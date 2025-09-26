Derby zweier wankelmütiger Teams: HSV Langenfeld gegen TuSpo Richrath

Wenn in der Bezirksliga der HSV Langenfeld den Stadtrivalen TuSpo Richrath empfängt, treffen zwei Nachbarvereine aufeinander, deren Heimstätten nur zehn Minuten voneinander entfernt liegen. Dementsprechend geht es beim Langenfelder Derby am Freitag (20 Uhr) um die vorübergehende Vorherrschaft im Ort.

Die Heimelf von Trainer Roberto Marquez plagen dabei aufgrund starker sportlicher Wankelmütigkeit allerdings ganz ähnliche Probleme wie die Gäste um Coach Lukas Beruda. Beide Klubs kriegen keine Konstanz in ihr Spiel und sind teils defensiv anfällig.

Welches Gesicht zeigt also der HSV? Marquez verlangt eine Reaktion seiner Schützlinge. Denn die hatten sich beim 0:4 in Wülfrath gerade im ersten Spielabschnitt ordentlich hängen lassen. Marquez bezeichnete Leistung und Einsatz als „unterirdisch“. Zuvor punktete sie dank eines 2:1-Erfolges gegen Cronenberg dreifach, verlor davor jedoch in Gräfrath 0:3, und das, obwohl sie an den zwei Spieltagen zuvor sowohl 4:0 gegen DV Solingen als auch 5:3 bei, bereits abstiegsbedrohten SV Wermelskirchen gewann.

Für Marquez sind das ganz normale Wachstumsschmerzen. „Dass diese Umbruchssaison nicht einfach wird, war klar, und dass das bis in die Saison dauert auch“, erläutert er. Mit der Ausbeute von zehn Zählern ist er nicht unzufrieden. Bisher gibt es Kontakt in die Spitze. Hinzu kommt, dass zahlreiche verletzte Ausfälle, wie etwa die Säulen Bilal El Marhoumi und Neuzugang Bilal Chaaouaoui Jamai, die Fortschritte erschweren. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, berichtet der Trainer. Stetig müssen die Langenfelder mit neuer Formation antreten. Im Duell mit TuSpo fehlen überdies die gesperrten Leon Wallraf und Ginet Celebi.

Die Auswirkungen des Ausfalls von Wallraf nimmt auch TuSpo-Coach Beruda auf. Seiner Elf komme der sicherlich zupass. Die ist nahezu ebenso unausrechenbar wie die Langenfelder: Einem 2:4 gegen den SV Solingen folgte zuletzt ein 6:1-Torfestival beim TSV Ronsdorf sowie zuletzt ein ernüchterndes 1:1 bei Germania Wuppertal. Während TuSpo es also zunächst schaffte, die eigentlich vorhandenen Pferdestärken auf den Rasen zu bringen, folgte ein wenigglanzvolles Unentschieden. „Wir haben es nicht geschafft, genügend klare Torchancen herauszuspielen“, urteilt Beruda. Von etwa drei Möglichkeiten waren dagegen auf der Gegenseite eine im Netz.

Größtes Derby

Dennoch geht die Form der Richrather laut ihres Übungsleiters nach oben, einzig die nötige Konstanz fehle noch. Das liegt weiterhin am Wegfall wichtiger Stützen: Brando de Gracia und Henrik Scholz sind im Urlaub, die Torhüter Leon Täger (Knie-OP) und Maximilian Kretzschmar (Sehne in der Hand) fehlen ebenso wie Gianluca Gagliardi (Bruch im Arm). Der Angreifer wird immerhin langsam wieder ans Team herangeführt.

Beruda als ehemaliger Mann an der Seitenlinie beim HSV und Anwohner des Platzes fiebert dem Aufeinandertreffen entgegen. „Die Jungs sehen das als ihr größte Derby in der Stadt“, berichtet er. Marquez wiederum spielt die Wichtigkeit des Matches herunter: „Ich persönlich interpretiere da nicht so viel rein.“ Schließlich gehe es auch in diesem – zugegeben ziemlich direkten – Nachbarschaftsduell um nicht mehr als drei Punkte.