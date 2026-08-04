Derby zum Saisonauftakt endet mit Remis

– Foto: TSV Immenhausen

Die neue Saison der Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen startet direkt mit einem Derby. Die TSV Immenhausen und der TSV Holzhausen aus dem Stadtteil trennen sich mit 2:2 (0:2). Nach einer klaren ersten Halbzeit für die Gäste kämpfte sich Immenhausen nach dem Seitenwechsel eindrucksvoll zurück und verdiente sich einen Punkt.

Holzhausen bestimmte die Anfangsphase nahezu nach Belieben und ging folgerichtig in Führung. Nach einem Handelfmeter verwandelte Linus Schäfer in der 17. Minute sicher zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Julian Niemetz auf 0:2. Nach dem zweiten Treffer nahmen die Gäste das Tempo etwas heraus und agierten nicht mehr ganz so aktiv, während Immenhausen mit wenigen Ausnahmen offensiv kaum in Erscheinung trat.

Nach der Pause präsentierten sich die Gastgeber jedoch wie ausgewechselt. Gustav Guder brachte die TSV Immenhausen bereits in der 50. Minute mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Nur neun Minuten später stellte Toni Mitrovic per Foulelfmeter den verdienten 2:2-Ausgleich her.

In der Folge hatte Immenhausen leichte Vorteile und war dem dritten Treffer etwas näher, während Holzhausen nur noch vereinzelt zu Torchancen kam. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, sodass es nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten bei einem insgesamt gerechten 2:2-Unentschieden blieb.