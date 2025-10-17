Derbyfieber in Weidenhausen – Baunatal peilt Heimsieg an

Zwei nordhessische Schauplätze, zwei ganz unterschiedliche Ausgangslagen: Beim SV Weidenhausen steht am Samstag das Derby gegen den CSC 03 Kassel ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Einen Tag später will der KSV Baunatal im Parkstadion seine beeindruckende Heimserie ausbauen und sich wieder näher an die Spitzenplätze heranschieben.
Kellerkinder im Derby gefordert
In der Pacomarena steigt am Samstag das Nordhessenderby zwischen den Kellerkindern Weidenhausen und CSC 03 Kassel. Nach dem erlösenden 1:0-Erfolg in Waldgirmes wollen die Adler erstmals auch zu Hause punkten, während die Rothosen auf die starke Vorstellung beim 1:1 gegen Spitzenreiter Eddersheim aufbauen möchten. Beide Teams setzen auf Leidenschaft und Zweikampfhärte – ein Spiel, das weniger durch Taktik, sondern durch Mentalität entschieden werden dürfte.
Nichts anbrennen lassen
Der KSV Baunatal will am Sonntag im Parkstadion seine makellose Heimserie wahren und nach zuletzt zwei Last-Minute-Rückschlägen wieder dreifach punkten. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen bedeuten derzeit Rang fünf, doch die jüngsten Spiele gegen Gießen (3:4) und Walldorf (3:3) ließen Punkte liegen. Gegen den kampfstarken Hanauer SC wollen die Baunis mit voller Konzentration und Entschlossenheit auftreten – ein Sieg ist fest eingeplant.