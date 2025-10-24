Derbyfieber im SOK: Schleiz will den nächsten Streich

Wenn der SV Blau-Weiß ’90 Neustadt/Orla den FSV Schleiz empfängt, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern um die Vorherrschaft im Kreis.
Während die Neustädter zu Hause auf die Unterstützung ihres Publikums bauen, reisen die Schleizer mit breiter Brust an. Nach einem schwierigen Start in die Saison hat das Team von Trainer Roger Fritzsch zuletzt eindrucksvoll Fahrt aufgenommen: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Auch Hoyer sieht den Aufschwung als Ergebnis harter Arbeit – und endlich auch der nötigen Effizienz: „Wir haben die bisherige Saison über gute Spiele abgeliefert, aber uns fehlte lange das Glück vor dem Tor. Aktuell läuft es wieder besser, weil wir über den absoluten Willen und mittlerweile auch mit spielerischer Qualität die Tore erzwingen.“
Mit einem weiteren Erfolg im Derby könnten die Rennstädter ihren ewigen Rivalen aus Neustadt sogar in der Tabelle überholen – ein zusätzlicher Anreiz, der in Schleiz niemanden kaltlässt. Dennoch bleibt Hoyer bodenständig: Für ihn zählt in erster Linie die Ehre. „Ich finde, das Spiel ist Motivation genug – ganz unabhängig von der tabellarischen Situation. Aber natürlich wissen wir auch: Wer dieses Spiel gewinnt, ist der Spitzenreiter im SOK.“
Die letzten drei Derbys gingen allesamt an den FSV Schleiz – doch davon will in der Mannschaft niemand zehren. Vielmehr wissen alle, dass ein Derby seine ganz eigenen Gesetze schreibt. „Solche Spiele kann man schwer vorhersagen“, meint Hoyer. Er erwartet einen spielstarken Gegner, der sich auf heimischem Platz nicht verstecken wird.
Am Ende, so ist sich der Schleizer Defensivspieler sicher, werde nicht die Taktik entscheiden, sondern der Charakter. „Die Mannschaft, die das größte Wappen auf der Brust trägt und über 100 Prozent ihrer Leistung geht, wird das Spiel gewinnen.“