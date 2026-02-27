Derby zum Restrundenstart: SV 06 Lehrte empfängt den FC Lehrte

– Foto: Marwin Wolf

Für den SV 06 Lehrte beginnt die Rückrunde der Bezirksliga 2 mit einem besonderen Spiel. Am Sonntag (01.03.26, 15:15 Uhr) empfängt der Tabellenfünfzehnte den Stadtrivalen FC Lehrte. Das Hinspiel ging mit 0:2 verloren, nun soll im eigenen Stadion der Grundstein für eine erfolgreiche Aufholjagd gelegt werden.

Die lange Winterpause mit schwierigen Trainingsbedingungen ist abgehakt, der Fokus liegt auf einem erfolgreichen Auftakt. Spiegel betont, dass man sich vom jüngsten Ergebnis des Gegners nicht täuschen lasse. „Wir wissen genau, was auf uns zukommt, und wir sind gut vorbereitet. Fast alle, die uns in der Vorbereitung zur Verfügung standen, sind auch jetzt an Bord.“

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass es endlich losgeht“, sagt Trainer Dennis Spiegel. „Wir haben es selbst in der Hand, wir starten zu Hause – und dass es ausgerechnet mit einem Derby losgeht, macht das Ganze natürlich noch besonderer. Das Kribbeln hat, glaube ich, schon Anfang der Woche eingesetzt.“

Tabellensituation verschärft Druck

Die Ausgangslage ist klar: Der SV 06 steht mit elf Punkten auf Rang 15, punktgleich mit Altwarmbüchen, das auf dem vorletzten Platz rangiert. Kirchrode folgt mit zehn Zählern. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte. Das vergangene Wochenende spielte Lehrte in die Karten, da die direkte Konkurrenz nicht entscheidend davonziehen konnte.

„Das letzte Wochenende hat uns in die Karten gespielt – der Abstand zum rettenden Ufer ist nicht größer geworden“, sagt Spiegel. „Genau diesen Druck wollen wir hochhalten: dass wir immer noch da sind und mit uns gerechnet werden muss.“

Der FC Lehrte reist als Tabellenneunter an, mit 22 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Dennoch sieht Spiegel keinen Grund, das Derby größer zu machen als nötig. „Es ist ein Spiel wie jedes andere – aber eben mit einem besonderen Beigeschmack. Wir dürfen es nicht überbewerten.“

Erwartet wird eine stattliche Zuschauerzahl. „Ich denke, wir dürfen uns auf eine richtig gute Kulisse freuen“, so Spiegel. „Viele werden dabei sein und genauso gespannt sein wie wir.“ Für den Aufsteiger bietet das Derby die Chance, ein Signal im Abstiegskampf zu setzen.

„Für mich ist es wichtig, dass wir gut in die Rückrunde starten, um mit einem positiven Gefühl in die nächsten Aufgaben zu gehen“, betont Spiegel. „Dafür werden wir alles reinwerfen.“ Nach Monaten der Vorbereitung, Improvisation und Analyse zählt nun wieder nur das Sportliche. Und für den SV 06 Lehrte beginnt die Mission Klassenerhalt ausgerechnet mit dem brisantesten Spiel des Jahres.