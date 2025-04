Derbyheld Huber

Das Derby gegen den Erzrivalen stand an. Die Ausgangslage: Der stolze FC Neumünster grüsste vom schmeichelhaften zweiten Platz, der durchzogen in die Saison gestartete FC Seefeld hätte mit einem Sieg punktemässig immerhin gleichziehen können.

In der Folge wollten einige Spieler statt dem Pausentee schon ein Hard Seltzer oder Hard Ice Tea am Stand des Getränkeherstellers Sundays fassen, um sich über das unnötige Gegentor hinwegzutrösten. Dennoch glückte der Start in die zweite Hälfte aus Neumi-Sicht: Larcheveque fasste sich kurz nach Wiederanpfiff ein Herz und zimmerte den Ball mit dem linken Fuss unhaltbar in die Maschen. Es folgten ein Urschrei, Jubel in Form von „Allez les Bleus“-Rufen und die Zuversicht, dass man dieses Derby doch noch drehen könnte.

So taumelte die Partie schon ihrem Schlusspfiff entgegen, ehe der Kapitän und Aggressiv-Leader Huber zum Energieanfall ansetzte. Mit dem Eifer eines Neo-Innenverteidigers unterband er in der 90. Spielminute zunächst den gegnerischen Angriff, stürmte mitsamt Ball über den halben Platz, umkurvte sodann den letzten Abwehrspieler und legte schliesslich virtuos und mit voller Absicht auf den ideal postierten Müller auf, der das Gesamtkunstwerk vollendete und zum 2:1 einschob. Es folgte ein Jubel so ausgelassen, dass sich der Torschütze dabei auf den Knien rutschend gleich selbst verletzte und Laurent nach seinem Platzsturm nur noch mit Mühe wieder hinter die Absperrbande befördert werden konnte.

Die Nachspielzeit gab abgesehen von einem weiteren Wutausbruch Sadikus (offenbar waren die Ferien zu kurz) nicht mehr viel her. Und so war der abermalige Last-Minute Sieg gegen den noisy Neighbour in trockenen Tüchern. Nicht lange trocken blieben danach die durstigen Kehlen der erschöpften, aber glücklichen Derbysieger. Noch auf dem Spielfeld trank man zunächst den Sundays-Stand leer. In der Kabine feierte man eine Party am See. Und schliesslich widmete sich ein Gros der Mannschaft dem traditionsreichen und ausgiebigen Höckle. Man hatte es sich verdient.