Derby zum Saisonstart! "Die Jungs sind heiß"

Beide Teams setzten sich im Pokal souverän gegen einen Bezirksligisten durch. Während Eintracht Nordhorn gegen Bad Bentheim ein 0:1 nach der Pause in ein 3:1 umwandelte, konnte Vorwärts Nordhorn klar mit 3:0 beim SV Union Lohne gewinnen. Beide Teams kommen also mit Rückenwind in das Derby.

Kadertechnisch sieht es bei beiden Teams gut aus. "Vom Kader her sieht es sehr gut aus und alle sind fit. Vom Pokalspiel sind noch eins, zwei Blessuren geblieben, aber das sollte kein Problem sein." resümierte Eintracht-Coach Christoph Hemlein. Auf der Gegenseite werden Leon Frost (verletzt), Lennart Heesmann (Platzverweis im Pokal), Kai-Uwe Löpker (Urlaub) und der Ex-Profi Mustapha Yahaya (noch nicht spielberechtigt) fehlen. "Ansonsten sind stand jetzt alle dabei." so Co-Trainer Viktor Maier.

Auf die Frage, worauf es ankommen wird, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen, antwortete Maier: "Es wird wichtig sein, unser eigenes Spiel mit Ball durchzubringen und in gewissen Situationen gut im Block zu verteidigen." Hemlein spielte auf die nötige "Ruhe" an: "In dem Spiel wird vieles auf Ruhe ankommen. Trotz des Derbys müssen wir in den richtigen Räumen Ruhe und Übersicht bewahren."

Derby bedeutet heiß sein

Nicht nur aufgrund des Derbycharakters zeigen sich beide Trainer bereit für das anstehende Spiel. "An Energie und Fokus wird es an dem Tag nicht fehlen. Wir spielen zuhause und werden uns nicht verstecken, sodass wir mutig bleiben wollen." so Viktor Maier. Auch Christoph Hemlein sieht seine Jungs bereit: "Wir wollen im ersten Landesliga-Spiel Spaß haben und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Die Jungs sind heiß und freuen sich, endlich loslegen zu dürfen.

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr.