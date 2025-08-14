"Derbycharakter": Schwere Reise für SV Bruckmühl zum TuS Holzkirchen

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Ost wartet auf den SV Bruckmühl die nächste schwere Auswärtsfahrt. Personell weiterhin gebeutelt geht es zum TuS Holzkirchen.

Bruckmühl – Ein Sieg und zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen lautet die Bilanz des SV Bruckmühl nach der Rückkehr in die Bezirksliga Ost. Eine Woche nach dem schweren Auswärtsspiel beim FC Aschheim wartet für die Mannschaft rund um Neu-Kapitän Patrick Kunze die nächste anspruchsvolle Reise.

Auf der Sportanlage Haidroad wartet am Freitag ab 14:00 Uhr der TuS Holzkirchen auf die Truppe von Cheftrainer Mike Probst. Der ehemalige Bayernligist hat eine durchaus turbulente Zeit hinter sich. Sven Teichmann wurde nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Vorsaison entlassen. Der eigentliche Nachfolger Rainer Elfinger sagte nach kurzer Zeit doch wieder ab. Nun leitet Orhan Akkurt hauptverantwortlich die Geschicke bei den Holzkirchnern.

Mit Fabio Sabbagh vom SV Heimstetten und Gilbert Diep, der in sämtlichen modernen Kleinfeldformaten aktiv ist, vom TSV 1860 München II hat sich der TuS, bei dem Maximilian Riedmüller, Triple-Sieger mit dem FC Bayern im Tor steht, auch auf dem Feld namhaft verstärkt.

Das sieht Probst ebenfalls so: „Holzkirchen hat eine junge und sehr bewegliche Mannschaft und wir werden in der Defensive unsere Hausaufgaben erledigen müssen. Auf der anderen Seite wollen wir nicht nur reagieren, sondern auch an unserem Ballbesitz arbeiten.“

SV Bruckmühl plagen weiterhin Personalprobleme

Mit vier Punkten aus den ersten drei Auftritten ist Holzkirchen ähnlich wie Bruckmühl gestartet. Zum Auftakt gab es eine 0:4-Pleite gegen Landesliga-Absteiger VfB Forstinning. Danach blieb der Turn- und Sportverein zweimal in Folge ungeschlagen. Den TSV Zorneding besiegte die Akkurt-Elf mit 3:0. Aufstiegskandidat FC Töging knöpften die Holzkirchner beim 1:1 einen Punkt ab. Nun geht es bereits früh in der Saison gegen den zweiten Landesliga-Absteiger.

Die personelle Lage beim SVB hat sich nicht verbessert. Sieben Spieler fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Hinzu kommt der ein oder andere Urlauber. Johannes Wagener stand in Aschheim erstmals seit seiner Knöchelverletzung wieder im Kader. „Wir werden trotzdem eine konkurrenzfähige Truppe auf den Platz schicken“, stellt Probst klar.

Das 1:2 in Aschheim hat der Trainer ebenfalls bereits verarbeitet: „Nach der knappen Niederlage in Aschheim haben wir die positiven Gesichtspunkte herausgearbeitet und freuen uns auf das Spiel mit Derbycharakter.“