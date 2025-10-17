Derbyfieber in Weidenhausen – Baunatal peilt Heimsieg an

In der Pacomarena steigt am Samstag das Nordhessenderby zwischen den Kellerkindern Weidenhausen und CSC 03 Kassel. Nach dem erlösenden 1:0-Erfolg in Waldgirmes wollen die Adler erstmals auch zu Hause punkten, während die Rothosen auf die starke Vorstellung beim 1:1 gegen Spitzenreiter Eddersheim aufbauen möchten. Beide Teams setzen auf Leidenschaft und Zweikampfhärte – ein Spiel, das weniger durch Taktik, sondern durch Mentalität entschieden werden dürfte.

Nichts anbrennen lassen