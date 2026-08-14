Derbyfieber in Bad Oldesloe: Bargteheide reist mit breiter Brust an Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Todesfelde II wartet auf den TSV Bargteheide das zweite Derby der Saison. Trainer Michel Wohlert kann beim SV Türkspor Bad Oldesloe personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. von ck · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach dem Arbeitssieg folgt das Derby: Der TSV Bargteheide tritt am 4. Spieltag der Landesliga Holstein beim SV Türkspor Bad Oldesloe an. Am Sonntag um 14.30 Uhr treffen dabei zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstart kaum unterschiedlicher verlaufen ist. Während Bargteheide bereits sechs Punkte gesammelt hat, wartet Türkspor nach drei Begegnungen noch auf den ersten Sieg.

Die Gastgeber haben allerdings zuletzt ein Lebenszeichen gesetzt. Beim TuS Hartenholm rettete Luca Störmer in der Nachspielzeit das 1:1 und damit den ersten Punkt der Saison. Bargteheide wiederum reagierte auf das deutliche 0:4 beim SSC Hagen Ahrensburg mit einem knappen 1:0 gegen den SV Todesfelde II. Florian Henk erzielte dabei das entscheidende Tor. Wohlert kann wieder aus dem Vollen schöpfen Nun rückt für Bargteheide die besondere Atmosphäre eines Nachbarschaftsduells in den Mittelpunkt. „Am Sonntag wartet auf uns das zweite Derby der Saison. Diese Spiele sind immer etwas Besonderes und entsprechend sind wir hochmotiviert“, sagt Trainer Michel Wohlert.