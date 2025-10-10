Derbyfieber in Oldenburg: VfB empfängt Kickers Emden

Die Ausgangslage ist klar: Während der SV Meppen seinen Status als Aufstiegsfavorit bestätigt, hinken die Emder den Erwartungen hinterher. Noch im Sommer galt der BSV unter den Regionalliga-Trainern als Titelfavorit – 15 Stimmen entfielen auf die Ostfriesen, 14 auf Meppen. Doch nach gutem Saisonstart und überzeugender Vorbereitung blieb die Konstanz aus. Auf ein 3:0 gegen den Bremer SV folgten wechselhafte Ergebnisse, zuletzt eine unglückliche 3:4-Heimniederlage gegen den HSV II, bei der eine 2:0-Führung verspielt wurde.

Erschwerend kommt die angespannte Personallage hinzu: Leistungsträger wie Fabian Herbst und Standardspezialist Tobias Steffen fehlen seit Wochen. Zudem muss Emden nach der Gelb-Roten Karte von Michael Igwe auf eine wichtige Stütze verzichten.

Der VfB Oldenburg wiederum konnte die spielfreie Woche nach dem Ausfall der Partie gegen St. Pauli II nutzen, um Kräfte zu sammeln. Trainer Dario Fossi begrüßte mit Marc Schröder und Nick Otto zwei Rückkehrer im Training. Drilon Demaj (Gelbsperre) und Steven Mensah (Nationalmannschaft) stehen dagegen nicht zur Verfügung.

Historisch hat Oldenburg gegen Emden noch Nachholbedarf: In der Gesamtbilanz liegen die Kickers vorn, und auch in der vergangenen Saison gingen beide Duelle an die Ostfriesen – in der Liga mit 0:3, im Pokal nach Elfmeterschießen. Entsprechend motiviert geht der VfB in das Derby, das erneut eine stimmungsvolle Kulisse verspricht. Bereits 2.500 Tickets waren im Vorverkauf vergriffen, die Verantwortlichen rechnen mit mehr als 3.000 Zuschauern.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Verkehrslage rund ums Marschwegstadion: Die Autobahnabfahrt Marschweg wird am Nachmittag wahrscheinlich gesperrt, Parkflächen am Stadion stehen ausschließlich den Gästefans zur Verfügung. Auf dem Rasen dürfte es ähnlich eng zugehen – denn beide Teams wissen, dass dieses Derby mehr als nur drei Punkte bedeutet.