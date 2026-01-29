Derbyfieber zum Monatsende: Hennigsdorf rüstet sich für den Pude-Cup

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Zum Abschluss des Fußballmonats Januar wird die Stadtsporthalle in Hennigsdorf noch einmal zum Treffpunkt des regionalen Hallenfußballs. Am Samstag, 31. Januar 2026, richtet die zweite Männermannschaft des FC 98 Hennigsdorf den 9. Pude-Cup aus. Um 18 Uhr treffen acht Mannschaften aus der unmittelbaren Umgebung aufeinander. Unterschiedliche Spielklassen, kurze Wege und ein bewusst regional gehaltenes Teilnehmerfeld verleihen dem Turnier einen ausgeprägten Derby-Charakter und sorgen für einen Abend, an dem Emotionen und sportlicher Anspruch eng beieinanderliegen.

Derbycharakter als prägendes Element Alle teilnehmenden Mannschaften stammen aus der unmittelbaren Region. Dadurch entsteht ein Turnier, das weniger von langen Anreisen als von bekannten Gesichtern und direkten Duellen geprägt ist. Viele Spieler kennen sich aus dem Ligaalltag, was den Begegnungen zusätzliche Schärfe verleiht. Der Pude-Cup wird so zu einem sportlichen Kräftemessen, das über den reinen Hallenvergleich hinausgeht.

Ein Turnier mit gewachsener Bedeutung Der Pude-Cup ist längst fester Bestandteil des Hallenwinters in Hennigsdorf. In seiner neunten Auflage steht er für Kontinuität und Verlässlichkeit. Ausgerichtet von der zweiten Männermannschaft des FC 98 Hennigsdorf verbindet das Turnier sportlichen Wettbewerb mit Vereinsleben. Die Stadtsporthalle bietet dafür den passenden Rahmen: kompakt, lautstark und nah am Spielfeld. Genau diese Atmosphäre macht den Reiz des Pude-Cups aus.

Hochklassige Spitze im Teilnehmerfeld

Mit dem FC Kremmen 1920 ist der aktuelle Tabellenführer der Kreisoberliga vertreten. Ergänzt wird die höchste Spielklasse durch den SV Eintracht Bötzow und den SV Glienicke/Nordbahn. Diese drei Mannschaften bringen Tempo, Struktur und Ambitionen mit und gelten als sportlicher Maßstab des Turniers. Ihre Präsenz hebt das Niveau und erhöht den Anspruch für alle Beteiligten.

Breite aus Kreis- und Kreisklasse

Aus der Kreisliga gehen der FC Marwitz 2009 sowie die Spielgemeinschaft Glien an den Start. Hinzu kommt mit dem FSV Forst Borgsdorf ein Vertreter aus der Kreisklasse. Diese Teams sorgen für sportliche Vielfalt und zeigen, wie unterschiedlich Spielansätze in der Halle aufeinandertreffen können. Gerade in zwölf Minuten Spielzeit können Klassenunterschiede relativiert werden.

Der Gastgeber mit zwei Gesichtern

Der FC 98 Hennigsdorf ist gleich doppelt vertreten. Neben der zweiten Männermannschaft als Ausrichter tritt auch die erste Mannschaft des Vereins an. Damit steht der Klub sportlich wie organisatorisch im Mittelpunkt des Abends. Für beide Teams ist der Pude-Cup eine Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen und vor heimischem Publikum Präsenz zu zeigen.

Titelverteidiger aus dem Nachwuchs

Eine besondere Rolle nehmen die A-Junioren ein, die als Titelverteidiger ins Turnier gehen. Ihre Teilnahme unterstreicht den Stellenwert des Nachwuchses im Verein und sorgt für einen interessanten sportlichen Kontrast. Tempo, Mut und Unbekümmertheit treffen hier auf Erfahrung und körperliche Präsenz der Herrenmannschaften.

Gruppenphase ohne Schonfrist

Das Turnier beginnt um 18:15 Uhr mit der Gruppenphase. Gespielt wird in zwei Vierergruppen. In der Gruppe A stehen sich der FSV Forst Borgsdorf, der SV Eintracht Bötzow, der FC 98 Hennigsdorf II und der SV Glienicke/Nordbahn gegenüber. Die Gruppe B setzt sich aus der SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren, dem FC Kremmen 1920, dem FC Marwitz 2009 und dem FC 98 Hennigsdorf zusammen. Jede Mannschaft absolviert drei Gruppenspiele, jedes einzelne mit unmittelbarer Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf.

Zwölf Minuten als ständiger Prüfstein

Die Spielzeit von zwölf Minuten erlaubt es, Struktur aufzubauen, verlangt aber zugleich permanente Wachsamkeit. Rückstände lassen sich nur schwer korrigieren, Führungen müssen aktiv verteidigt werden. In der Halle entscheiden oft kleine Details über Sieg oder Niederlage, weshalb Konzentration und Disziplin über den gesamten Abend hinweg gefragt sind.

Der Übergang zur K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen die Halbfinals um 21:30 Uhr und 21:45 Uhr. Ab diesem Moment gilt das K.-o.-Prinzip. Fehler lassen sich nicht mehr ausgleichen, jede Aktion kann das Aus bedeuten. Auch die Platzierungsspiele um Rang sieben, fünf und drei sind fest im Ablauf verankert und sorgen dafür, dass alle Teams bis zum Ende gefordert bleiben.

Das Finale als späte Entscheidung

Den Höhepunkt bildet das Finale um 22:45 Uhr. Nach einem langen Hallenabend verdichtet sich alles auf diese eine Partie. Zwölf Minuten entscheiden darüber, wer den 9. Pude-Cup gewinnt und den Monat Januar mit einem sportlichen Ausrufezeichen abschließt. In dieser Begegnung treffen Tempo, Nervenstärke und Effizienz unmittelbar aufeinander.