Derby zwischen Riedenburg und Dietfurt endet remis

Auch der unmittelbare Verfolger TSV Dietfurt hat den TV Riedenburg im Topspiel nicht zu Fall gebracht. Der noch immer ungeschlagene Spitzenreiter der Kreisliga 2 Regensburg teilte sich die Punkte am Sonntagnachmittag mit dem Tabellenzweiten aus Dietfurt. Beide Mannschaften hatten beim 1:1 (1:0) Chancen auf den Lucky Punch, die klareren Möglichkeiten waren aber auf Seiten der gastgebenden Riedenburger. Tabellarisch bleibt es vorerst bei einem Vorsprung von fünf Zählern. Da den Dietfurtern jedoch ein Punktabzug bevorsteht, dürfte der Spitzenreiter mit dem Remis deutlich besser leben können.
Nach sechs Minuten hätte Riedenburg bereits in Führung gehen müssen. Tobias Weigl setzte den Ball an den rechten Posten, den Abpraller schoss Martin Bader aus fünf Metern über TSV-Torhüter Lukas Schmid, aber auch über das Tor. Dietfurts Christoph Mödl brachte im Gegenzug eine Freistoß-Flanke gefährlich vor das Tor, doch der Kopfball von Benedikt Stark war zu zentral und somit kein Problem für TV-Torhüter Daniel Brunner.
Nach einer halben Stunde eroberte Riedenburgs Samuel Halbritter den Ball und sprintete Richtung Tor, doch seinen Flachschuss begrub Keeper Schmid unter sich. Auch Dietfurt blieb gefährlich, Brunner konnte einen Schuss von Lukas Waldhier im Nachfassen gerade noch vor dem einschussbereiten Daniel Schneeberger festhalten.
Kurz vor der Pause konterte die Heimelf zielstrebig. Dabei legte Tobias Weigl quer auf den aufgerückten Christoph Pawlitschek, der den Ball zu Martin Bader spitzelte. Riedenburgs Spielmacher schlitterte in die Ablage und sorgte aus kurzer Distanz für das 1:0 (42.). Nur Augenblicke später dribbelte sich Bader nochmal über rechts in den Strafraum, setzte den Ball aber aus guter Position knapp neben das Gästetor.
Mit der Führung im Rücken startete der Primus selbstbewusst in Hälfte zwei. Benedikt Häckl bediente Weigl mustergültig. Der TV-Stürmer lief alleine auf Schmid zu, Dietfurts Torhüter riss die Arme hoch und verhinderte einen höheren Rückstand. Die Gäste blieben über Standards von Mödl gefährlich, doch am rechten Pfosten schoss Johannes Fritz aus guter Position über das TV-Tor.
Dietfurt wurde nun immer stärker. In der 56. Minute war Schneeberger durch, fand aber im herauseilenden Brunner seinen Meister. In der 59. Minute belohnte sich der Gast: Der zur Pause eingewechselte Yannick Pleiner zielte freistehend genau – und der Ball sprang vom linken Innenpfosten zum 1:1 ins Tor.
In der Schlussphase wollten beide Teams das Topspiel für sich entscheiden. Zunächst wurde Riedenburg noch einmal richtig gefährlich. Weigl flankte auf Bader, dessen Schuss aus kurzer Distanz von TSV-Torhüter Schmid reflexartig entschärft wurde. Im Nachsetzen schoss der eingewechselte Niklas Kolb über das Tor (82.).
Dann ging ein Raunen durchs Stadion, als TSV-Verteidiger Jonas Weigl Riedenburgs Bader im Strafraum touchierte, doch das reichte Schiedsrichter Dieter Haller nicht für einen Elfmeter (86.). Auf der anderen Seite war Dietfurts Schneeberger auf der linken Seite durch, sein Abschluss ging aber knapp am langen Pfosten vorbei.
So blieb es beim 1:1-Unentschieden, das Dietfurts Chefcoach Matthias Pfeifer wie folgt einordnete „Man hat uns anfänglich den Respekt vor Riedenburg angemerkt. In der zweiten Hälfte haben wir dann besser ins Spiel gefunden und uns Chancen erarbeitet. Beide Teams hatten Möglichkeiten auf den Lucky Punch. So ist in der Gesamtsicht die Punkteteilung meiner Meinung nach verdient.“
Riedenburgs Trainer Sebastian Bögeholz sah das etwas anders: „Wir hatten die klareren Tormöglichkeiten. Leider haben wir es verpasst, die Führung auszubauen. So haben wir Dietfurt nach dem Unentschieden wieder aufgebaut. Am Ende ist es aber ein schmeichelhafter Punktgewinn für die Gäste, da wir die Partie weitgehend dominiert haben.“
Quelle: Donaukurier, Maximilian Sedlmeier