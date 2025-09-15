Derbyfluch

Am vierten Spieltag der Kreisklasse West 2 musste Grün-Weiß Baiershofen vor 250 Zuschauern eine bittere 0:1-Heimniederlage im Derby gegen den SV Villenbach hinnehmen. Trotz viel Einsatz und Kampfgeist belohnte sich die Heimelf erneut nicht.
Von Beginn an war das Spiel geprägt von intensiven Zweikämpfen und diszipliniertem Abwehrverhalten beider Mannschaften. Offensiv fehlte es beiden Teams an Durchschlagskraft, sodass nur einige Halbchancen entstanden.
In der 25. Minute fiel der entscheidende Treffer. Aus einem Gewühl im Strafraum schoss Benedikt Lutz das goldene Tor, abgefälscht von Baiershofens Florian Weidner.
Nach dem Seitenwechsel hatte Dominik Köpp die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss landete am Pfosten. In der 70. Minute scheiterte der Gast zunächst am Baiershofener Torwart Seidel und setzte den Nachschuss ebenfalls an den Pfosten. In der 78. Minute wurde Weidner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.
Defensiv stand Baiershofen stabil, nach vorne fehlt der Mannschaft derzeit jedoch der entscheidende Punch.
Am nächsten Spieltag treffen die Grün-Weißen auf Aufsteiger Lauingen II – hier will man punkten, um einen Fehlstart in die Saison zu vermeiden.