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Derby zwischen Waldkirch und Elzach der Knaller in der Pokal-Quali
In Waldkirch kommt's Anfang August zu einem Lokalduell.
Der südbadische Fußballverband hat die Partien für die ersten Runden des Verbandspokals 2026/27 ausgelost. In Waldkirch kommt's Anfang August zu einem Lokalduell.
Das vielleicht spannendste Duell in der Qualifikationsrunde am 1./2. August steigt aus Sicht des Fußballbezirks Freiburg im Elztalstadion: Der gastgebende FC Waldkirch erwartet den Verbandsliga-Absteiger SF Elzach/Yach zum Derby zweier Landesligisten. Als einziger Verbandsligist des Bezirks muss der VfR Hausen in die Qualifikation – und gastiert hier beim Bezirksligisten SG Freiamt-Ottoschwanden. Landesliga-Aufsteiger SG Prechtal/Oberprechtal erwartet im SV Rust einen Landesligisten der Staffel I, Bezirksligist SG Simonswald/Obersimonswald fordert den Landesligisten SV Mundingen heraus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.