Derbyfieber im SOK: Schleiz will den nächsten Streich

Für die Schleizer ist es das „einzig richtige Derby“, wie Dauerbrenner André Hoyer betont – ein Spiel, das Herz und Leidenschaft verlangt, egal in welcher Tabellenregion man sich befindet. Der 29-Jährige hat schon viele dieser emotionalen Duelle miterlebt, über 200 Spiele hat er bereits im Trikot der Rennstädter absolviert. Doch das Feuer brennt immer noch wie am ersten Tag. „Das Derby gegen Neustadt ist in meinen Augen das einzig richtige Derby“, sagt Hoyer. „Und es wird uns als Mannschaft zeigen, wie gut wir in letzter Zeit zusammengewachsen sind.“

Während die Neustädter zu Hause auf die Unterstützung ihres Publikums bauen, reisen die Schleizer mit breiter Brust an. Nach einem schwierigen Start in die Saison hat das Team von Trainer Roger Fritzsch zuletzt eindrucksvoll Fahrt aufgenommen: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Auch Hoyer sieht den Aufschwung als Ergebnis harter Arbeit – und endlich auch der nötigen Effizienz: „Wir haben die bisherige Saison über gute Spiele abgeliefert, aber uns fehlte lange das Glück vor dem Tor. Aktuell läuft es wieder besser, weil wir über den absoluten Willen und mittlerweile auch mit spielerischer Qualität die Tore erzwingen.“

Mit einem weiteren Erfolg im Derby könnten die Rennstädter ihren ewigen Rivalen aus Neustadt sogar in der Tabelle überholen – ein zusätzlicher Anreiz, der in Schleiz niemanden kaltlässt. Dennoch bleibt Hoyer bodenständig: Für ihn zählt in erster Linie die Ehre. „Ich finde, das Spiel ist Motivation genug – ganz unabhängig von der tabellarischen Situation. Aber natürlich wissen wir auch: Wer dieses Spiel gewinnt, ist der Spitzenreiter im SOK.“