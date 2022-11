Derbyniederlage in Leschede!

Vor einer tollen Kulisse bei schönstem Sonnenschein waren die Gastgeber zunächst bissiger und nutzen Fehler in unserer Hintermannschaft bereits früh zur 2:0-Führung aus (1:0 Hinterding 14', 2:0 Knieper 27').

Käpt'n Philipp Johanning erzielte nach mehreren Flanken in den 16er aus kurzer Entfernung per Kopf den 2:1-Anschlusstreffer (32'). Doch noch vor der Halbzeit stellte Michael Knieper mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. So haben unsere Jungs in einer Halbzeit halb so viel Gegentreffer bekommen wie zuvor in 16 Spielen insgesamt .

Der Start in die zweite Halbzeit war dann besser: Peter Berning erzielte mit einem Freistoß den erneuten Anschluss zum 3:2 (52'). In der 69. Minute gelang Nico Seltier dann auch noch der ersehnte 3:3-Ausgleich, das Spiel schien zu kippen.🙌

Augrund der besseren zweiten Halbzeit wäre zumindest ein Unentschieden auch durchaus gerecht gewesen, doch in der 87. Spielminute war es mit Johannes Duisen ein Lescheder Spieler, der mit einem Handelfmeter das 4:3 für sein Team erzielte.

Es war wie fast immer ein Derby, das spielerisch manche Wünsche offen liess, aber dafür spannend war.