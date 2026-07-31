Derby zum Auftakt: Wer ist schon bereit?

Beim letzten Derby noch im Walldorfer Trikot, jetzt ein Meininger: Luis Richter erlebt einen besonderen Pflichtspielstart beim VfL 04. – Foto: © Andre Hahnemann

Zwei Lokalrivalen, die eigentlich erst einmal in die neue Spielzeit finden wollten, müssen direkt aus der Kalten ins Derby. Doch genau das könnte die Partie besonders spannend machen.

Ganz ohne Pflichtspiel-Erfahrung geht der SV Walldorf 1921 allerdings nicht in das Derby. Die Mannschaft von Trainer Steven Abe und Daniele Angrisani hat bereits die Landespokal-Qualifikation absolviert – allerdings mit einem Ergebnis, das man in den vergangenen Wochen wohl schnell aus den Köpfen bekommen wollte. Beim 3:9 gegen die SpVgg Siebleben offenbarte die Defensive einige Schwächen.

Denn während der VfL Meiningen als Vorjahreszweiter zweifelsohne als Favorit in die Partie geht, gelten im Derby bekanntlich eigene Gesetze. Vielleicht kommt der frühe Zeitpunkt sogar dem Außenseiter aus Walldorf entgegen? Noch weiß niemand so genau, wo die Mannschaften wirklich stehen, wie eingespielt die Abläufe bereits sind und welche Teams ihre PS sofort auf den Platz bekommen. Ein Umstand, der dem vermeintlichen Underdog durchaus in die Karten spielen könnte.

Gerade diese gilt es nun gegen den torhungrigen VfL wieder zu stabilisieren. Immerhin zeigte sich Meiningen in der Vorbereitung bereits in beeindruckender Frühform: Drei Testspiele, drei Siege und satte 19 erzielte Treffer bei nur drei Gegentoren sprechen eine klare Sprache.

Doch Walldorf kann zum Derby wieder auf einige Rückkehrer hoffen. Mehrere Urlauber stehen pünktlich zum Saisonstart wieder zur Verfügung und sollen helfen, dem Favoriten aus der Kreisstadt ein Bein zu stellen.

Richter erlebt besonderes Derby – diesmal im neuen Trikot

Für Luis Richter wird die Partie eine ganz besondere Bedeutung haben. Der 19-Jährige wechselte im Sommer von Walldorf zum „großen“ VfL Meiningen und trifft nun erstmals auf seine ehemaligen Mitspieler – allerdings im Trikot des Rivalen.

Die persönliche Derby-Bilanz des jungen Abwehrspielers gegen den VfL ist dabei ausbaufähig: Drei Mal stand Richter bislang gegen Meiningen auf dem Platz – drei Mal musste er als Verlierer vom Feld gehen. Beim Aufeinandertreffen vor gut einem Jahr in Meiningen wurde es zudem besonders bitter: Richter sah damals die Rote Karte. Nun soll im VfL-Trikot endlich der erste Derby-Erfolg folgen.

„Ich bin gut in der Mannschaft angekommen. Ein paar Jungs kannte ich schon, weil wir in der Jugend zusammen gespielt haben. Und auch durch die anderen Derbys kannte man sich bereits. Die Vorbereitung lief gut, ich fühle mich fit“, blickt Richter auf seine ersten Wochen beim neuen Verein zurück.

„Je früher, desto besser“ – Richter freut sich auf den Auftakt

Ein Derby direkt zum Saisonstart? Für Richter kein Problem – im Gegenteil. „Ich freue mich sehr auf die Saison, weil wir uns klare Ziele gesetzt haben. Mit dem Auftakt gegen Walldorf haben wir direkt einen guten Gegner, der uns viel abverlangen wird. Ich hätte es mir nicht später gewünscht, weil ich es sehr mag, Derbys zu spielen. Je früher, desto besser**“, sagt der 19-Jährige.

Dabei weiß der ehemalige Walldorfer genau, was den VfL in der Fremde erwartet. Der SV 1921 lebt vor allem von seiner Geschlossenheit und der besonderen Derby-Atmosphäre. „Der Zusammenhalt im Verein ist sehr stark, weil der Verein wie eine Familie ist. Die meisten Spieler kennen sich schon lange und kämpfen füreinander bis zum Schluss. Ich denke, wenn wir sicher stehen und ihnen unseren Fußball aufzwingen, den wir spielen können, wird es schwer für Walldorf“, erklärt Richter.

Kleine Sticheleien gehören dazu

Auch wenn Richter mittlerweile das Trikot des VfL trägt: Ganz verschwunden ist der Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern natürlich nicht. Große Gespräche vor dem Derby gab es allerdings nicht. „Es gab keine genauen Gespräche mit Spielern, aber ein paar kleine Sticheleien vor einem Derby wie jedes Mal“, verrät der Abwehrspieler mit einem Augenzwinkern.

Am Samstag wird aus den kleinen Sprüchen dann wieder Ernst. Walldorf will dem Favoriten aus Meiningen den perfekten Saisonstart vermiesen – der VfL hingegen möchte direkt zeigen, dass die Ambitionen in dieser Saison berechtigt sind. Sicher ist: Der erste Spieltag hat direkt ein Derby mit ordentlich Brisanz zu bieten.