Derby zwischen Würm-Lindern und Brachelen kann die Meisterschaft entscheiden

Kurz vor dem Saisonende der Fußball-Kreisliga A Heinsberg kommt es am Freitagabend zum Derby zwischen der SG Union Würm-Lindern und dem SV Brachelen. Beide Mannschaften sind im Kampf um den zweiten Platz dabei, was dem Derby zusätzliche Brisanz verleiht.

Die Rivalität der beiden benachbarten Ortschaften ist schon Jahrzehnte alt, und nun will Brachelen Würm-Lindern noch den zweiten Rang streitig machen. Die Gäste sind aktuell gut drauf, auch wenn Brachelen zwischenzeitlich gegen Kuckum deutlich verlor. Aber auch hier war man näher dran, als es das Ergebnis aussagt. Gegen Schafhausen lieferte man zuletzt eine starke Vorstellung und will gegen Würm-Lindern wie im Hinspiel erfolgreich sein. Dort war Würm-Lindern eigentlich das klar bessere Team, Brachelen hatte viel Glück das Spiel für sich zu entscheiden.

Würm-Lindern hat nach starker Hinrunde in der Rückrunde aufgrund der großen Personalprobleme nicht mehr so stark aufgespielt, doch zuletzt konnte man zweimal in Folge in gewinnen und zeigt wieder aufsteigende Form. Kann man den Aufwärtstrend fortsetzen, ist ein hart umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem es darum gehen wird, wer gerade defensiv weniger Fehler macht.

In einem weiteren Nachholspiel trennten sich der FC Union Schafhausen II und der BC 09 Oberbruch mit 1:1 (0:1). In der insgesamt ausgeglichenen Partie ging es für beide Mannschaften um nicht mehr viel, da beide Mannschaften souverän die Klasse halten und nicht mehr in die Spitzengruppe rutschen können. Dabei erwischte Oberbruch den etwas besseeren Start und ging kurz vor dem Wechsel durch Abass Mansaray (45.) in Führung. Doch Schafhausen spielte nach der Pause deutlich stärker auf und kam schnell zum Ausgleich durch Kai Franken (52.) Beide Teams hatten noch ihre Möglichkeiten, doch es blieb am Ende beim verdienten Remis.

Der 28. Spieltag: Würm-Lindern - Brachelen (Fr., 19.30), Schafhausen II - Kückhoven (So., 13.00), Kuckum - Dremmen, Waldenrath/Straeten - Selfkant, Rurich - Kempen, Millich - Oberbruch, Schwanenberg - Geilenkirchen, Breberen - Erkelenz (alle So., 15 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de