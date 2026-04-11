Derbykracher im Stadtduell!

24. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, die Liga biegt auf die Zielgerade ein. Während der SVE jenseits von gut und böse ist, steckt der TuS/DJK Pirmasens in akuter Abstiegsgefahr, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung vor dem letzten Tabellenplatz. In der Tabelle belegt der Gastgeber den 14. Platz mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 42:82. Aufgrund der prekären Situation sind die Spieler des TuS/DJK zum Siegen verdammt.

Aber die Gäste aus Erlenbrunn reisen nicht zu der Begegnung an um die Punkte ohne weiteres zu überreichen. Die Spiele der beiden Mannschaften gelten als prestigeträchtig und sind immer heiß umkämpft. Der SVE möchte mit einem Sieg den Anschluss an das obere Mittelfeld der Tabelle wieder herstellen. Dies kann jedoch nur mit der richtigen Einstellung und einer kämpferischen Leistung gelingen.