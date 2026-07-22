Derbyfieber,Blitzstart & Platzverweis: Die Bezirksliga West liefert ab

Derby-Time in Landau! – Foto: Charly Becherer

Kaum ist der Auftakt absolviert, ging es in der Bezirksliga West bereits mit dem zweiten Spieltag weiter. Der Mittwochabend bot jede Menge Unterhaltung: Ein Platzverweis, ein Blitzstart, packende Derbys und deutliche Siege sorgten auf den Plätzen für reichlich Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt stehen nun die Stimmen der Trainer nach den Partien.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Es war ein sehr schwieriges Spiel, allein schon deswegen, weil sich nach einer Minute unser Innenverteidiger Tobi Bitzer schwer verletzt hat. Wir haben etwa zehn Minuten gebraucht, um diesen Schock etwas zu überwinden. Danach haben die Jungs gefightet, immer wieder versucht, in Überzahl zu kommen und Entlastung zu schaffen. Wir wussten, dass wir über unser gutes Umschaltspiel die ein oder andere Chance bekommen können – und das haben die Jungs heute wirklich super umgesetzt. Gegen den Ball waren wir klasse, mit dem Ball ebenfalls – mit sehr viel Kampf und Leidenschaft. Ich denke, wir waren heute nicht der glückliche, sondern der verdiente Sieger, weil wir es zu 100 Prozent wollten. Auch durch das 1:1 haben wir uns nicht beirren lassen, sondern immer an uns geglaubt. Es war toll zu sehen, wie die Jungs sich gegenseitig gepusht haben. Heute war es ein Sieg für Tobi und auch für die Moral der Mannschaft."

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Das Spiel heute ist relativ schnell erklärt: Hinten haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, vorne fehlte uns das nötige Glück im Abschluss. Das Ergebnis sieht natürlich deutlich aus, spiegelt aber aus meiner Sicht den Spielverlauf nicht wieder. Gerade nach der Halbzeit waren wir drückend überlegen. Davon können wir uns aber heute nichts kaufen, heute haben wir dahingehend leider Lehrgeld bezahlt. Wir lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen, wollen schnell lernen und bereiten uns jetzt gut auf das Spiel am Samstag gegen Ergolding vor."



Daniel Neubaur (Sportdirektor TSV Neustadt/Donau): "Es war ein gutes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Über die gesamten 90 Minuten waren wir aber die klar bessere Mannschaft und haben deshalb auch verdient gewonnen. Mergim Dumani hatte drei oder vier gute Chancen – die macht er normalerweise. Dann darf man sich über ein 6:1 auch nicht beschweren. Zum Schluss mussten wir verletzungsbedingt viel wechseln. Es war eine sehr gute Leistung, wir sind zufrieden. Die ersten drei Punkte – das fühlt sich natürlich super an."

Max Putz (Trainer FSV Landau/Isar): "Am Anfang war es ein Abtasten. Dann sind wir nach einem Standard durch einen abgefälschten Kopfball ins eigene Tor mit 0:1 in Rückstand geraten. Postwendend haben wir im Gegenzug einen Elfmeter bekommen, den Johannes Lunz souverän verwandelt hat. Nur drei Minuten später hat Felix Schuster nachgesetzt und das 2:1 erzielt – so ging es dann auch in die Halbzeit. Gleich nach dem Seitenwechsel waren wir noch nicht richtig auf dem Platz und haben durch einen individuellen Fehler das 2:2 kassiert. Danach hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Unterm Strich war es aber ein verdientes Remis für beide Mannschaften." Daniel Ritzinger (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Ein eher kampfbetontes Spiel mit wenigen großen Chancen auf beiden Seiten und am Ende einem gerechten Unentschieden. Kompliment an die Jungs, dass wir nach dem Rückstand nochmal zurückgekommen sind. Den Punkt auswärts nehmen wir gerne mit."

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Es war nicht so klar, wie es das Ergebnis am Ende darstellt. Wir haben gut gespielt, hatten viel Ballbesitz und auch einige Chancen. Aber auch unser Gegner hatte viele Möglichkeiten – so ehrlich muss man sein. Wir haben relativ viel zugelassen, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass der Gegner seine großen Chancen nicht genutzt hat. Zudem haben wir mit Nico Schultais einen sehr guten Keeper, der brutale Chancen gehalten hat. Unterm Strich ist das Ergebnis natürlich top, auch wenn noch Luft nach oben ist – vor allem im Defensivbereich. Es war ein guter Start und eine gute Leistung der Mannschaft. Genau so haben wir uns das vorgestellt." Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Ein komisches Spiel. Wir haben maximal schläfrig begonnen und nach wenigen Minuten direkt das 0:1 kassiert. Anschließend waren wir gut im Spiel und hatten beste Chancen, eigene Tore zu erzielen. Der Gegner war jedoch, sobald er in unseren Strafraum kam, zielstrebiger – so ging es mit einem 0:2 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter: Der Gegner hatte seine Chancen, wir hatten unsere Möglichkeiten, aber der Gegner macht die Tore und wir nicht. So steht am Ende ein 0:4 auf der Anzeigetafel – in einem Spiel, in dem wir von den Spielanteilen und den Chancen her durchaus ebenbürtig waren."

Kurt Steinberger (Sportlicher Leiter FC Teisbach): "In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hatten dementsprechend auch unsere Möglichkeiten. Wir trafen per Kopf die Querlatte und hatten zudem einen Pfostentreffer. In der zweiten Halbzeit kam Aiglsbach besser ins Spiel und war dann auch willensstärker. Unser Torwart klärte in der Schlussphase eine Großchance von Manfred Gröber. Unterm Strich geht die Punkteteilung in Ordnung." Josef Bergermeier (Sportlicher Leiter TV Aiglsbach): "Es waren heute zwei gleichwertige Mannschaften, mit etwas mehr Ballbesitz auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit hatten wir allerdings keine zwingenden Torchancen. Aber auch aus Teisbacher Sicht heraus gab es aus dem Spiel heraus keine großen Möglichkeiten – die beiden Tore fielen jeweils nach Standards. Das war aus unserer Sicht zu einfach.Wir sind gut aus der Halbzeit gekommen. In der 65. Minute konnte sich Manfred Gröber gut durchtanken und den Anschlusstreffer erzielen. Danach kam der Mut zurück. Als wir weiter am Drücker waren, wurden wir leider durch eine unnötige gelb-rote Karte für Lukas Reith ausgebremst. Wir haben uns aber nicht aufgegeben und sind deshalb auch verdient zum Ausgleich gekommen.Auch mit zehn Mann haben wir weiter gekämpft und hatten sogar noch die Chance auf das 3:2, aber der Torwart reagierte stark. Schlussendlich müssen wir mit dem Punkt auswärts unter der Woche zufrieden sein. Die Moral hat gestimmt – so wollen wir weitermachen."

Holger Bursian (Sportlicher Leiter TV Schierling): "Wir müssen uns heute eingestehen, dass unsere Leistung und unser Engagement insgesamt viel zu wenig waren. Langquaid hat es nach der Führung routiniert zu Ende gespielt. Unsere Niederlage war daher verdient."