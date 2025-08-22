Derbyfieber auf der Langenbergkampfbahn – WBO beim Ligaprimus zu Gast

Aufsteiger Bosporus hat mit sechs Punkten einen ordentlichen Start hingelegt und präsentiert sich besonders zu Hause souverän. Nun kommt mit Wilhelmshöhe ein alter Bekannter, der nach nur einem Zähler aus vier Spielen dringend den ersten Sieg benötigt. Angesichts der bisherigen Heimstärke gehen die Gastgeber als Favorit in das Duell.

Baunatalderby auf der Langenbergkampfbahn

Das erste Baunataler Derby der Saison verspricht Brisanz, wenn Vizemeister Eintracht auf den Nachbarn Hertingshausen trifft. Während die Eintracht nach schwieriger Startphase zuletzt in die Spur gefunden hat, reist der TSV mit Außenseiterrolle, aber gestärktem Selbstvertrauen an. Beide Teams setzen auf Erfahrung und Kampfkraft, sodass ein intensives Spiel zu erwarten ist. WBO auf der Hut So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen Wettesingen/ 15:00 PUSH Tabellenführer Rengershausen dominiert die Liga bisher nach Belieben und geht mit breiter Brust in die Partie. Die Gäste kassierten zuletzt unter der Woche eine herbe 0:4-Niederlage und müssen sich defensiv deutlich stabilisieren. Mit Spielern wie Boukhoutta, Köhler und Zmiro verfügt der Spitzenreiter über Akteure in Topform. Wanfried sucht den Auswärtscode So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards VfL Wanfried VfL Wanfried 15:00 PUSH Reinhardshagen gilt zu Hause als besonders schwer zu bespielen und will den positiven Saisonstart bestätigen. Wanfried wartet noch auf die nötige Konstanz und kämpft zudem mit seiner Auswärtsschwäche, konnte zuletzt aber auch überraschen. Viel wird davon abhängen, ob die Gäste das höhere Tempo der Liga diesmal mitgehen können.

Lohfelden klarer Favorit

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 15:00 live PUSH

Der FSC Lohfelden ist besser als erwartet in die Saison gegangen und überzeugt mit Effektivität. Espenau kassierte zuletzt zwölf Gegentore in zwei Spielen und steht defensiv unter Druck. Alles andere als ein Auswärtssieg der Gäste wäre eine Überraschung.

Absteigerduell mit klaren Verhältnissen?