Derby zwischen Bauerbach und Gölshausen Östringen II bei Büchig II gefordert +++ neuer Verfolger Oberderdingen in Neibsheim deutlich favorisiert +++ Kommen Bretten II und Gochsheim wieder in die Spur?

Am zehnten Spieltag der B-Liga Kraichgau fährt der SV Gölshausen zum Derby beim FV Bauerbach. Spitzenreiter Östringen II gastiert bei Büchig II, während der neue Zweite FC Oberderdingen bei Schlusslicht Neibsheim II klarer Favorit ist.

Ohne Chance war der FC Untergrombach II beim FC Oberderdingen. „Eine richtig gute Truppe ist Fatihspor mit viel Spaß am Fußball. Das 6:0 geht in Ordnung, da Fatihspor an dem Tag die bessere Mannschaft war und auch ein paar Sonntagsschüsse auf Lager hatte“, lobte Christian Zipperle nach der klaren Niederlage den Gegner.

Der nächste Gegner dürfte aber eher auf FCU-Augenhöhe liegen. Jan Becker fordert gegen Menzingen II drei Punkte: „Gegen Menzingen II müssen wir um jeden Preis gewinnen, wenn wir nicht an das Ende des Feldes rutschen wollen. Menzingen II wird gegen uns auch alles geben, um die drei Punkte zu holen, da bin ich mir sicher. Das wird also ein spannendes Spiel.“ Eine herbe Niederlage kassierte auch der SV Menzingen II. „Wir alle sind enttäuscht und sauer auf uns selbst. Wie wir uns an diesem Tag vor den eigenen Fans präsentiert haben, war unterirdisch“, fand Ozan Cömert nach dem 1:8 gegen Bauerbach deutliche Worte.

Die Niederlage will er aber schon am kommenden Wochenende abschütteln: „Jetzt müssen wir uns wieder aufrappeln, das Geschehene vergessen und nach vorne schauen. Wir sind auf Wiedergutmachung aus und wollen endlich mal wieder ein positiv Ergebnis einfahren. Und wenn wir konzentriert und entschlossen in das Spiel gehen, glaube ich daran, gegen Untergrombach II was holen zu können.“ PROGNOSE:

Ein Zähler trennt die beiden Kontrahenten, der Sieger des Duells kann sich Luft nach unten verschaffen. Daher werden wir ein enges und umkämpftes Spiel sehen - ohne Favoriten.

Auch in Gölshausen traf der SV Büchig II mehrfach, konnte aber nicht punkten. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 geriet der SVB II bis zur Pause auf die Verliererstraße, die er auch im zweiten Durchgang auch nicht mehr verlassen konnte.

Auf den Anführer der zweistelligen Tabellenplätze wartet nun eine noch schwerere Aufgabe. Das Trainergespann der Büchiger Reserve muss sich einiges einfallen lassen, um Spitzenreiter Östringen II aus der Bahn zu werfen. Nach dem erfolgreichen Gipfeltreffen mit Bretten II legte der FC Östringen II auch gegen Gochsheim nach. „Das 4:0 geht alles in allem in Ordnung. Die erste Halbzeit war sehr stark von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch einen Gang zurückgeschaltet und teils zu eigensinnig gespielt“, befand Thore Jung.

Damit leitet er auch schon auf das nächste Spiel über: „Das werden wir für die nächsten Spiele abstellen, weil wir uns keine Fehler erlauben werden. Wir gehen jedes Spiel hochkonzentriert an. Mit dieser Einstellung werden wir auch in die Begegnung mit Büchig II gehen, um die nächsten drei Punkte einzufahren.“ PROGNOSE:

Welten liegen in der Tabelle zwischen beiden Mannschaften. Östringen II wird im Bürgerwaldstadion den nächsten Sieg feiern.

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr FC Flehingen FC Flehingen II TSV Dürrenbüchig Dürrenbüchig 13:00 PUSH

45 Minuten lang lag der FC Flehingen II im Derby beim SV Oberderdingen hinten, mit dem Ausgleich in der 60. Minute läutete die Elf von Konstantin Marapidis dann aber doch noch die Wende ein. „Mir war es von Anfang klar, dass dieses Spiel kein Selbstläufer wird. Es ist eben immer noch ein Derby. Schon die Woche davor wurde unnötig Spannung in das Spiel gebracht. Dies hat man auch dem ein oder anderen angemerkt. Wir waren völlig verkopft und zu sehr angespannt. In der zweiten Halbzeit hat sich dann jeder nochmal gesteigert und folgerichtig das Spiel in die Richtigen Gleise gebracht“, blickte der Spielertrainer auf den 3:1-Erfolg zurück.

Nächster Gegner des FCF II ist Dürrenbüchig. Marapidis wünscht sich hier mehr Konstanz: „Wir können von Hü bis Hot alles. Deshalb ist mein klarer Wunsch: An der zweiten Hälfte anknüpfen und Dürrenbüchig zuhause besiegen.“ Ohne Probleme setzte sich der TSV Dürrenbüchig gegen Neibsheim II durch. „Es war ein rundum verdienter Sieg! Der Gegner hatte keine wirkliche Torchance und wir haben das souverän beendet“, war Daniel Kreuzer mit dem 6:0 zufrieden.

