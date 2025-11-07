Derbyfight in Jebenhausen 💥

Am Ende teilen wir uns mit dem TV Jebenhausen die Punkte – 3:3 nach 90 intensiven Minuten!

Das frühe Sonntagsspiel hatte alles, was ein Derby braucht: Kampf, Emotionen, Nickligkeiten – und reichlich Spannung bis in die Nachspielzeit. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gerieten wir durch einen Foulelfmeter (15’) und einen Abstimmungsfehler in der Defensive (20’) früh mit 0:2 in Rückstand. Doch wir ließen uns davon nicht aus dem Konzept bringen und fanden immer besser ins Spiel. In der 30. Minute verkürzte Cesarina nach einem schön ausgespielten Angriff auf 1:2 – der Anschlusstreffer brachte uns zurück in die Partie.



Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld. Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Erst ein Standard brachte wieder Gefahr: Ein Nachschuss nach einer Ecke landete zunächst am Innenpfosten, ehe kurze Zeit später ein weiterer Eckstoß den verdienten 2:2-Ausgleich durch Lena Andric brachte (72´). Nur wenige Minuten später gelang Charlyne nach einem sehenswert herausgespielten Angriff die 3:2-Führung für die Gäste. (76`)

Leider blieb uns das Glück in der Schlussphase verwehrt: In der 92. Minute gelang den Gastgeberinnen nach einem Eckball per Kopf noch der Ausgleich zum 3:3-Endstand.



Trotz des späten Gegentreffers überwiegt das Positive: Eine starke Reaktion nach frühem Rückstand, spielerisch verbessert und mit viel Einsatz bis zum Schluss.

Trainer Schöllkopf zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Wir haben nach 0:2 Ruhe bewahrt, Charakter gezeigt und uns verdient zurückgekämpft. Das war ein weiterer Schritt in unser Entwicklung.“



Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem intensiven Derby – und der nächste Punkt für unser Team! 💪



Kämpferisch top und mit viel Herz 💯 – so kann’s weitergehen!

Nächsten Sonntag geht’s um 13 Uhr weiter – wir sind heiß auf den nächsten Dreier! 🔥



#fcdonzdorf #fcdfrauen #derbytime #teamgeist #leidenschaft #niemalsaufgeben #verbandsliga #zusammenstark



@team.kumelj_partner