Derbyfieber in Bad Oldesloe: Bargteheide reist mit breiter Brust an

Nach dem Arbeitssieg folgt das Derby: Der TSV Bargteheide tritt am 4. Spieltag der Landesliga Holstein beim SV Türkspor Bad Oldesloe an. Am Sonntag um 14.30 Uhr treffen dabei zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstart kaum unterschiedlicher verlaufen ist. Während Bargteheide bereits sechs Punkte gesammelt hat, wartet Türkspor nach drei Begegnungen noch auf den ersten Sieg.
Die Gastgeber haben allerdings zuletzt ein Lebenszeichen gesetzt. Beim TuS Hartenholm rettete Luca Störmer in der Nachspielzeit das 1:1 und damit den ersten Punkt der Saison. Bargteheide wiederum reagierte auf das deutliche 0:4 beim SSC Hagen Ahrensburg mit einem knappen 1:0 gegen den SV Todesfelde II. Florian Henk erzielte dabei das entscheidende Tor.
Nun rückt für Bargteheide die besondere Atmosphäre eines Nachbarschaftsduells in den Mittelpunkt. „Am Sonntag wartet auf uns das zweite Derby der Saison. Diese Spiele sind immer etwas Besonderes und entsprechend sind wir hochmotiviert“, sagt Trainer Michel Wohlert.
Auch personell gibt es gute Nachrichten. Unter der Woche fehlten noch einige Spieler urlaubsbedingt, rechtzeitig zum Derby entspannt sich die Lage jedoch. „Zum Wochenende ist der Kader wieder breit aufgestellt, sodass wir aus dem Vollen schöpfen können“, erklärt Wohlert.
Mit einem Sieg könnte Bargteheide seinen guten Saisonstart weiter ausbauen. Sechs Punkte aus drei Begegnungen bedeuten derzeit Tabellenplatz sieben. Türkspor steht dagegen mit einem Zähler auf Rang zehn – dürfte nach dem späten Punktgewinn in Hartenholm aber mit neuem Selbstvertrauen in das Derby gehen.