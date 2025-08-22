Derbyfieber auf der Langenbergkampfbahn – WBO beim Ligaprimus zu Gast

Eintracht Baunatal gegen TSV Hertingshausen, Bosporus Kassel gegen TSG Wilhelmshöhe und TSV Rothwesten gegen SV Kaufungen – der fünfte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hält einige traditionsreiche Duelle bereit. Spitzenreiter TuSpo Rengershausen will seine Serie fortsetzen, während die TSG Sandershausen und FSC Lohfelden ihre Favoritenrollen untermauern möchten.
Duell alter Bekannter
Aufsteiger Bosporus hat mit sechs Punkten einen ordentlichen Start hingelegt und präsentiert sich besonders zu Hause souverän. Nun kommt mit Wilhelmshöhe ein alter Bekannter, der nach nur einem Zähler aus vier Spielen dringend den ersten Sieg benötigt. Angesichts der bisherigen Heimstärke gehen die Gastgeber als Favorit in das Duell.
Baunatalderby auf der Langenbergkampfbahn
Das erste Baunataler Derby der Saison verspricht Brisanz, wenn Vizemeister Eintracht auf den Nachbarn Hertingshausen trifft. Während die Eintracht nach schwieriger Startphase zuletzt in die Spur gefunden hat, reist der TSV mit Außenseiterrolle, aber gestärktem Selbstvertrauen an. Beide Teams setzen auf Erfahrung und Kampfkraft, sodass ein intensives Spiel zu erwarten ist.
WBO auf der Hut
Tabellenführer Rengershausen dominiert die Liga bisher nach Belieben und geht mit breiter Brust in die Partie. Die Gäste kassierten zuletzt unter der Woche eine herbe 0:4-Niederlage und müssen sich defensiv deutlich stabilisieren. Mit Spielern wie Boukhoutta, Köhler und Zmiro verfügt der Spitzenreiter über Akteure in Topform.
Wanfried sucht den Auswärtscode
Reinhardshagen gilt zu Hause als besonders schwer zu bespielen und will den positiven Saisonstart bestätigen. Wanfried wartet noch auf die nötige Konstanz und kämpft zudem mit seiner Auswärtsschwäche, konnte zuletzt aber auch überraschen. Viel wird davon abhängen, ob die Gäste das höhere Tempo der Liga diesmal mitgehen können.
Lohfelden klarer Favorit
Der FSC Lohfelden ist besser als erwartet in die Saison gegangen und überzeugt mit Effektivität. Espenau kassierte zuletzt zwölf Gegentore in zwei Spielen und steht defensiv unter Druck. Alles andere als ein Auswärtssieg der Gäste wäre eine Überraschung.
Absteigerduell mit klaren Verhältnissen?
Nach drei Niederlagen in Serie steht die SGHU bereits früh unter Zugzwang. Verbandsliga-Absteiger Sandershausen ist noch ungeschlagen und bringt trotz großer Fluktuation viel Qualität auf den Platz. Die Gastgeber hoffen zumindest auf einen Punktgewinn, den sie der TSG auch in der Vorsaison abtrotzen konnten.
Wölfe wittern ihre nächste Beute
Nach drei Niederlagen zum Start meldete sich Wolfsanger mit einem klaren 6:1-Sieg zurück und ist nun haushoher Favorit. Der Aufsteiger aus dem Reinhardswald steht nach vier Niederlagen ohne Torerfolg am Tabellenende. Alles spricht dafür, dass die Wölfe ihren Aufwärtstrend fortsetzen.
Enges Duell erwartet
Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld will Rothwesten den Heimvorteil nutzen. Kaufungen reist mit nur drei Punkten im Gepäck an, konnte die letzten direkten Vergleiche jedoch für sich entscheiden. Erneut ist eine enge Partie zu erwarten.