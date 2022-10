– Foto: Patrick Schwalbe

Derby zwischen Stettfeld und Ubstadt Ligaprimus TSV Wiesental bei Aufsteiger Philippsburg +++ Verfolger gastieren bei Kellerteams

Tabellenführer TSV Wiesental gastiert am achten Spieltag der Kreisliga beim Aufsteiger Philippsburg. Die Verfolger Neuthard und Mingolsheim sind bei den letzten Zwei in der Tabelle, Odenheim und Weiher, gefordert. Im Fokus steht aber auch das Derby zwischen Stettfeld und Ubstadt.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FV 1912 Wiesental FV Wiesental FC Germania Forst FC Forst 15:00

Nicht gespielt hat zuletzt der FV Wiesental, für Resul Polat ging die Absage des Mingolsheim-Spiels „in Ordnung“.

Nach der kurzfristigen Pause geht es nun in das Duell zweier früherer Verbandsligisten. „Das Duell gegen Forst wird ein interessantes Spiel“, freut sich Polat auf den Vergleich, den er für sich entscheiden will: „Unser Ziel ist natürlich, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn wir die Leistung von den letzten Wochen wieder auf den Platz bekommen, werden wir mit unseren Qualitäten, die wir haben, auch den Platz als Sieger verlassen.“ Nach zuletzt zwei Remis in Folge gewann der FC Forst 4:2 in Stettfeld und holte sich so den zweiten Saisonsieg. „Der Sieg in Stettfeld war sehr wichtig. Nach zuvor zwei Unentschieden wollten wir unbedingt die drei Punkte holen und das haben wir auch verdient gemacht. Bis auf eine kurze Phase nach dem 1:3 hatten wir das Spiel immer gut unter Kontrolle“, war Patrick Stucke damit zufrieden.

Nun muss der FCF ein drittes Mal hintereinander auswärts ran. Spielertrainer Stucke weiß, dass Wiesental ein starker Gegner ist, schielt in der Tabelle aber auch nach oben: „Im dritten Auswärtsspiel in Folge wollen wir zum dritten Mal auch Punkte holen und uns an die oberen Plätze ran arbeiten. Ich denke, der FV kann an einem guten Tag jede Mannschaft in seine Einzelteile zerlegen, da er richtig Qualität im Kader hat. Dies gilt es für uns zu vermeiden und dem Gegner zu zeigen, dass wir trotzdem zum Zwölfer fahren, um drei Punkte zu holen.“ PROGNOSE:

Durch den eigenen Sieg und den Wiesentaler Spielausfall ist der FC Forst an den nächsten Gegner herangerückt. Erwartet werden darf daher ein enges Duell, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnte.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr TSV Stettfeld Stettfeld FV Ubstadt Ubstadt 15:00

Die bereits vierte Saisonniederlage kassierte der TSV Stettfeld gegen Forst. Dementsprechend enttäuscht war Elvis Karam nach dem 2:4: „Eine bittere, aber auch verdiente Niederlage. Unsere Fehler werden immer wieder brutal bestraft. Wir selber müssen großen Aufwand betreiben, um Tore zu schießen, sind aber auch nicht effektiv genug. Dazu kommt noch, dass wir in der ersten Halbzeit einen Handelfmeter nicht bekommen und in der zweiten Halbzeit ein reguläres Tor aberkannt bekommen. So steht eine Niederlage fest, die wir nicht schönreden dürfen. Fakt ist, dass wir wieder zu viele Gegentore bekommen haben. Es muss in allen Mannschaftsteilen besser gegen den Ball gearbeitet werden. Ich wiederhole mich: Die groben Fehler müssen abgestellt werden.“

Als Zwölfter liegt der TSV einen Platz hinter dem punktgleichen FV Ubstadt. Daher kommt dem Derby aus tabellarischer Perspektive zusätzliche Brisanz zu. Karam erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Das Derby gegen Ubstadt steht an und beide Mannschaften brauchen die Punkte. Wir hatten in dieser Pokalrunde bereits ein Duell mit einer guten Leistung und auch dem für uns guten Ergebnis. Wir wissen aber, dass uns, wenn es Punkte geht, nochmal eine ganz andere Wucht erwartet. Ich sehe auch hier zwei gleichwertige Mannschaften. Gewinnen wird die Mannschaft, die den größeren Willen hat, die sich mehr in die Zweikämpfe haut, die mehr Laufbereitschaft zeigt und die bereit ist an die Leistungsgrenze zu gehen.“ Im ersten Spiel an der FVU-Seitenlinie sah Hartmut Kaufmann ein Remis seiner neuen Mannschaft. Mit dem 2:2 gegen Karlsdorf war er insgesamt zufrieden: „Das Remis gegen Karlsdorf schätze ich sehr gut ein, da die Jungs eine turbulente Zeit hatten. Es war sehr faires und gutes Spiel.“

