 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Derbykracher in Schmidgaden – OVI-Teunz: Spiel 1 nach Zechmann

6. Spieltag: Katzdorf und Ettmannsdorf II gastieren bei Aufsteigern +++ Kellerduell am Silbersee +++ Diendorf erwartet Kemnath

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Welche Reaktion zeigt die Mannschaft des FC OVI-Teunz auf das Aus von Trainer Christian Zechmann?
Welche Reaktion zeigt die Mannschaft des FC OVI-Teunz auf das Aus von Trainer Christian Zechmann? – Foto: Günter Uschold

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Kreisliga West
Ettmannsdorf II
Detag Wernb.
Schmidgaden
Dürnsricht

In der Kreisliga West steht ein brisantes Derby im Blickpunkt des 6. Spieltags. Der Rangfünfte FC Schmidgaden hat am Sonntag den benachbarten Tabellenführer DJK Dürnsricht zu Gast. Punktgleich mit Dürnsricht ist der SC Katzdorf, der beim Aufsteiger SV Bernried vor einer unbequemen Auswärtsaufgabe steht. Der Rangdritte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II muss ebenfalls bei einem Liganeuling ran, fährt als klarer Favorit zum Schlusslicht SV Erzhäuser-Windmais.

In der Zwischenzeit hat der FC OVI-Teunz das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Christian Zechmann vor der Brust. Am frühen Samstagabend geht's für den Fusionsklub zum TSV Detag Wernberg. Interimsmäßig betreut Abteilungsleiter Artur Kerbel die Mannschaft und wird von Routinier Manuel Löffelmann auf dem Feld unterstützt.

Heute, 18:00 Uhr
SV Trisching
SV TrischingSV Trisching
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
18:00

Der Auftakt zum sechsten Spieltag fällt in Trisching! Der SVT (9., 6) hat den SV Haselbach (6., 9) zu Gast. Während der Platzherr zuletzt eine klare Niederlage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einstecken musste, feierte Haselbach gegen die SG Silbersee 08 einen klaren Heimsieg.

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
18:00

Der aktuell ohne Cheftrainer dastehende FC OVI-Teunz (10., 5) ist am Samstag beim TSV Detag Wernberg (4., 10) gefordert. Vom fünften Spieltag konnte sich Detag Wernberg beim SV Kemnath a.B. den Dreier mitnehmen. Und auch OVI-Teunz holte sich den klaren Sieg beim 7:0 gegen Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais.

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SV Erzhäuser-Windmais
SV Erzhäuser-WindmaisErzhäuser
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
15:15

Angesprochener SV Erzhäuser-Windmais (14., 0) ist am kommenden Sonntag Gastgeber für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 10). Eine klare Niederlage musste Schlusslicht Erzhäuser jüngst beim FC OVI-Teunz einstecken. Ettmannsdorfs Unterbau hingegen sicherte sich gegen den SV Trisching klar die Maximalausbeute.

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
15:15

Derby-Time! Der 1. FC Schmidgaden (5., 10) genießt Heimrecht und bekommt es mit dem aktuellen Leader und Nachbarn DJK Dürnsricht-Wolfring (1., 13) zu tun. Während für Dürnsricht zuletzt gegen den SV Bernried nur ein Punkt drin war, setzte sich Schmidgaden gegen den TSV Stulln durch und sicherte sich den Dreier daheim.



So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SV Bernried/Obp.
SV Bernried/Obp.SV Bernried
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
15:15

Beim SV Bernried (7., 8) geht am kommenden Spieltag der SC Katzdorf (2., 13) auf Stippvisite. Mit der vollen Punktausbeute belohnte sich der SC Katzdorf vor Wochenfrist auf heimischem Terrain gegen den SV Diendorf. Der SVB kam am vergangenen Spieltag bei der DJK Dürnsricht-Wolfring zu einem achtbaren Remis und konnte sich somit einen Punkt schnappen.

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
15:15

Seine Koffer packt der SV Kemnath a.B. (8., 7) und schlägt beim Diendorf (11., 4) auf. Keine Punkte gab es zuletzt für Kemnath, das sich gegen den TSV Detag Wernberg geschlagen geben musste. Unterdessen ging auch Diendorf zu Gast beim SC Katzdorf leer aus.

So., 23.08.2026, 17:00 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
17:00

Kellerduell zwischen zweier noch siegloser Mannschaften: Der TSV Stulln (12., 2) tritt am Sonntag bei der SG Silbersee 08 (13., 1) an. Die SG Silbersee musste sich am vergangenen Spieltag beim SV Haselbach geschlagen geben, doch auch für Stulln war vorherige Woche beim 1. FC Schmidgaden nichts zu holen. Wer darf den ersten Saisonsieg feiern?