Nun geht es zum Fünften nach Flehingen. Auch gegen den stärkeren Gegner will Kreuzer punkten: „Der kommende Gegner ist natürlich ein anderes Kaliber und es wird mit Sicherheit eine enge Angelegenheit! Wir wollen auf jeden Fall hinfahren, um etwas mitzunehmen, da unsere Stimmung innerhalb der Mannschaft top ist.“ PROGNOSE:

Ein wenig ist der FC Flehingen II in der Favoritenrolle, doch dafür muss er gegen Dürrenbüchig auch eine gute Leistung zeigen. Klappt das nicht, nehmen die Gäste die Punkte mit.

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr FC Neibsheim Neibsheim II FC Fatihspor Oberderdingen FC Fatihspor 13:00 PUSH

Einen klaren Sieg seiner Mannschaft sah Andreas Krall beim 6:0 gegen Untergrombach II. „Das 6:0 gegen Untergrombach II gibt den Spielverlauf in etwa korrekt wieder. Die erste Halbzeit war allerdings sehr träge von uns und erst die Ansprache zur Halbzeit hat mehr Einsatz und Geschwindigkeit ins Spiel gebracht. Grundsätzlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden, aber da wartet noch viel Arbeit auf uns, um das vorhandene spielerische Potenzial zu entfalten“, kommentierte Oberderdingens Trainer das Spiel, um sich dann noch dem Gegner zu widmen: „Untergrombach II war stets ein fairer Gegner und hatte freundliche und teils lustige Fans dabei. Wir freuen uns hier sehr auf ein Wiedersehen.“

Während die allermeisten Gegner für den FCO in diesem Jahr Neuland sind, kennt man den nächsten Kontrahenten schon. Krall dazu: „Im nächsten Spiel gegen Neibsheim II treffen wir auf alte Bekannte aus der C-Klasse. Es war bisher immer ein sehr emotional und hektisch geführtes Spiel in Neibsheim und es war nie einfach, dort zu gewinnen. Daher wünsche ich mir ein ruhiges Spiel, auf beiden Seiten keine Verletzten und einen weiteren Sieg für unser Team.“ Ohne Chance war das Team von Konstantin Stamtsis in Dürrenbüchig. 0:6 verlor der Liganeuling gegen den B-Ligadino und blieb damit auch auf dem letzten Tabellenplatz.

Trübe Aussichten also für den FCN II, denn nun kommt auch noch Mitaufsteiger Oberderdingen mit der besten Offensive der Liga. Die Neibsheimer müssen sich gewaltig strecken, um nicht (erneut) unter die Räder zu kommen. PROGNOSE:

Zweiter gegen Letzter, zudem beste Offensive gegen schlechteste Defensive - die Rollen könnten kaum klarer verteilt sein. Alles spricht für Oberderdingen.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FV Bauerbach FV Bauerbach SV Gölshausen Gölshausen 15:00 PUSH

Mit dem 8:1 in Menzingen feierte der FV Bauerbach nicht nur einen Kantersieg, sondern glich auch das bis dahin negative Torverhältnis aus. Deshalb war Bauerbachs beobachtender Trainer Serhan Sezer insgesamt zufrieden: „Der Sieg gegen Menzingen II war sehr wichtig. Selbst in dieser Höhe geht der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung. Nach der etwas unkonzentrierten Anfangsphase waren wir dann aber spätestens mit der Führung voll im Spiel und konnten uns viele Torchancen herausspielen. An diesem Tag war unser Kader auch sehr gut gespickt und so konnten wir in Halbzeit II noch einiges an Qualität reinwerfen.“

So geht es mit einigem Rückendwind ins Derby gegen Gölshausen. Sezers spielender Trainerkollege Jannik Specht freut sich ganz besonders auf die Partie: „Jetzt treffen wir auf den direkten Nachbarn aus Gölshausen. Ich freue mich auf das Duell mit meinem Kumpel Dominik auf der anderen Seite sowie vielen weiteren Bekannten. Gölshausen hat in den letzten Spielen zuverlässig gepunktet und wird somit logischerweise ein ganz anderes Kaliber für uns. Wir werden uns diese Woche intensiv vorbereiten und mit der nötigen Derby-Einstellung werden wir das Spiel hoffentlich auf unsere Seite bringen können. Nach einem hoffentlich fairen Spiel freuen wir uns auf gesellige Stunden mit den Gölshäusern.“ Den zweiten 4:2-Erfolg in Serie feierte der SV Gölshausen. Beim Derby gegen Büchig II sah Mario Bertino durchaus Parallelen zum Spiel eine Woche zuvor: „Wie schon gegen Menzingen haben wir auch gegen Büchig II nach einer komfortablen Führung unsere Angriffe nicht mehr konzentriert ausgespielt. So kam Büchig II zu seinem zweiten Tor, dennoch war der Sieg nicht gefährdet. Es lässt sich sagen, dass wir gute Passagen im Spiel haben, aber auch weniger gute und wir doch etwas inkonstant spielen.“