Durch den fünften Saisonpunkt ist man nun knapp vor dem nächsten Gegner, doch der Abstand nach ganz hinten ist keineswegs komfortabel. Dementsprechend wichtig ist das Lokalduell. „Zu Stettfeld kann ich persönlich nicht viel sagen. Ganz klar ist ein Derby immer etwas Besonderes und wollen wir am Sonntag da an das Karlsdorf-Spiel anknüpfen“, so Kaufmann. PROGNOSE:

Auf die punktgleichen Teams aus Stettfeld und Ubstadt wartet ein interessantes Duell auf Augenhöhe. Die Prognose von TSV-Trainer Karam zu den Voraussetzungen für einen Sieg ist daher zutreffend: Die Mannschaft mit dem größeren Engagement wird gewinnen.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FC Karlsdorf FC Karlsdorf SV Menzingen Menzingen 15:00

In zwei grundverschiedene Abschnitte teilte Max Löchner den Auftritt seiner Karlsdorfer beim 2:2 in Ubstadt ein: „Wir sind alles andere als zufrieden mit dem Remis in Ubstadt. Das Ergebnis ist aber absolut leistungsgerecht. Wir haben in den 90 Minuten zwei Gesichter gezeigt: In den ersten 60 Minuten haben wir sehr guten Kombinationsfußball gezeigt und hätten uns in der Phase mehr belohnen müssen. Dagegen müssen wir in den letzten 30 Minuten froh sein, dass der FVU seine Chancen nicht genutzt hat, sonst wären wir sogar ohne Punkte abgereist.“

Um gegen Menzingen einen Sieg zu holen, fordert Löchner nun vor allen eine konstantere Leistung: „Gegen Menzingen wollen wir die Leistung aus den ersten 60 Minuten des Ubstadt-Spiels über die volle Distanz zeigen. Die letzte Saison hat gezeigt, dass Menzingen immer ein unangenehmer Gegner für uns ist. Nichtsdestotrotz spielen wir daheim. Dort sind wir bisher noch ungeschlagen und diese Serie wollen wir ausbauen. Am besten mit der vollen Punktausbeute.“ Die zweite 0:3-Niederlage in Folge handelte sich der SV Menzingen gegen Philippsburg ein. Diese ging laut Daniel Kaiser absolut in Ordnung: „Wir sind am Sonntag überhaupt nicht ins Spiel gekommen und sind vor der Halbzeit durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. In der Halbzeitpause haben wir uns viel vorgenommen und wollten mutiger nach vorne spielen, aber unter dem Strich sind wir einfach aktuell im letzten Drittel zu ungefährlich.“

Seit drei Spielen wartet der SVM auf einen Zähler. Daher sind die Kraichtaler mittlerweile nur noch Zehnter. So hofft Kaiser, eine Trendwende möglichst schon am Sonntag einzuleiten: „Jetzt sind wir gefordert, noch enger zusammenzurücken und die Formkurve wieder nach oben zu treiben. Wir werden in Karlsdorf versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen, aber dort hängen die Trauben bekanntlich sehr hoch.“ Dabei kann er aber erneut nicht auf den vollen Kader zurückgreifen: „Naja, wir müssen am Sonntag wieder improvisieren, da sich unter der Woche zwei Spieler verletzt haben.“ PROGNOSE:

Der Trend ist nicht der Menzinger Freund. Deshalb sind die Kraichtaler derzeit auch weit davon entfernt, in Karlsdorf als Favorit aufzutreten. Schon ein Punkt wäre für die Gäste ein Erfolg.

Wochenlang wartete der SV Philippsburg auf den ersten Sieg, nach dem ersten Dreier in der Vorwoche legte der Aufsteiger gleich den zweiten nach. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung gegen Menzingen. Seit zwei Spielen steht die Null, das ist das Wichtigste für mich“, war Taylan Kurt insbesondere damit zufrieden, dass man beim 3:0 in Menzingen zum zweiten Mal hintereinander ohne Gegentor blieb.

Damit hat sich der SVP einiges an Luft verschafft und geht das Duell mit dem TSV Wiesental als Achter an. „Wir können jetzt befreit gegen den Tabellenführer auftreten. In der Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn wir die Leidenschaft der letzten Spiele auf den Platz bringen, können wir auch daheim den TSV schlagen. Ich freue mich auf das Spiel“, geht Kurt die Aufgabe durchaus selbstbewusst an. Auch im Spitzenspiel gegen Neudorf behielt der TSV Wiesental knapp die Oberhand. „Ein Remis wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen, aber das Momentum liegt absolut bei uns. Wir sind froh über die drei Punkte“, wusste Tim Ronecker von einem günstigen Spielausgang für sein Team zu berichten.

