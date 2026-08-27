Derby zwischen DJK Gnadental und SC Kapellen-Erft eröffnet Landesliga

Gleich zum Auftakt des 3. Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2, erwartet die Zuschauer ein echter Leckerbissen. Unter Flutlicht empfängt die DJK Gnadental den SC Kapellen-Erft zum Derby. Auch am Sonntag steht ein ganz besonderes Duell an: Rot-Weiss Essen II trifft auf die DJK Adler Union Frintrop. Diese Duelle gibt es außerdem.
4. Spieltag
So., 06.09.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - TSV Solingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Unterrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Eller 04
So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 06.09.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SV Solingen 08/10
So., 06.09.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Gnadental
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Werden-Heidhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rot-Weiss Essen II
5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SSV Bergisch Born
So., 13.09.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rot-Weiss Essen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - ESC Rellinghausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kray
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Adler Union Frintrop
So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DV Solingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
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