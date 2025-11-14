Derbyfieber in Hollage

Hollage will sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden, Gretesch reist selbstbewusst an. In einem Derby, in dem beide Seiten sich bestens kennen, erwarten die Trainer ein intensives, enges Duell.

Wenn Blau-Weiss Hollage am Sonntag die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC empfängt, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern um Derby-Prestige und ein gutes Gefühl vor der Winterpause. Für Hollage ist es zudem die Chance, nach intensiven Wochen wieder Stabilität zu finden. Co-Trainer Alexander Helm formuliert es klar: „Für uns geht’s zu Hause gegen die SG TSG Gretesch. Das ist also ein Derby beziehungsweise Ortsderby. Wir freuen uns auf einen – wie in der Vergangenheit auch – sportlich fairen Wettkampf.“

Das Hinspiel ist Hollage noch präsent – ein Duell auf Augenhöhe. „Wie das Ergebnis auch muss man wirklich sagen: ein Spiel auf Augenhöhe. Das Spiel war komplett ausgeglichen“, erinnert Helm. Sein Trainerteam hat den Gegner mehrfach beobachtet: „Wir hatten die letzten Wochen ein paar Mal die Gelegenheit, uns Gretesch über 90 Minuten anzuschauen. Wir wissen also zu 100 Prozent, was uns erwartet und werden die Mannschaft dementsprechend taktisch einstellen.“

Die Vorbereitung der vergangenen Wochen beschreibt Helm als konsequent und selbstkritisch. „Wir haben die letzten Spiele, beziehungsweise die letzten Wochen, intern sehr, sehr kritisch aufgearbeitet“, sagt er. „Die Fehler, die am Wochenende gemacht wurden, sind uns inzwischen hinlänglich bekannt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fehler abzustellen.“ Anders als zuletzt kann das Team nahezu vollständig trainieren: „Wir können personell aus dem Vollen schöpfen.“

Die Stimmung im Team sei entsprechend positiv: „Die Mannschaft ist sehr motiviert. Wir haben gute Trainingsbeteiligung und können jetzt nach den letzten Wochen, in denen wir oft krankheits- oder verletzungsbedingt gebeutelt waren, wieder aus dem Vollen schöpfen. Man merkt, dass die Mannschaft sich auf das Derby freut.“

Zum Abschluss hebt Helm noch einmal die Rolle seines Teams hervor: „Gretesch/OSC ist klarer Favorit. Der Druck liegt nicht bei uns. Wir können befreit aufspielen und wollen uns mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden.“

Auf der Gegenseite beeindruckt Tabellenplatz drei, doch Trainer Johannes Müller will davon im Derby nichts hören. „Am Sonntag brauchen wir nicht auf die Tabelle schauen, nicht auf die vergangenen Spiele und nicht auf die aktuelle Form, denn auf all das kommt es in einem Derby nicht an.“ Beide Mannschaften seien heiß auf die Partie: „Beide Teams werden sicherlich mit maximaler Motivation in das Spiel hineingehen. Beide Mannschaften kennen sich gut und werden daher top vorbereitet in das Spiel gehen.“

Gretesch habe unter der Woche gezielt gearbeitet. „Wir haben uns einen Matchplan überlegt, von dem wir überzeugt sind, damit das Spiel gewinnen zu können, und wir haben gut trainiert. Wir gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel und versuchen, das Maximum aus uns und aus dem Spiel herauszuholen.“

Abseits der taktischen Planung hofft Müller auf äußere Unterstützung: „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und eine tolle Kulisse, die dem Spiel dann den entsprechenden Rahmen verleiht.“

So treffen zwei Teams aufeinander, die sich bestens kennen und die im Derby noch einmal alles investieren wollen. Hollage will befreit aufspielen – Gretesch die Spitze des oberen Tabellendrittels festigen. Das Derby wird darüber entscheiden, welche Stimmung beide Mannschaften mit in die Winterpause nehmen.