Derbydruck im Tabellenkeller

Am Sonntag steigt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Derby zwischen dem TuS Neuenkirchen und BW Lohne. Während der Gastgeber mit der aktuellen Tabellensituation ringt, reist Lohne mit Rückenwind an – und will den Derbycharakter nutzen, um die Wende im Mittelfeld einzuleiten.
Wenn der TuS Neuenkirchen am Sonntag BW Lohne empfängt, geht es um weit mehr als Derby-Prestige. Beide Mannschaften stehen nach einem durchwachsenen Saisonverlauf unter Zugzwang. Neuenkirchen steckt im Tabellenkeller fest, Lohne sucht nach Konstanz – und doch ist das Duell für beide Seiten ein besonderer Fixpunkt im Spielplan.
„Wir treffen auf Lohne, das ist unser Derby“, sagt TuS-Trainer Markus Gertz. Sein Team hatte zuletzt gegen Harderberg eine ordentliche Leistung gezeigt, aber keine Punkte geholt. „Letzte Saison haben wir zweimal gegen die verloren. Wir wollen dieses Mal wenigstens etwas Zählbares mitnehmen.“ Hoffnung zieht Gertz aus der sich leicht entspannenden Personallage: „Personell sind wir wieder einen Ticken besser besetzt und hoffen einfach, dass wir ein gutes Spiel erbringen können.“
Der Trainer macht keinen Hehl daraus, dass die Situation kritisch ist. Neuenkirchen steht auf Rang neun und kämpft gegen den Abstieg. „Wir sind jetzt natürlich an einem Punkt, wo wir gegen den Abstieg spielen. Das haben wir auch ganz klar unter der Woche innerhalb der Mannschaft kommuniziert, dass wir jetzt so viele Punkte wie möglich sammeln müssen, um nicht abzusteigen.“ Frühere Ambitionen seien hintenangestellt: „Vorige Ziele sind jetzt erst mal ad acta gelegt. Da zählt einfach nur, dass wir Punkte mitnehmen.“
Zwar wäre Gertz auch mit einem Remis zufrieden – „Wenn es am Ende ein Punkt ist und wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, dann soll es so sein“ – doch der Blick aufs Derby schärft den Anspruch: „Aber natürlich wollen wir drei Punkte, gerade weil es ein Derby ist.“
Gegner BW Lohne reist als Tabellenfünfter an. Trainer Carsten Mirbach blickt optimistisch auf das Wochenende, mahnt aber zur Vorsicht. „Am Wochenende steht das Derby an und wir wollen es natürlich gerne für uns entscheiden. Dafür trainieren wir diese Woche sehr konzentriert weiter.“ Lohne möchte den Schwung aus dem jüngsten Auswärtserfolg mitnehmen: „Wir wollen unseren Aufschwung in Neuenkirchen fortsetzen. Aber es ist Derby, und man weiß nie, wie es ausgeht.“
Während an der Tabellenspitze Spelle-Venhaus weiterhin ungeschlagen marschiert und Emsbüren sowie Jemgum dahinter lauern, geht es für beide Derbygegner um existenzielle Punkte. Lohne könnte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern, Neuenkirchen will ein Abrutschen auf die Abstiegsränge verhindern.
Die Voraussetzungen könnten also kaum spannender sein – und wie so oft in Derbywochen zählt am Ende weniger die Form, sondern die Nervenstärke.