um Andreas Kalteis werden sich am Sonntag wieder mächtig ins Zeug legen müssen. – Foto: Simon Tschannerl

Derbys en masse für den ASV Cham Vier intensive Oberpfalzderbys warten auf die Kreisstädter bis zum Gang in die Winterpause – Morgen geht's nach Ammerthal

Die Vorrunde in der Fußball-Bayernliga Nord ist schon wieder Geschichte und mit der Partie am Sonntagnachmittag bei der DJK Ammerthal (14 Uhr) startet der ASV Cham in die Restrückrunde. Vier Spiele sind es, die für die Rot-Weißen in diesem Jahr noch auf dem Programm stehen.

Und wenn man die Gegner mit Ammerthal, Weiden, Gebenbach und Donaustauf betrachtet, sind es noch vier intensive Oberpfalzderbys, die die Kreisstädter bis zum Gang in die Winterpause dabei zu bewältigen haben. In der Hinrunde gelang es der Mannschaft von Trainer Faruk Maloku dabei in diesen Partien nur beim 2:0-Auswärtserfolg in Weiden einen Sieg zu erringen. Sowohl die Auftaktpartie gegen Ammerthal (2:4), als auch die Spiele gegen Gebenbach (0:1) und daheim gegen Donaustauf (0:5) mussten noch mit reichlich Lehrgeld bezahlt werden. Doch im Gegensatz zur vergangenen Saison scheint Cham im Laufe dieser Spielzeit gefestigter zu wirken. Wenn man im Vergleich auf das vergangene Jahr zurückblickt, standen vor dem Jahresabschluss nur neun! Zähler auf dem Konto und es war realistisch betrachtet bei der Anzahl an Punkten, die man bis zum Schluss noch benötigen würde um der Bayernliga für ein weiteres Jahr angehören zu können, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit dies zu schaffen. Doch der Wille versetzt ja bekanntlich auch Berge. „Zurückblickend, wo wir noch vor wenigen Monaten standen, können wir jetzt nach der Hälfte der Saison mit den erreichten 22 Punkten schon sehr zufrieden sein. Natürlich können wir uns aber jetzt darauf nicht ausruhen. Es sind noch 51 Punkte zu vergeben und wir haben noch einen anspruchsvollen Weg bis zum Klassenerhalt zu gehen“, erklärt Trainer Faruk Maloku.