Nun steht das zweite Derby in Folge an – auch für Dominik Rebmann ein besonderes: „Gegen Bauerbach wollen und müssen wir uns weiter steigern, um den nächsten Dreier einzufahren. Dass das eine schwierige Aufgabe wird, wissen wir. Bauerbach hat sich beim Kantersieg gegen Menzingen II wohl den Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussionen und Analysen im Anschluss des Spiels mit meinem Trainerkollegen Jannik, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Während der 90 Minuten wird die Freundschaft allerdings ruhen.“ PROGNOSE:

Drei Punkte trennen den FVB und den SVG vor dem Stadtteilderby. Tabellarisch hat also Gölshausen knapp die Nase vorne, doch darauf sollten sich die Gäste nicht ausruhen. Es steht nämlich ein enges und umkämpftes Derby bevor.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SV Gochsheim Gochsheim FV Gondelsheim Gondelsheim 15:00 PUSH

Die Enttäuschung ist groß, aber nicht unbedingt wegen der Niederlage. Ich denke, dass man in Östringen verlieren kann, nur das Wie ist für mich immer das Wichtigste. Als Trainer sucht man sich immer was zum Greifen, damit man dementsprechend trainieren bzw. vorbereiten kann. In Östringen war es leider so, dass mein Team kaum präsent war. Wir hatten eine niedrige Zweikampfquote und spulten zu wenige Kilometer ab. So kann man weder bestehen noch Punkte einfahren. Somit ist auch alles zum Spiel gesagt. Östringen war dominierend, torgefährlich und bissiger in allen Situationen. Ein verdienter Sieg, auch in der Höhe.

Wir müssen uns jetzt nach den zwei schweren Auswärtspartien bei den Aufstiegsanwärtern wieder aufrappeln und in die Spur finden. Gondelsheim ist wie wir sehr gut in die Runde gestartet und hat einen Sieg gegen Bretten II im Rücken. Die Gondelsheimer werden uns alles abverlangen – alles andere als eine einfache Aufgabe, aber müssen uns dem stellen. Wir wollen und müssen den Heimvorteil nutzen. Das ist für mich die Überschrift vor dem Gondelsheim-Spiel. Einen Coup landete der FV Gondelsheim gegen Bretten II. Maximilian Antony war schwer begeister von der Leistung seines Teams: „Nach einer schwachen Teamleistung gegen Flehingen II haben wir sowohl in den Trainingsinhalten als auch in den Ansprachen den Kampf sowie den Teamgeist in den Mittelpunkt gesetzt. Uns war bewusst, dass man gegen Bretten II dies als Grundvoraussetzung auf den Platz bringen muss, um nicht unterzugehen. Was die Mannschaft am Sonntag dann allerdings auf den Platz gebracht hat, war kaum vorstellbar. Deshalb ein riesiges Lob an jeden Einzelnen. In der ersten Hälfte versuchte Bretten II zwar viel, kam allerdings kaum zu Chancen. Durch engagiert geführte Zweikämpfe, viele gewonne zweite Bälle und einer positiven Einstellung gingen wir aus meiner Sicht verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Klar war für uns, dass Bretten II uns in der zweiten Hälfte alles abverlangen wird. So war es dann auch. Nach dem Anschlusstreffer von Bretten II konzentrierten wir uns allerdings weiterhin auf unsere Defensive und haben aus wenigen Chancen das Maximale herausgeholt. Eine 4:1-Führung ist in so einem Spiel sicherlich nicht selbstverständlich. Aufgrund eines indirekten Freistoßes im eigenen Sechzehner sowie eines Elfmeters in der letzten Spielaktion gestaltete sich das Ergebnis dann doch noch recht eng. Fazit: Das Spielglück war in dem einen oder anderen Moment mit Sicherheit auf unserer Seite, jedoch haben wir den Sieg aufgrund einer herausragenden Einstellung verdient.“

Mit dem starken Erfolg im Rücken will der FVG auch in Gochsheim Zähler einfahren. „Selbstverständlich möchten wir auch gegen Gochsheim punkten und hierbei am besten dreistellig. Spiele in Gochsheim waren jedoch schon immer unangenehm und bedeuten jede Menge Arbeit. Bei einer ähnlichen Teamleistung wie gegen Bretten II sollte jedoch einiges für uns drin sein“, so Antony. PROGNOSE:

Überwiegend gute Ergebnisse haben Gochsheim und Gondelsheim bisher erzielt. So wartet nun auch ein Duell auf Augenhöhe. Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse beider Teams könnten am Ende die Gäste jubeln.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr VfB Bretten Bretten II SV Oberderdingen Oberderdinge 15:00 PUSH