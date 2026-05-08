Derbyheld Hamanosono bleibt bei der SGU - Onishi und Sato kommen

– Foto: Cindy Jahn

Nach dem fulminanten Derbysieg am Freitag Abend bei der TuRU Düsseldorf können sich die Anhänger der SGU über die nächsten guten Nachrichten freuen - Shuki Hamanosono bleibt auch in der Saison 26/27 ein Unterrather!

Bereits vor dem Spiel hatte Shuki dem neuen Trainerteam um Niklas Leven seine Zusage gegeben für die kommende Saison und belohnte sich im Derby prompt selbst mit einem Hattrick. Shuki war eine der tragenden Säulen in der Planung für die anstehende Saison und die SGU ist froh dieses wichtige Puzzleteil in den eigenen Reihen behalten zu können. Unter Daniel Beine und Tarek Idris hat sich Shuki in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal enorm weiterentwickelt und weiß mittlerweile auf allen offensiven Positionen, ob Links, Rechts oder im Sturmzentrum, zu überzeugen. Er kommt mit seinem Derby-Dreierpack nun auf bereits 16 Scorer in 24 Landesliga-Spielen in dieser Saison.