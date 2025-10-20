Derby zwischen Riedenburg und Dietfurt endet remis Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Riedenburg TSV Dietfurt

Auch der unmittelbare Verfolger TSV Dietfurt hat den TV Riedenburg im Topspiel nicht zu Fall gebracht. Der noch immer ungeschlagene Spitzenreiter der Kreisliga 2 Regensburg teilte sich die Punkte am Sonntagnachmittag mit dem Tabellenzweiten aus Dietfurt. Beide Mannschaften hatten beim 1:1 (1:0) Chancen auf den Lucky Punch, die klareren Möglichkeiten waren aber auf Seiten der gastgebenden Riedenburger. Tabellarisch bleibt es vorerst bei einem Vorsprung von fünf Zählern. Da den Dietfurtern jedoch ein Punktabzug bevorsteht, dürfte der Spitzenreiter mit dem Remis deutlich besser leben können. Nach sechs Minuten hätte Riedenburg bereits in Führung gehen müssen. Tobias Weigl setzte den Ball an den rechten Posten, den Abpraller schoss Martin Bader aus fünf Metern über TSV-Torhüter Lukas Schmid, aber auch über das Tor. Dietfurts Christoph Mödl brachte im Gegenzug eine Freistoß-Flanke gefährlich vor das Tor, doch der Kopfball von Benedikt Stark war zu zentral und somit kein Problem für TV-Torhüter Daniel Brunner.

Nach einer halben Stunde eroberte Riedenburgs Samuel Halbritter den Ball und sprintete Richtung Tor, doch seinen Flachschuss begrub Keeper Schmid unter sich. Auch Dietfurt blieb gefährlich, Brunner konnte einen Schuss von Lukas Waldhier im Nachfassen gerade noch vor dem einschussbereiten Daniel Schneeberger festhalten.



Kurz vor der Pause konterte die Heimelf zielstrebig. Dabei legte Tobias Weigl quer auf den aufgerückten Christoph Pawlitschek, der den Ball zu Martin Bader spitzelte. Riedenburgs Spielmacher schlitterte in die Ablage und sorgte aus kurzer Distanz für das 1:0 (42.). Nur Augenblicke später dribbelte sich Bader nochmal über rechts in den Strafraum, setzte den Ball aber aus guter Position knapp neben das Gästetor. Mit der Führung im Rücken startete der Primus selbstbewusst in Hälfte zwei. Benedikt Häckl bediente Weigl mustergültig. Der TV-Stürmer lief alleine auf Schmid zu, Dietfurts Torhüter riss die Arme hoch und verhinderte einen höheren Rückstand. Die Gäste blieben über Standards von Mödl gefährlich, doch am rechten Pfosten schoss Johannes Fritz aus guter Position über das TV-Tor.