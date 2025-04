Derby zwischen Türk Sport und Canlar: “Immer ein besonderes Spiel“

Bezirksliga Westfalen Staffel 2 – Nachholspiele mit Brisanz Aufstiegshoffnungen und Abstiegssorgen – zwei Nachholspiele mit Signalwirkung Zwei Begegnungen rücken am Donnerstagabend ins Zentrum des Interesses der Bezirksliga Westfalen Staffel 2. Dabei stehen sowohl im Aufstiegskampf als auch im Tabellenkeller wichtige Entscheidungen bevor. Während Türk Sport Bielefeld und Canlar um den Anschluss an die Spitzengruppe ringen, kämpft Kastrioti Stukenbrock gegen den Abstieg – und trifft ausgerechnet auf das ambitionierte Team von Gütersloh II.

Mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Wellensiek im Rücken geht der FC Türk Sport Bielefeld 1976 selbstbewusst ins Derby gegen SuK Canlar (Do., 17.04., 19:30 Uhr). Ein echtes Verfolgerduell, in dem nicht nur Punkte, sondern auch Prestige auf dem Spiel stehen. Hadzic: “Wir wollen das Spiel zu Hause unbedingt gewinnen“

Die Personallage stimmt optimistisch: „Bis auf Sekouba Cissoko, Serhat Albayrak und Attila Parlar, der im Urlaub ist, haben wir alle Mann an Bord“, berichtet Hadzic. Zum Gegner hat er ebenfalls eine klare Meinung: „Canlar hat sich vom Trainer getrennt – mal schauen, ob das eine Wirkung zeigt. Sie haben eine gute Truppe, stehen taktisch gut. Aber bei uns muss der Sieg her, ganz klar.“

Canlar überzeugte zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen Halle, zeigte in der Rückrunde aber Schwankungen in der Leistung. Umso wichtiger wäre ein starkes Derby, um wieder Konstanz in den eigenen Auftritt zu bringen – und sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

In einem hitzigen Duell zweier technisch starker Teams dürfte vor allem die Tagesform den Ausschlag geben.



Kastrioti Stukenbrock steckt im Abstiegskampf fest – mit nur 21 Punkten trennt den Klub derzeit wenig vom ersten Abstiegsplatz. Am Donnerstag (17.04., 19:45 Uhr) steht mit dem Heimspiel gegen die ambitionierte Zweitvertretung des FC Gütersloh ein echter Härtetest an. Nach dem 0:5 beim Tabellenführer Türkgücü ist Wiedergutmachung angesagt.

„Wir erwarten einen bärenstarken Gegner – offensiv mit bombastischen Qualitäten“, sagt Millaim Bobaj, Sportlicher Leiter bei Kastrioti. „Aber wir werden uns nicht verstecken. Wenn wir an unsere starke erste Halbzeit gegen Türkgücü anknüpfen, sehe ich gute Möglichkeiten, etwas mitzunehmen.“



Bobaj: “Jede Partie ist wie ein Endspiel - Jeder Punkt zählt“

Der Fokus liegt klar auf dem eigenen Spiel: „Jede Partie ist für uns wie ein Endspiel. Jeder Punkt zählt – egal, ob gegen Türkgücü oder Gütersloh.“ Personell fällt Naim Pajaziti verletzt aus, ansonsten kann Stukenbrock auf einen gut besetzten Kader zurückgreifen.

Gütersloh II reist mit Rückenwind an – nach der enttäuschenden Pleite gegen Ahmsen meldete sich das Team mit einem 2:1-Sieg in Steinhagen zurück und darf weiter auf die oberen Ränge schielen. Die Gäste stellen eine der gefährlichsten Offensiven der Liga – entsprechend wird es für Stukenbrock vor allem auf defensive Stabilität und Kampfgeist ankommen.



