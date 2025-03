Derbypleite nach Sonntagsschuss - FC Markt Schwaben unterliegt SG Aßling

Markt Schwaben verliert das Derby gegen Aßling dank eines Traumtores von Johanna Garnreiter, die die Gäste in der Schlussphase zum Sieg führte.

„Das war wirklich kein geglückter Start für uns“, zeigte sich Trainer Matthias Reiter überrascht. „Aßling war so gut wie noch nie. Die SG hat eine Topmannschaft.“ Die Gäste hatten mit ihrer flotten Spielweise den favorisierten FCMS vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. „Das war eine ganz andere Mannschaft als noch in der Hinrunde“, lobte Reiter die Formation um Coach Rainer Huber. FCMS-Torjägerin Eva Schmitt bezeichnete diese, weil diesmal auf Augenhöhe agierend, als einen „ebenbürtigen Gegner“.

„Vielleicht wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen“, meinte auch Reiter, weil beide Mannschaften eben defensiv stabil gestanden seien und in einer intensiven Partie im Angriff deswegen kaum Akzente setzen konnten. „Wir konnten selber nach vorne nichts reißen“, bedauerte der FCMS-Coach. „Nun müssen wir schauen, dass wir in die Spur kommen.“

Reiters Gegenüber hatte den Coup „erhofft vielleicht, aber sicher nicht erwartet. Im Vorfeld hätte ich ein Unentschieden sofort unterschrieben“, sagte SG-Trainer Rainer Huber. „Das war schon ein gutes Spiel und schön zum Zuschauen. Beide Seiten haben aber nichts zugelassen. Wir sind 15 Minuten in der ersten Halbzeit mal geschwommen, ansonsten hat Markt Schwaben alles phänomenal wegverteidigt.“

Das 1:0 war hingegen „ein Sonntagsschuss nach einer Ecke“, bedauerte Reiter. Zweimal konnte die Markt Schwabener Abwehr einen Gästeversuch abblocken, doch gegen den Schuss von Johanna Garnreiter war kein Kraut gewachsen (78.). „Das haben wir sogar im Training geübt“, zeigte sich Coach Huber stolz. Der Dreier sei „saugeil“, weil er eben auch für ihn überraschend kam.

Doch trotz des unerwarteten Ausgangs, beide Seiten halten an ihren Saisonzielen fest. Der FCMS peilt den Titel an, die SG wolle sich, so Huber, „in der Rückrunde für die nächste Saison einspielen. Nach oben geht für uns nichts mehr.“ (Olaf Heid)