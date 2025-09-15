Derbyfluch

Am vierten Spieltag der Kreisklasse West 2 musste Grün-Weiß Baiershofen vor 250 Zuschauern eine bittere 0:1-Heimniederlage im Derby gegen den SV Villenbach hinnehmen. Trotz viel Einsatz und Kampfgeist belohnte sich die Heimelf erneut nicht.

Von Beginn an war das Spiel geprägt von intensiven Zweikämpfen und diszipliniertem Abwehrverhalten beider Mannschaften. Offensiv fehlte es beiden Teams an Durchschlagskraft, sodass nur einige Halbchancen entstanden. In der 25. Minute fiel der entscheidende Treffer. Aus einem Gewühl im Strafraum schoss Benedikt Lutz das goldene Tor, abgefälscht von Baiershofens Florian Weidner.