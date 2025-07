– Foto: Imago Images

Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg II und HFC eröffnet den Spieltag Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 2. Spieltags Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Hertha BSC II Erfurt Babelsberg FC CZ Jena + 14 weitere

Nach einem ereignisreichen Saisonauftakt nimmt die Regionalliga Nordost nun richtig Fahrt auf. Der 2. Spieltag steht an – und bringt gleich mehrere brisante Paarungen. Den Auftakt macht am morgigen Donnerstag das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg II und dem Halleschen FC. Am Freitagabend folgen vier weitere Spiele, darunter das Traditionsduell zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Rot-Weiß Erfurt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Das Sachsen-Anhalt-Derby eröffnet am morgigen Donnerstagabend den Spieltag. Der Aufsteiger aus Magdeburg sorgte zum Auftakt für Aufsehen, als er bei der BSG Chemie Leipzig mit 2:0 gewann – und das trotz einer Gelb-Roten Karte. Der Hallesche FC geht mit Rückenwind ins Derby: Die Mannschaft siegte vor 8181 Zuschauern mit 1:0 gegen den BFC Dynamo. Beide Teams stehen mit drei Punkten gut da – und treffen nun direkt aufeinander.

---

Zwei ungeschlagene Teams treffen am Freitag aufeinander. Lok Leipzig holte beim 1:1 in Zwickau einen Auswärtspunkt, während die VSG Altglienicke mit einem 2:0-Heimsieg gegen Hertha 03 Zehlendorf erfolgreich startete. Besonders bemerkenswert: Altglienicke profitierte in Hälfte zwei von einer Überzahl und nutzte diese eiskalt aus. Lok wird auf die Heimstärke setzen – Altglienicke will den guten Auftakt bestätigen. ---

Fr., 01.08.2025, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Mit dem 4:1-Auswärtssieg in Babelsberg setzte der FC Carl Zeiss Jena am ersten Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen. Vier verschiedene Torschützen, starke Offensive, Tabellenführer nach dem Auftakt – der Anspruch ist klar: auch im ersten Heimspiel der neue Spielzeit drei Punkte holen. Gegner Hertha BSC II hingegen konnte am ersten Spieltag noch nicht eingreifen: Die Partie gegen Meuselwitz fiel aus und wurde auf den 3. September verlegt. Damit absolviert die U23 der Herthaner ihr erstes Saisonspiel. ---

Ein Traditionsduell mit völlig gegensätzlichen Vorzeichen. Während Rot-Weiß Erfurt durch ein 2:1 gegen Luckenwalde mit drei Punkten startete, unterlag der BFC Dynamo knapp in Halle. Zudem schwächte sich der BFC durch eine Rote Karte gegen Torhüter Nicolas Ortegel kurz vor Schluss. Erfurt bewies beim Auftaktsieg Geduld und Effizienz. Der BFC muss sich offensiv steigern, um gegen einen der Aufstiegsanwärter zu bestehen. ---

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 14:00 PUSH

Beide Mannschaften stehen nach dem ersten Spieltag mit leeren Händen da. Greifswald unterlag beim Chemnitzer FC mit 0:1, Chemie Leipzig verlor zuhause gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg II mit 0:2. Für beide geht es also um Wiedergutmachung. Chemie spielte eine Halbzeit in Überzahl, konnte aber keinen Nutzen daraus ziehen. Greifswald will nun im ersten Heimspiel offensiv mehr Präsenz zeigen. ---

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Eilenburg und Zwickau starteten mit jeweils einem Punkt in die neue Saison. Eilenburg holte beim Aufsteiger BFC Preussen ein 2:2, ließ dabei aber eine zweimalige Führung ungenutzt. Zwickau wiederum holte gegen Meister 1. FC Lok Leipzig ein starkes 1:1 – die beiden Tore fielen innerhalb von zwei Minuten. Es ist ein Duell zweier Teams, die auf den ersten Sieg hoffen. ---

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

Für den FSV 63 Luckenwalde steht nach dem 1:2 in Erfurt das erste Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der Chemnitzer FC, der mit einem knappen 1:0 gegen Greifswald erfolgreich gestartet ist. In Erfurt zeigte Luckenwalde Moral, verkürzte in der Nachspielzeit, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Chemnitz überzeugte durch eine konzentrierte Vorstellung – nun gilt es, auch auswärts zu bestehen. ---

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH

Für beide Teams ist es der Versuch, nach einem schwierigen Start in die Spur zu finden. Der ZFC Meuselwitz konnte am ersten Spieltag nicht spielen – das Auswärtsspiel bei Hertha BSC II wurde verschoben. Babelsberg erlebte zuhause gegen Jena einen gebrauchten Tag: Bereits zur Halbzeit stand es 0:3, am Ende hieß es 1:4. Besonders bitter: In der Anfangsphase parierte Torwart Maximus Babke noch einen Elfmeter. Ein Punktgewinn in Meuselwitz wäre für die Babelsberger nun wichtig. ---

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH