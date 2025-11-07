Die Eschelbacher (rot) haben sich nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten wieder gefangen. – Foto: Siegfried Lörz

Derbyfieber in Eschelbach Kreisklasse A Sinsheim +++ Die SG 2000 und der TSV Waldangelloch treffen am Samstag aufeinander Verlinkte Inhalte Kreisklasse A Waldangell. Eschelbach Kevin Zuber

Die Talsohle ist durchschritten. "Mittlerweile stehen wir da, wo wir auch hingehören", sagt Kevin Zuber. Der Spielertrainer der SG 2000 Eschelbach, der dieses Amt zusammen mit David Beckmann ausübt, hat allen Grund zum Optimismus, schließlich hat der Aufsteiger mit zuletzt drei Siegen in Serie gezeigt, zu was er im Stande ist eine Klasse höher.

Bis Anfang Oktober hatte die Mannschaft mit zahlreichen personellen Ausfällen zu kämpfen. "Deshalb sind die hohen Niederlagen zwischendurch in Dühren (0:5), gegen Zaisenhausen (0:6) und in Ittlingen (0:7) auch relativ einfach erklärbar", sagt Zuber. Die Elf, die zuletzt gegen Sinsheim, Bad Rappenau und in Sulzfeld das Feld als Sieger verlassen hat, ist mit jener aus der schwachen Phase nicht vergleichbar. Der Coach hält fest: "Wir haben uns selbst nach oben gekämpft." Von der starken Offensive des vergangenen Meisterjahres kamen zuletzt ein paar Stammkräfte zurück. Spielgestalter Marlon Ullrich hat gegen Bad Rappenau und Sulzfeld beispielsweise sein Comeback gefeiert. "Ihm ist in der Vorbereitung die Kniescheibe herausgesprungen", sagt Zuber, der weiß, "dass Marlon ungemein viel Qualität mitbringt und unserem Spiel sehr guttut."

Vielleicht reicht es am Samstag sogar für die Startelf bei Ullrich, dann steigt auf dem heimischen Rasen eines der Saisonhighlights – der TSV Waldangelloch kommt. Das letzte Pflichtspiel der beiden Lokalrivalen ist schon über sechs Jahre her. In der Kreisliga-Abstiegssaison 2018/19 der SG 2000 gewann Waldangelloch beide Duelle, einmal mit 2:1 und einmal mit 2:0. Die Derbies der Jahre 2015 bis 2019 hatten es stets in sich und boten höchsten Unterhaltungswert. Heraussticht dabei zweifelsohne das 3:3 aus dem April 2016, als beide Klubs zur A-Klassen-Spitze gehörten. Von der Tabellenspitze diese Runde sind die Eschelbacher wie die Waldangellocher ein gutes Stück entfernt, haben sich aber in den vergangenen Wochen in der Tabelle nach oben gearbeitet. Des SG 2000 ist mittlerweile sogar Siebter, Waldangelloch Elfter, nachdem es vor Wochenfrist eine ganz knappe 0:1-Niederlage gegen Spitzenreiter aus Ittlingen gab. Aufgrund der aufsteigenden Form beider Teams ist das Derby folglich ein Mittelfeldduell, vor vier Wochen wäre es ein klassisches Kellerduell des Letzten gegen den Vorletzten gewesen.