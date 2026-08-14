Derbyfieber in Wolfhagen – Dörnberg fordert den Spitzenreiter

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die erste englische Woche ist kaum beendet, da wartet auf die Verbandsliga Nord bereits der vierte Spieltag. Die Tabelle ist noch eng zusammengerückt: Hinter Spitzenreiter SV Steinbach folgen gleich fünf Mannschaften mit sechs Punkten. Aus nordhessischer Sicht stehen vor allem zwei direkte Duelle im Blickpunkt: Wolfhagen empfängt die nach ihrem 5:1 in Grebenstein wiedererstarkte SG Calden/Meimbressen, während am Reiherwald Wabern und Aufsteiger Rengershausen aufeinandertreffen.

Weidenhausen will sich in Flieden belohnen

Morgen, 15:00 Uhr SV Buchonia Flieden SV Flieden SV Weidenhausen SV Weidenhausen 15:00 PUSH

Für den SV Weidenhausen bleibt nach dem knappen 0:1 gegen Spitzenreiter Steinbach kaum Zeit zur Aufarbeitung. Bereits am Samstag gastieren die Adler bei Buchonia Flieden, die mit drei Unentschieden in die Saison gestartet ist und damit weiterhin auf Sieg und Niederlage wartet. Weidenhausen hielt gegen Steinbach über weite Strecken gut mit und war durch einen Pfostentreffer von Thomas Hammer dem Ausgleich nahe. In Flieden soll nun vor allem das Offensivspiel klarer werden, ohne die zuletzt stabile Grundordnung aufzugeben.

Grebenstein braucht eine Reaktion

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben SG Bad Soden SG Bad Soden 15:00 PUSH

Nach dem ordentlichen 1:1 zum Auftakt gegen Barockstadt II hat TuSpo Grebenstein zweimal deutlich verloren. Dem 0:3 in Eichenzell folgte unter der Woche ausgerechnet im Nachbarschaftsduell gegen Calden/Meimbressen ein 1:5 vor 713 Zuschauern. Vor allem in der Zweikampfführung und im Spielaufbau offenbarte der Aufsteiger dabei Probleme. Mit der SG Bad Soden kommt nun ein Gegner ins Sauertal, der nach seiner Auftaktniederlage in Bronnzell mit einem 5:0 gegen Dörnberg eindrucksvoll reagiert hat und ausgeruht in die Partie geht. Vellmar trifft auf ungeschlagene Barockstadt

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II 15:30 PUSH

Spektakel scheint beim OSC Vellmar derzeit garantiert: Nach drei Spieltagen stehen bereits 20 Tore in Partien mit OSC-Beteiligung zu Buche. Unter der Woche setzte sich die Mannschaft von Mario Deppe in einem wilden Schlagabtausch mit 6:4 gegen Rengershausen durch und zeigte dabei nach mehreren Rückschlägen große Widerstandskraft. Nun kommt mit der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II eines von nur drei noch ungeschlagenen Teams der Liga nach Vellmar. Für den OSC wird es vor allem darum gehen, die eigene Offensivstärke mit mehr defensiver Kontrolle zu verbinden. Dörnberg fordert den Tabellenführer

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SV 1920 Steinbach SV Steinbach 15:00 live PUSH

Der FSV Dörnberg hat die 0:5-Klatsche in Bad Soden bemerkenswert schnell abgeschüttelt. Gegen Wabern gewann die Mannschaft von Patrick Gries durch späte Treffer von Dilan Kamber und Toni Dombai mit 2:0 und überzeugte vor allem durch defensive Stabilität. Mit SV Steinbach wartet nun gleich der nächste Gegner aus der Spitzengruppe. Der Tabellenführer ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und hat bislang lediglich einen Gegentreffer kassiert – Dörnberg kann im Bergstadion dennoch mit dem Selbstvertrauen aus dem Wabern-Spiel antreten. Klei/Hun/Doh muss den Derbyfrust abschütteln

Die Niederlage in Lichtenau dürfte bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach noch nachwirken. Trotz Führung und mehr als einer Halbzeit in Überzahl verlor die Mannschaft von Tim-Philipp Brandner mit 1:2 und ließ in der Nachspielzeit durch einen verschossenen Elfmeter sogar die letzte Ausgleichschance liegen. Saisonübergreifend wartet die SG damit seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. Bei Aufsteiger SG Bronnzell, der nach seinem überraschenden Auftakterfolg gegen Bad Soden zweimal verloren hat, bietet sich die nächste Gelegenheit, diese Serie zu beenden.

Calden reist mit neuem Selbstvertrauen nach Wolfhagen

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart hat Calden/Meimbressen im richtigen Moment ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Beim 5:1 in Grebenstein überzeugte die SG von Beginn an, Jason Fynn Busch und Louis Siebert trafen jeweils doppelt. Nun wartet das nächste Nachbarschaftsduell beim FSV Wolfhagen, der seinerseits nach dem 0:1 zum Auftakt zweimal gewonnen hat und zuletzt beim 2:0 in Schwalmstadt erneut ohne Gegentor blieb. Die jüngere Vergangenheit spricht für die Wölfe: Calden gelang seit mehr als vier Jahren kein Treffer mehr gegen Wolfhagen, die letzten drei Pflichtspielduelle entschied der FSV jeweils für sich. Die aktuelle Form verspricht dennoch ein enges Duell. Während Wolfhagen mit sechs Punkten Anschluss an die Spitze hält, will Calden beweisen, dass der deutliche Derbyerfolg in Grebenstein tatsächlich die Wende zum Guten war.

Wabern und Rengershausen wollen zurück in die Erfolgsspur

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00 PUSH

Am Reiherwald treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit jeweils zwei Siegen gestartet waren und unter der Woche erstmals verloren. TSV Wabern unterlag in Dörnberg mit 0:2, nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Herpe zuvor Schwalmstadt und Vellmar bezwungen hatte. TuSpo Rengershausen kassierte beim 4:6 in Vellmar ebenfalls die erste Niederlage, stellte mit vier Auswärtstoren aber erneut seine offensive Qualität unter Beweis. Der Aufsteiger verfügt mit Spielern wie Patrick Krengel, Yasin Akman, Hüseyin Cakmak, Emin Dag und Ex-Waberner Kevin Kutzner über reichlich höherklassige Erfahrung. Wabern wiederum hat in den vergangenen Jahren bewiesen, wie schwer die Mannschaft gerade am Reiherwald zu bespielen ist. Für beide geht es darum, nach dem ersten Rückschlag unmittelbar wieder Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen. Schwalmstadt sucht weiter nach dem ersten Dreier