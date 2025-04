Derby zwischen Jetzendorf und 1865: „Der nächste schwierige Gegner“

Nach vier Spielen ohne Sieg wollen die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Dachau 1865 wieder dreifach punkten. Die Gäste bringen allerdings alles mit, um diesen Plan zu durchkreuzen. Das Team von Trainer Gökhan San stürzte am vergangenen Spieltag den Tabellenführer TSV Schwabmünchen – und das verdient.

Zum Matchwinner avancierte Youngster Luca Friedrich. Der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler erzielte seinen ersten Doppelpack in der Landesliga. Das gibt Selbstvertrauen. Den Schwung wollen Friedrich und seine Teamkollegen mit in den Nachbarlandkreis nehmen.

„Mit einem Sieg könnten wir uns weiter von der bedrohlichen Zone entfernen”, sagt Mayer mit dem Blick in den Rückspiegel. Denn nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzwölften Dachau 1865 beginnt die Relegationszone. Mayer weiß aber auch, dass es in Jetzendorf nicht einfach werden wird: „Dort wird seit Jahren gute und erfolgreiche Arbeit geleistet ist.” Er hofft, dass seine Mannschaft an die jüngste Leistung anknüpfen kann: „Wir müssen in jedem Spiel, egal in welcher Konstellation, immer ans Limit. Wenn uns das gelingt, haben wir eine gute Chance, auch am Sonntag Punkte aus Jetzendorf zu entführen.”

Der TSV Jetzendorf will das verhindern. Bevor Trainer Stefan Kellner mit der Vorbereitung auf das Spiel startete, arbeitete er mit seinem Team die 1:2-Niederlage in Olching auf. Es war die erste Niederlage nach der Winterpause für die Jetzendorfer, die nun seit vier Spielen nicht mehr gewonnen haben. Kellners Analyse ergab: „Es wäre mehr möglich gewesen. Wir haben sehr einfache, absolut vermeidbare Gegentore bekommen. Beide Male haben wir im Kollektiv nicht gut verteidigt. Olching hat es mit einfachsten Mitteln ausgenutzt.”

Es gab Phasen in dieser Saison, in denen die Jetzendorfer diese Partie nicht verloren hätten. Aktuell sieht Kellner sein Team allerdings in einem „gewissen Trott”, in dem seiner Mannschaft nichts leicht von der Hand geht. „Wir müssen uns jede gute Situation hart erarbeiten“, hat der Trainer beobachtet.

Im Heimspiel gegen Dachau will Kellner mit seiner Mannschaft die Wende einläuten. Er rechnet allerdings mit viel Widerstand. „Das wird der nächste schwierige Gegner. Sie haben mit Anthony Manuba und Lorenz Knöferl im Winter nochmal zwei sehr gute Spieler zu ihrem ohnehin starken Kader hinzubekommen”, so Kellner, der seine Mannschaft gezielt auf die Dachauer vorbereitet hat: „Wir kennen ihre Stärken und ihre auch Schwächen. Sie können jeden schlagen, haben aber auch Spiele dabei, in denen es nicht so läuft. Sie sind eine Wundertüte.”

Trainer Kellner würde so gerne mal wieder in Führung gehen

Die Jetzendorfer wollen keine Wundertüte sein. Kellner und seine Spieler streben an, wieder so erfolgreich zu punkten wie im vergangenen Kalenderjahr. Dafür braucht es Siege. „Vielleicht gelingt es uns ja, mal wieder in Führung zu gehen. Dann wäre der Gegner gefordert, und es würden sich Räume ergeben“, so Kellner.

Die Rückkehr von Felix Heckmeier (nach Muskelfaserriss) und Dustin Kohtmair (nach Rotsperre) spielt den Jetzendorfern in die Karten – und erhöht die Chancen auf den zweiten Saisonerfolg gegen die Dachauer nach dem 1:0 (Treffer: Ben Geuenich) im Hinspiel.