Derbydruck im Tabellenkeller

Am Sonntag steigt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Derby zwischen dem TuS Neuenkirchen und BW Lohne. Während der Gastgeber mit der aktuellen Tabellensituation ringt, reist Lohne mit Rückenwind an – und will den Derbycharakter nutzen, um die Wende im Mittelfeld einzuleiten.

Wenn der TuS Neuenkirchen am Sonntag BW Lohne empfängt, geht es um weit mehr als Derby-Prestige. Beide Mannschaften stehen nach einem durchwachsenen Saisonverlauf unter Zugzwang. Neuenkirchen steckt im Tabellenkeller fest, Lohne sucht nach Konstanz – und doch ist das Duell für beide Seiten ein besonderer Fixpunkt im Spielplan.



So., 16.11.2025, 12:30 Uhr TuS Neuenkirchen TuS Neuenki. BW Lohne BW Lohne 12:30 live PUSH

„Wir treffen auf Lohne, das ist unser Derby“, sagt TuS-Trainer Markus Gertz. Sein Team hatte zuletzt gegen Harderberg eine ordentliche Leistung gezeigt, aber keine Punkte geholt. „Letzte Saison haben wir zweimal gegen die verloren. Wir wollen dieses Mal wenigstens etwas Zählbares mitnehmen.“ Hoffnung zieht Gertz aus der sich leicht entspannenden Personallage: „Personell sind wir wieder einen Ticken besser besetzt und hoffen einfach, dass wir ein gutes Spiel erbringen können.“ Der Trainer macht keinen Hehl daraus, dass die Situation kritisch ist. Neuenkirchen steht auf Rang neun und kämpft gegen den Abstieg. „Wir sind jetzt natürlich an einem Punkt, wo wir gegen den Abstieg spielen. Das haben wir auch ganz klar unter der Woche innerhalb der Mannschaft kommuniziert, dass wir jetzt so viele Punkte wie möglich sammeln müssen, um nicht abzusteigen.“ Frühere Ambitionen seien hintenangestellt: „Vorige Ziele sind jetzt erst mal ad acta gelegt. Da zählt einfach nur, dass wir Punkte mitnehmen.“