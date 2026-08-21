Derbykracher in Schmidgaden – OVI-Teunz: Spiel 1 nach Zechmann

Welche Reaktion zeigt die Mannschaft des FC OVI-Teunz auf das Aus von Trainer Christian Zechmann? – Foto: Günter Uschold

In der Kreisliga West steht ein brisantes Derby im Blickpunkt des 6. Spieltags. Der Rangfünfte FC Schmidgaden hat am Sonntag den benachbarten Tabellenführer DJK Dürnsricht zu Gast. Punktgleich mit Dürnsricht ist der SC Katzdorf, der beim Aufsteiger SV Bernried vor einer unbequemen Auswärtsaufgabe steht. Der Rangdritte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II muss ebenfalls bei einem Liganeuling ran, fährt als klarer Favorit zum Schlusslicht SV Erzhäuser-Windmais. In der Zwischenzeit hat der FC OVI-Teunz das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Christian Zechmann vor der Brust. Am frühen Samstagabend geht's für den Fusionsklub zum TSV Detag Wernberg. Interimsmäßig betreut Abteilungsleiter Artur Kerbel die Mannschaft und wird von Routinier Manuel Löffelmann auf dem Feld unterstützt.

Heute, 18:00 Uhr SV Trisching SV Trisching SV Haselbach SV Haselbach 18:00 PUSH



Der Auftakt zum sechsten Spieltag fällt in Trisching! Der SVT (9., 6) hat den SV Haselbach (6., 9) zu Gast. Während der Platzherr zuletzt eine klare Niederlage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einstecken musste, feierte Haselbach gegen die SG Silbersee 08 einen klaren Heimsieg.







Der aktuell ohne Cheftrainer dastehende FC OVI-Teunz (10., 5) ist am Samstag beim TSV Detag Wernberg (4., 10) gefordert. Vom fünften Spieltag konnte sich Detag Wernberg beim SV Kemnath a.B. den Dreier mitnehmen. Und auch OVI-Teunz holte sich den klaren Sieg beim 7:0 gegen Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais.







Angesprochener SV Erzhäuser-Windmais (14., 0) ist am kommenden Sonntag Gastgeber für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 10). Eine klare Niederlage musste Schlusslicht Erzhäuser jüngst beim FC OVI-Teunz einstecken. Ettmannsdorfs Unterbau hingegen sicherte sich gegen den SV Trisching klar die Maximalausbeute.







Derby-Time! Der 1. FC Schmidgaden (5., 10) genießt Heimrecht und bekommt es mit dem aktuellen Leader und Nachbarn DJK Dürnsricht-Wolfring (1., 13) zu tun. Während für Dürnsricht zuletzt gegen den SV Bernried nur ein Punkt drin war, setzte sich Schmidgaden gegen den TSV Stulln durch und sicherte sich den Dreier daheim.













Beim SV Bernried (7., 8) geht am kommenden Spieltag der SC Katzdorf (2., 13) auf Stippvisite. Mit der vollen Punktausbeute belohnte sich der SC Katzdorf vor Wochenfrist auf heimischem Terrain gegen den SV Diendorf. Der SVB kam am vergangenen Spieltag bei der DJK Dürnsricht-Wolfring zu einem achtbaren Remis und konnte sich somit einen Punkt schnappen.







Seine Koffer packt der SV Kemnath a.B. (8., 7) und schlägt beim Diendorf (11., 4) auf. Keine Punkte gab es zuletzt für Kemnath, das sich gegen den TSV Detag Wernberg geschlagen geben musste. Unterdessen ging auch Diendorf zu Gast beim SC Katzdorf leer aus.





So., 23.08.2026, 17:00 Uhr SG Silbersee 08 SG Silbersee TSV Stulln TSV Stulln 17:00 PUSH



Kellerduell zwischen zweier noch siegloser Mannschaften: Der TSV Stulln (12., 2) tritt am Sonntag bei der SG Silbersee 08 (13., 1) an. Die SG Silbersee musste sich am vergangenen Spieltag beim SV Haselbach geschlagen geben, doch auch für Stulln war vorherige Woche beim 1. FC Schmidgaden nichts zu holen. Wer darf den ersten Saisonsieg feiern?