Derbydruck und Titeljagd: Spitzenspiele prägen den 18. Spieltag Richterich fordert Kohlscheid – Bergrath unter Zugzwang – Kellerduelle spitzen sich zu. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Während oben das Lokalduell zwischen Kohlscheid und Richterich elektrisiert, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Kellerderby unter Flutlicht Zum Auftakt am Freitagabend empfängt der Tabellen-14. Niersquelle Kuckum (13 Punkte) den Zehnten SC Erkelenz (15) zum richtungsweisenden Derby. Für beide Teams geht es darum, Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Erkelenz reist nach zwei Niederlagen in Serie mit entsprechendem Druck an. Trainer Pascal Thora blickt dennoch kämpferisch voraus: „Freitagabend, richtungsweisendes Derby, viele Zuschauer. Wir freuen uns riesig auf das Spiel und wollen endlich wieder gewinnen und Kuckum auf Abstand halten! Dass wir mit 0 Punkten aus den letzten beiden Spielen gegangen sind, ist Wahnsinn. Im Hinspiel hatten wir klar die Nase vorn, aber das nützt uns stand jetzt gar nichts. Das wird eine ganz harte Nuss, die wir knacken müssen.“

Heute, 19:30 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum SC Erkelenz Erkelenz 19:30 live PUSH

„Ein Punkt wäre schon ein Gewinn“

Der Tabellen-13. DJK FV Haaren (15 Punkte) steht gegen den starken Aufsteiger Falke Bergrath (30) vor einer schwierigen Aufgabe. Bergrath ist mit zwei Siegen aus der Winterpause gestartet und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Haarens Trainer Frank Küntzeler ordnet die Ausgangslage realistisch ein: „Bergrath ist gut aus der Pause gekommen mit 6 Punkten und greift den 2. Tabellenplatz an. Aus dem starken Kollektiv sind dann doch noch mit Mankartz und Schönen Unterschiedsspieler zu beachten. Mit den beiden Unentschieden nach der Winterpause konnten wir uns tabellarisch nicht verbessern. Allerdings arbeiten die Jungs gut und die Stimmung ist auch O.K.! Gegen eine Top-4-Mannschaft wäre ein Punkt sicher schon ein Erfolg.“ Personell muss Haaren auf Peter Szyrba verzichten, zudem fehlt der gesperrte Maik Haass.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren Falke Bergrath Bergrath 15:00 live PUSH

Derby mit hoher Brisanz Das Lokalduell zwischen dem Dritten Kohlscheider BC (31 Punkte) und dem Sechsten Rhenania Richterich (23) gehört zu den Höhepunkten des Spieltags. Kohlscheid geht mit Rückenwind nach dem Auswärtssieg in Erkelenz in die Partie. Jonas Schäfer betont die Bedeutung der Begegnung: „Wir sind natürlich heiß auf das Lokalduell gegen Richterich, die Bedingungen werden perfekt sein auf unserer Anlage bei super Fußballwetter. In Erkelenz haben wir nach Rückstand Moral gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Zuhause wollen wir jetzt nachlegen und die nächsten drei Punkte holen. Dazu werden wir wieder eine Energieleistung und guten Fußball benötigen.“ Auch Richterich reist mit klarer Zielsetzung an. Trainer Nick Capellmann erklärt: „Das wird ein echtes Topspiel mit Derby-Charakter. Kohlscheid ist verdient Tabellendritter, spielt zu Hause und wird alles in den Ring werfen. Aber wir haben am vergangenen Sonntag gegen eine herausragende Truppe gezeigt, welche Mentalität in dieser Mannschaft steckt. Wenn wir wieder mit dieser Leidenschaft, Aggressivität und Spielfreude auftreten, können wir jeden schlagen, das sage ich den Jungs Woche für Woche. Uns sind noch einige sehr unschöne Aktionen des Hinspiels im Gedächtnis und wir fahren nicht zu diesem Derby, um drei Punkte abzuliefern – wir fahren dorthin, um ein Statement zu setzen.“