Derbyflut beim Polytan-Cup elektrisiert den Hussitencup

Der Hussitencup erreicht am heutigen Samstagabend einen seiner emotionalen Höhepunkte. Mit dem Polytan-Cup steht in der S-Arena in Bernau ein Turnier auf dem Programm, das ganz im Zeichen der regionalen Rivalitäten steht. Insgesamt 26 Derbys innerhalb weniger Stunden machen den Abend zu einer besonderen Ausgabe des „Niederbarnimmasters 2.0“, das bereits beim vergangenen Turnier für große Resonanz, enge Spiele und intensive Atmosphäre gesorgt hat. Gespielt wird in der Altersklasse Herren, jede Partie dauert acht Minuten.

Zwei Gruppen mit klarer regionaler Prägung Die Auslosung teilt das Teilnehmerfeld in zwei Fünfergruppen. In der Gruppe A treffen die SG Union 1919 Klosterfelde II, der FSV Bernau II, die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal, der BSV Rot-Weiß Schönow II und die SG Schwanebeck 98 aufeinander. In der Gruppe B stehen sich der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II, der SV Rot-Weiß Werneuchen, der BSV Blumberg, die SG Einheit Zepernick 1925 II und der SV Rüdnitz Lobetal 97 gegenüber. Jede Konstellation verspricht intensive Duelle mit hohem Wiedererkennungswert.

Derby-Samstag als bewusster Akzent Der Polytan-Cup ist bewusst als Kontrast und Ergänzung zum klassischen Turnierformat angelegt. Nahezu alle teilnehmenden Mannschaften stammen aus direkter regionaler Nachbarschaft. Kurze Wege, bekannte Gesichter und sportliche Vorgeschichten prägen die Begegnungen. Die Dichte an Derbys verleiht dem Turnier eine besondere Spannung, da jede Partie über mehr hinausgeht als über Punkte oder Platzierungen.

Kurze Spielzeit, hohe Intensität

Mit einer Spielzeit von acht Minuten ist der Modus konsequent auf Tempo ausgelegt. Fehler lassen sich kaum korrigieren, frühe Treffer verändern sofort die Dynamik einer Partie. Die Teams müssen von der ersten Sekunde an präsent sein. Gerade im Derbykontext erhöht diese Kürze den Druck zusätzlich, da jede Unachtsamkeit sofort bestraft werden kann.

Gruppenphase ohne Verschnaufpause

Der heutige Turnierabend beginnt um 19 Uhr mit dem Spiel der SG Union 1919 Klosterfelde II gegen die SG Schwanebeck 98. In der Gruppenphase folgen die Begegnungen in enger zeitlicher Abfolge. Innerhalb von gut drei Stunden absolvieren alle Mannschaften ihre Gruppenspiele. Die Vielzahl an direkten Vergleichen sorgt dafür, dass sich Tabellenstände schnell verändern können und bis zum letzten Gruppenspiel Spannung herrscht.

K.-o.-Runde als emotionale Zuspitzung

Nach Abschluss der Gruppenphase gehen die besten vier Teams in die Halbfinals über, die um 22:28 Uhr und 22:42 Uhr angesetzt sind. Ab diesem Zeitpunkt gilt der klassische K.-o.-Charakter. Zusätzlich werden alle weiteren Platzierungen ausgespielt, sodass jede Mannschaft einen sportlichen Abschluss erhält. Das Spiel um Platz neun folgt um 22:56 Uhr, anschließend werden die Plätze sieben und fünf vergeben.

Finalblock bis kurz vor Mitternacht

Der Turnierabend mündet in den Finalblock. Das Spiel um Platz drei ist für 23:38 Uhr vorgesehen, ehe um 23:52 Uhr das Finale den Schlusspunkt setzt. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg. Nach einem langen Abend voller Derbys werden hier nicht nur Kondition, sondern auch mentale Stabilität und Nervenstärke ausschlaggebend sein.

Niederbarnimmasters 2.0 als bewährtes Format

Bereits beim vergangenen Turnier entwickelte sich das Konzept des „Niederbarnimmasters 2.0“ zu einer besonderen Veranstaltung. Die Mischung aus regionaler Nähe, hoher Spielzahl und intensiver Atmosphäre sorgte für eine volle Arena und eine dichte Stimmung. Der Polytan-Cup knüpft bewusst an diese Erfahrungen an und setzt erneut auf die Kraft der lokalen Duelle.