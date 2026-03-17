Derby zwischen RW Essen und MSV Duisburg nach zwei Stunden ausverkauft

Das Derby zwischen RWE und dem MSV ist ausverkauft. – Foto: Björn Kaisen

Das Fußball-Highlight am Osterwochenende steigt in Essen. Im Derby treffen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg am Karsamstag aufeinander. Das Duell im Stadion an der Hafenstraße ist schon mehr als zwei Wochen vor der Austragung restlos ausverkauft. Keine zwei Stunden dauerte der Vorverkauf, ehe die Gastgeber ein ausverkauftes Stadon vermelden konnten.

Das Nachbarschafts-Duell zwischen RWE und dem MSV wirft seinen Schatten voraus. Am Samstag, den 4. April, treffen sich die beiden Kontrahenten zum Rückspiel an der Hafenstraße. Von der Begegnung berichtet FuPa Niederrhein ausführlich live. Anstoß ist um 16.30 Uhr. Schon das Hinspiel im Wedaustadion fand vor ausverkaufter Kulisse statt. Ebenso voll wird es nun auch in Essen werden. Alle 19.300 verfügbaren Plätze sind vergriffen.

Um 10 Uhr hatte RWE am Montag den Vorverkauf gestartet, keine zwei Stunden später war das Stadion inklusive der VIP-Plätze restlos gefüllt. Allzu viele Tickets gab es allerdings gar nicht zu erwerben. Allein 11.907 Dauerkarten haben die Rot-Weißen in dieser Saison an den Fan gebracht, hinzu kommt das Gästekontingent von 2.500 Plätzen, die über den MSV selbst vertrieben werden. Einen freien Vorverkauf in Duisburg wird es aber wohl nicht geben. Fanclubs und Mitglieder dürften das knappe Kontingent aufbrauchen.