Derbyklassiker endet 2:2 – ATSV muss nach Straubing

Im traditionsreichen Bezirksliga-Duell mit dem TSV Langquaid trennte sich der ATSV Kelheim am Samstag mit einem 2:2-Remis. Die Gimmicks starteten nach den jüngsten Erfolgen mit breiter Brust und bestimmten in der ersten Hälfte klar das Geschehen. In der 24. Minute brachte ein unglückliches Eigentor der Gäste nach starker Vorarbeit von Rabl und Slonek die verdiente Führung. Chancen für eine deutlichere Führung ließen König, Pollmann und Rabl jedoch ungenutzt. So kam Langquaid kurz vor der Pause nach einer scharf getretenen Ecke ebenfalls durch ein Eigentor zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene, kampfbetonte Partie. Eine Zeitstrafe für den TSV und die Gelb-Rote Karte für ATSV-Stürmer König sorgten zusätzlich für Brisanz. In der 68. Minute kam Bice nach einem Ballverlust im Mittelfeld frei vor Dauerer zum Abschluss und verwandelte eiskalt zur Gästeführung. Der ATSV zeigte jedoch Moral: In Unterzahl köpfte Kamil Hein eine Freistoßflanke von Schandri zum 2:2-Endstand ein. Auch wenn man im Kelheimer Lager haderte, in Halbzeit eins nicht deutlichere Verhältnisse geschafft zu haben, bleibt man mit der bisherigen Ausbeute und der weiterhin ungeschlagenen Serie hochzufrieden.

Am kommenden Samstag geht es zum FSV VfB Straubing an den Peterswöhrd. Die Straubinger hatten im Sommer den Abgang einiger Leistungsträger zu verkraften und sind mit nur einem Sieg aus fünf Partien sowie vier Niederlagen holprig in die Saison gestartet. Zudem fehlen nach dem letzten Spiel zwei Spieler rotgesperrt. Dennoch weiß man beim ATSV um die Qualität des Gegners – nicht zuletzt aus der deutlichen 1:5-Heimpleite im April. Das Team um Spielertrainerduo Panafidin/Kainz sowie Torjäger Folger werden gerade auf heimischen Rasen alles daran setzen dem ATSV die erste Niederlage beizubringen. Beide Teams werden hochmotiviert antreten – auch, um im Anschluss einen Grund zum Feiern auf ihren jeweiligen Volksfesten, dem Straubinger Gäubodenvolksfest und der Kelheimer Donauswiesn, zu haben.