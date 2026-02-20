Derbyfieber und Druck von oben zum Rückrundenstart Spitzenspiel in Roetgen, Verfolgerduelle im Tabellenmittelfeld. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 eröffnet die Rückrunde mit einem Eifelderby an der Spitze, richtungsweisenden Duellen im Tabellenmittelfeld – und viel Ungewissheit nach der Winterpause.

Kuckum gegen Hilfarth: Flutlicht und Verfolgerdruck Zum Auftakt empfängt der Tabellen-13. Niersquelle Kuckum (12 Punkte) am Freitagabend den Zweiten Germania Hilfarth (29). Für die Gäste ist es ein Derby – und ein Start mit Unbekannten.

Hilfarths Trainer Nils Brandt sagt: „Ja, erstes Rückrundenspiel ist natürlich nach der Wintervorbereitung immer ein bisschen schwierig. Haben wohl alle Vereine, alle Mannschaften, dass man nicht so richtig weiß, wo man steht. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir in einer guten Verfassung sind. Die letzten beiden Testspiele gegen Teveren und Helpenstein – da ging die Tendenz auf jeden Fall klar nach oben, auch wenn wir natürlich wirklich viel mit Krankheiten zu tun hatten. Aber noch mal: Wir wollen da nicht jammern, haben andere Vereine auch. Wir freuen uns drauf, dass es losgeht – direkt im Derby in Kuckum, Freitagabend, Flutlicht, und hoffen, dass das Wetter stabil ist, dass viele Zuschauer da sind und versuchen natürlich alles reinzuwerfen, um mit einem Sieg positiv in die Rückrunde zu starten.“ Hilfarth will oben dranbleiben, Kuckum braucht im Abstiegskampf dringend Punkte.

Roetgen gegen Eicherscheid: Derby beim Primus Der Tabellen-15. FC Roetgen (11) empfängt Spitzenreiter Germania Eicherscheid (35) – ein ungleiches Duell auf dem Papier, aber ein Derby. Roetgens Trainer Philipp Dunkel ordnet die Rollen klar ein: „Direkt ein Derby zum Auftakt, noch dazu gegen den souveränen Tabellenführer. Eicherscheid spielt den besten Fußball in der Liga und steht zu Recht ganz oben. Ich denke, dieses Eifelderby wird es nächstes Jahr nicht mehr geben, jedoch nicht, weil wir der Liga fehlen, sondern weil die Germania sich wohl nach oben in die Landesliga ‚verabschieden‘ wird.“ Und doch sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos: „Nichtsdestotrotz haben wir eine vernünftige Vorbereitung absolviert mit guten Testspielergebnissen. Die Beteiligung war sehr gut, nun sind alle heiß auf das Spiel. In einem Spiel kann natürlich alles passieren, auch wenn wir wissen, dass wir am Sonntag Außenseiter sind. Dennoch muss man uns erst einmal schlagen, wir werden absolut dagegenhalten und unser Ziel ist es selbstverständlich auch am Sonntag, Zählbares zu holen.“ Eicherscheids Trainer Sandro Bergs dämpft die Favoritenrolle: „Derby. 50:50-Spiel. Tabellenstand egal. Mal sehen, wer denn nach Karneval noch so wegbricht durch Krankheiten und wie oft wir vor dem Spiel draußen trainieren können.“

Mariadorf gegen Richterich: Umbruch trifft Ambition Der Siebte SV Alemannia Mariadorf (19) trifft auf den Sechsten Rhenania Richterich (20). Beide Teams trennt nur ein Punkt – es ist ein direktes Duell im erweiterten Verfolgerfeld. Mariadorfs Trainer Timo Feilhaber erwartet Widerstand: „Zum Rückrundenstart erwartet uns direkt ein sehr unangenehmer Gegner mit Richterich, der uns alles abverlangen wird. Wir wissen, dass wir hier von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert und mit maximaler Intensität und maximalem Fokus auftreten müssen.“ Zur Vorbereitung sagt er: „Die Vorbereitung war gut und intensiv, auch wenn wir krankheitsbedingt sowie verletzungsbedingt auf einige Spieler hier und da verzichten mussten, ähnlich wie auch andere Teams. Jetzt freuen wir uns endlich, dass es wieder um Punkte geht und wir das Erarbeitete auf dem Platz zeigen und umsetzen können.“ Richterichs Trainer Nick Capellmann verweist ebenfalls auf Einschränkungen: „Die Vorbereitung war durch einige Ausfälle sicherlich nicht optimal. Wir konnten nicht alles so umsetzen, wie wir es geplant hatten. Aber das gilt aktuell für viele Mannschaften – deshalb gibt es für uns keine Ausreden.“ Er blickt nach vorn: „Entscheidend ist, was jetzt kommt. Die Mannschaft arbeitet fokussiert, intensiv und mit klarer Zielrichtung. Man spürt im Training, dass jeder mit einem Sieg ins neue Jahr starten will. Diese Entschlossenheit gefällt mir.“ Zum Gegner sagt Capellmann: „Mariadorf ist aufgrund der Veränderungen im Winter schwer einzuschätzen. Sie mussten personell einiges auffangen und haben sich auch auf der Trainerposition neu aufgestellt. Marcel ist absolut fußballverrückt und ein feiner Kerl. Er wird der Mannschaft mit seiner Erfahrung Stabilität geben – davon bin ich überzeugt. Am Sonntag wird die Freundschaft für 90 Minuten allerdings pausieren. Wir haben ein klares Ziel: drei Punkte. Mit diesem Anspruch und voller Überzeugung gehen wir in das Spiel.“