Derbyniederlage zum Abschluss

Zum letzten Spieltag der Saison war der TSV Langenzenn beim Nachbarn der SF Laubendorf zu Gast. Da die Meisterschaft bereits entschieden war, fehlte der Partie zwar die ganz große Brisanz, dennoch bot das Derby noch einmal einen würdigen Abschluss der Spielzeit. Zudem stand mit Andreas Stumpf ein besonderes Jubiläum im Mittelpunkt: Er absolvierte sein 500. Spiel für den TSV Langenzenn.

Die Gastgeber aus Laubendorf bestimmten in der ersten Halbzeit klar das Geschehen und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Dass es zur Pause lediglich 2:0 für die Sportfreunde stand, war vor allem dem stark aufgelegten TSV-Schlussmann Reichel zu verdanken, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt.