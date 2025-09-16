Derbyabend gegen den VfL Kirchheim im Lindachstadion

Bei traumhaftem Fußballwetter, einem top präparierten Platz und unserer rechtzeitig fertiggestellten Verkaufshütte war alles angerichtet für einen unvergesslichen Fußballabend. Unsere Jugend übernahm die Verpflegung mit leckeren Angeboten, während unsere Mädels an der Bar für die passenden Drinks sorgten – vielen Dank dafür! 💪

Auf dem Platz zeigte unser Team in der ersten Halbzeit eine überragende Vorstellung und erspielte sich gleich drei hundertprozentige Torchancen. Einziger Wermutstropfen: das Tor fehlte, um die Leistung zu krönen.

Nach der Pause kam der VfL Kirchheim besser ins Spiel. Mit ihrer ersten Möglichkeit gingen die Gäste durch Meksud Colic (68.) in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Nico Crisigiovanni (75.) und in der Nachspielzeit stellte Luca Keck (90.+7) den 0:3-Endstand her.

Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht zu unseren Gunsten ausfiel, war es ein rundum gelungener Fußballabend in Weilheim. Unser Team hätte sich lediglich mit Toren für die starke erste Halbzeit belohnen müssen – dann wäre es perfekt gewesen.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer, Sponsoren, Zuschauer und treuen Gönner! ❤️

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim