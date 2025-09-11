 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Derbytime beim SV Scherpenberg.
Derbytime beim SV Scherpenberg. – Foto: Roberto Parolari

Derby zwischen Scherpenberg & Moers sowie FC Kosova & Unterrath

Landesliga Niederrhein: Der SV Scherpenberg empfängt am Freitagabend schon den GSV Moers. Ein Derby gibt es auch im Duell FC Kosova gegen SG Unterrath.

5. Spieltag in der Landesliga Niederrhein: Am Freitagabend steigt unter Flutlicht das spannende Derby zwischen dem SV Scherpenberg und dem GSV Moers in der Gruppe 2. In der Gruppe 1 gibt es ein Solinger Derby und das Düsseldorf-Duell zwischen dem FC Kosova und der SG Unterrath.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30
Spieltext TSV Solingen - Gnadental

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00
Spieltext FC Wülfrath - FC Remscheid

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext SSV Born - Nettetal

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - VSF Amern

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext FC Kosova - SG Unterrath

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext TVD Velbert - Mennrath

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00
Spieltext SC Velbert - SC Kapellen

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30
Spieltext Solingen 03 - DV Solingen

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
13:00live
Spieltext VfB Hilden II - TuRU 80

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30live
Spieltext DJK/SF Katernberg - BW Mintard

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
20:00live
Spieltext Scherpenberg - GSV Moers

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00
Spieltext FC Kray - Vikt. Goch

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00
Spieltext FC Lintfort - Niederwenigern

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30
Spieltext Mülheimer FC 97 - SV Budberg

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30
Spieltext Werden-Heidhausen - Hamborn 07

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00
Spieltext PSV Wesel - ESC Rellinghausen

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:30
Spieltext VfB Bottrop - VfB Speldorf

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30
Spieltext Rhenania Bottrop - Schönebeck

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - SV Scherpenberg
So., 21.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Kray
So., 21.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
So., 21.09.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - PSV Wesel