So bleibt der TSV als eine von nur zwei Mannschaften ohne Niederlage. Diese Serie will man ebenso wie die Tabellenführung gerne behalten. „Wir wollen jetzt in Philippsburg nachlegen“, so Ronecker. PROGNOSE:

Passend zum Duell mit Spitzenreiter Wiesental ist der SV Philippsburg in die (Punkte-)Spur gekommen. Daher ist dem Aufsteiger auch gegen den TSV etwas zuzutrauen, wenngleich die Gäste selbstredend favorisiert sind.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FVgg Neudorf Neudorf TSV Rheinhausen Rheinhausen 15:00

Eine knappe Niederlage gab es für die FVgg Neudorf beim TSV Wiesental. „Ich hatte fünf Stammkräfte nicht dabei. So wäre ich eigentlich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber diesmal hat es leider nicht gelangt. Wir hatten auch die ein oder andere Chance ein Tor zu machen. Das war normalerweise ein Remis-Spiel. Das Gegentor resultierte meines Erachtens aus einer klaren Abseitsstellung, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Wiesental seine Chancen hatte. So sind wir letztlich mit einer Niederlage nach Hause gefahren. Meine Mannschaft hat alles gegeben, ich war trotzdem mit der Mannschaftsleistung zufrieden“, resümierte Arif Saglam das 0:1 im Spitzenspiel.

Besser soll es für die Neudorfer nun gegen Rheinhausen laufen. „Jetzt spielen wir zu Hause gegen Rheinhausen, was natürlich auch nicht leicht ist. Wir möchten ohne Gegentor bleiben. Meine Mannschaft hat sich diese Woche richtig gut darauf vorbereitet und wir wollen natürlich die drei Punkte daheim behalten. Ich hoffe, das wird ein faires Spiel, der Bessere soll natürlich gewinnen“, so Saglam. Durch die Absage des Duells mit Odenheim konnte Andreas Schmidt den Blick gleich auf das nächste Spiel richten. Dann geht es für Rheinhausen nach Neudorf. „Neudorf hat sich im Sommer sehr gut verstärkt bzw. hat viele Spieler mit Neudorfer Wurzeln zurückholen können. Die FVgg zählt für mich zu den Favoriten in dieser Runde. Wir haben, wie Neudorf auch, leider nicht alle Spieler an Bord und brauchen einen optimalen Tag, um in Neudorf etwas Zählbares mitzunehmen“, skizziert Schmidt die Ausgangslage des TSV-Auswärtsspiels. PROGNOSE:

Im Klassement liegt Neudorf deutlich vor Rheinhausen und reist deshalb favorisiert an. Chancen auf einen Punktgewinn werden sich dem TSV dennoch bieten. So könnte am Ende ein Remis stehen.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FC Odenheim Odenheim FV Neuthard Neuthard 15:00

Untätig war auch der FC Odenheim, denn das Gastspiel in Rheinhausen fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer. So kann man sich in Ruhe auf den nächsten Gegner vorbereiten. Gute Vorbereitung ist auch nötig, denn der Zweitplatzierte Neuthard stellt sich in Odenheim vor. „Zum nächsten Heimspiel am Sonntag kommt eine absolute Spitzenmannschaft zu uns nach Odenheim. Der FV Neuthard ist vor allem individuell richtig gut besetzt und hat im Offensivbereich eine enorme Qualität. Das zeigt sich auch an den mit Abstand am meist erzielten Toren bisher. Uns muss klar sein, dass wir die kompletten 90 Minuten bei der Sache sein müssen und wir zu keiner Sekunde abschalten dürfen, das wird nämlich sofort bestraft“, weiß Luca Hodecker, dass auf sein Team eine sehr schwere Aufgabe wartet. Mit 4:1 setzte sich der FV Neuthard letztlich klar gegen Aufsteiger Weiher durch. „Das Erfolgsrezept war das frühe Anlaufen und Pressen gegen den Gegner, aber auch die mannschaftliche Geschlossenheit und das Miteinander waren der Schlüssel zum Erfolg“, benannte Christian Viola die Grundpfeiler des Erfolgs, honorierte trotz des klaren Ergebnisses aber auch den Gegner: „Dennoch muss ich auch Weiher loben. Der FCW hat sich nie aufgegeben und uns in der ein oder anderen Situation in Schwierigkeiten gebracht. Wenn unser Torwart nicht die ein oder andere schöne Parade an den Tag gelegt hätte, dann wäre es ein anderes Ergebnis geworden.“

Als Zweiter ist der FVN formal klarer Favorit beim Letzten aus Odenheim. „Mit dem FC Odenheim kommt wieder ein Gegner, der schwer zu bespielen ist, aber momentan eine Schwächephase durchleben muss, die man nicht so von Odenheim kennt. Aber der FCO ist immer für eine Überraschung gut. Wir müssen uns auf einen schweren Fight einstellen, deshalb dürfen wir Odenheim nicht unterschätzen, egal was der Tabellenplatz zeigt“, warnt Viola zunächst eindringlich vor dem Gegner, nimmt die Favoritenrolle dann aber an: „Wenn wir den Fight annehmen und unsere Qualität nutzen, dann werden wir drei Punkte mitnehmen und weiter oben mitspielen.“ PROGNOSE:

Letzter gegen Zweiter - wenig spricht aktuell für die Hausherren. Ein Odenheimer Punktgewinn ist nicht unmöglich, käme gegenwärtig allerdings überraschend.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FC Weiher FC Weiher TuS Mingolsheim Mingolsheim 15:00