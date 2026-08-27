 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Derby zwischen DJK Gnadental und SC Kapellen-Erft eröffnet Landesliga

Flutlicht, Derby, Fußballherz was willst du mehr? Am Freitagabend empfängt die DJK Gnadental den SC Kapellen-Erft in der Landesliga, Gruppe 2.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Gnadental eröffnet die Spieltag.
Die DJK Gnadental eröffnet die Spieltag. – Foto: Hubert Wilschrey

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Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Gleich zum Auftakt des 3. Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2, erwartet die Zuschauer ein echter Leckerbissen. Unter Flutlicht empfängt die DJK Gnadental den SC Kapellen-Erft zum Derby. Auch am Sonntag steht ein ganz besonderes Duell an: Rot-Weiss Essen II trifft auf die DJK Adler Union Frintrop. Diese Duelle gibt es außerdem.

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Gnadental gegen Kapelle unter Flutlicht

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:15

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
16:00

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Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 06.09.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - TSV Solingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Unterrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Eller 04
So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 06.09.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SV Solingen 08/10
So., 06.09.26 15:30 Uhr DV Solingen - DJK Gnadental
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Werden-Heidhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rot-Weiss Essen II

5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SSV Bergisch Born
So., 13.09.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rot-Weiss Essen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - ESC Rellinghausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kray
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Adler Union Frintrop
So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DV Solingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

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