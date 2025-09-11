Derbyfieber in Lichtenberg, Spitzenspiel bei Tennis Borussia Berlin

Dynamo Schwerin steckt nach der knappen 1:2-Niederlage bei Makkabi Berlin mitten im Abstiegskampf. Randy Dei brachte die Gäste zwar in Führung, doch in der Schlussphase drehte Makkabi die Partie. Dazu schwächte sich Dynamo durch einen Platzverweis gegen Vsevolods Camkins. Mit vier Punkten aus vier Spielen ist die Bilanz durchwachsen. Noch schlimmer erwischte es den FC Viktoria 1889 Berlin: Vier Spiele, vier Niederlagen, nur drei erzielte Treffer. Zuletzt setzte es ein 2:4 gegen den Berliner AK. Zwar brachte Aboudoul-Rachid Tchadjei die Gastgeber in Führung, doch die Defensive brach nach der Pause zusammen. Schwerin und Viktoria stehen damit unter Druck – es ist ein echtes Kellerduell. ---

Der Berliner AK feierte mit dem 4:2 bei Viktoria 1889 den ersten Saisonsieg. Furkan Yildirim mit einem Doppelpack sowie Dodi Nsungu und Abdulkadir Beyazit sorgten für die Wende nach einem Rückstand. Damit verschaffte sich der BAK etwas Luft im Tabellenkeller. Anker Wismar zeigte beim 3:3 gegen Union Klosterfelde große Moral. Nach 0:1- und 1:2-Rückstand drehte das Team die Partie vor der Pause, doch Caner Özcin rettete den Gästen mit einem Treffer nach Wiederanpfiff das Remis. Mit sieben Punkten hat Anker eine solide Ausgangslage, während der BAK nun auf Kontinuität hofft. ---

TeBe Berlin musste am letzten Spieltag einen herben Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen Neustrelitz unterlag man klar mit 0:3, Younes Laribi traf doppelt. Damit endete die Siegesserie, die die Lila-Weißen in die Spitzengruppe gebracht hatte. Makkabi Berlin hingegen gewann ein intensives Spiel gegen Dynamo Schwerin mit 2:1. Erst spät trafen Maximilian Stahl und Tyron Koomson per Elfmeter. Mit neun Punkten ist Makkabi oben mit dabei, dieses Duell ist ein echtes Spitzenspiel. ---

Das Derby in Lichtenberg elektrisiert die Fans. Beide Teams stehen mit neun Punkten oben in der Tabelle, doch Sparta hat dank der 6:3-Gala gegen Croatia Berlin die bessere Tordiffenz. Etienne Nikol traf doppelt, dazu kamen Tore von Dominic Schmüser, Daniel Hänsch, Gani Gashi und Nikolas Meyer. Der SV Lichtenberg 47 verlor dagegen knapp mit 1:2 bei Tasmania Berlin. Sebastian Reiniger glich zwar aus, doch in der Nachspielzeit kassierte man noch den entscheidenden Gegentreffer. Dieses Derby verspricht Tempo und Leidenschaft. ---

Neustrelitz holte beim 3:0 in Berlin gegen Tennis Borussia den ersten Sieg nach schwierigen Wochen. Adrian Heinle und Younes Laribi waren die prägenden Figuren, Letzterer traf doppelt. Mit vier Punkten verschaffte sich die TSG etwas Luft. Rathenow dagegen kam bei Mahlsdorf trotz zweier Auswärtstore nicht über ein 2:2 hinaus. Christoph Zorn und Willi Noack drehten das Spiel zwar zwischenzeitlich, doch Yohji Irvan Koré sorgte für den Ausgleich. Mit nur einem Punkt bleibt Optik im Tabellenkeller. ---

Tasmania Berlin siegte zuletzt dramatisch mit 2:1 gegen Lichtenberg 47. Youssef Labbouz brachte sein Team in Führung, ehe Nathaniel Amamoo in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit hält sich Tasmania mit neun Punkten in der Spitzengruppe. Union Klosterfelde zeigte beim 3:3 in Wismar große Moral. Caner Özcin traf doppelt, Gentuar Durmishi steuerte ein weiteres Tor bei. Mit vier Punkten ist der Aufsteiger ordentlich gestartet, doch in Berlin wartet eine ganz schwere Aufgabe. ---

Croatia Berlin steckt nach dem 3:6 in Lichtenberg in der Krise. Zwar trafen Piotr Woznikiewicz, Mehmet Uzuner und Erdi Temel, doch defensiv war die Mannschaft anfällig. Mit drei Punkten steht man im Tabellenkeller. Siedenbollentin holte beim 2:2 gegen Hansa Rostock II einen Punkt. Daniel Eidtner traf doppelt und bewies Nervenstärke. Mit sieben Punkten rangiert der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld. ---